Les célébrations du Nouvel An ont débuté dans le monde entier, les pays insulaires du Pacifique et la Nouvelle-Zélande devenant les premiers à dire au revoir à la turbulente 2020.

Les célébrations de cette année, cependant, ne devraient être que l’ombre des festivités habituelles dans de nombreux endroits en raison des restrictions anti-coronavirus persistantes.

Les nations insulaires, situées immédiatement à l’ouest de la ligne de date internationale dans l’océan Pacifique, sont devenues les premières à entrer en 2021. Au total, la nouvelle année est célébrée près de 40 fois à travers le monde alors qu’elle atteint différents fuseaux horaires.

La nation insulaire du Pacifique des Samoa a marqué l’occasion avec un feu d’artifice.

Un énorme feu d’artifice et spectacle laser a eu lieu à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Comme le veut la tradition, l’exposition tournait en grande partie autour du monument le plus important de la ville – la Sky Tower, haute de 328 mètres (1076 pieds).

Les célébrations du Nouvel An ont été poursuivies par l’Australie, avec le plus grand feu d’artifice organisé dans la ville de Sydney. Cette année, cependant, les célébrations se sont avérées assez silencieuses, car les grands rassemblements restent interdits dans le pays qui a mis en place l’une des restrictions anti-coronavirus les plus strictes au monde.

Alors que les feux d’artifice se sont déclenchés au-dessus de l’opéra de Sydney et du Harbour Bridge, comme d’habitude, les rues de la ville sont restées largement vides, les voyages nationaux – et encore moins étrangers – restant fortement limités en Australie.

