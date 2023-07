BYD lance son concurrent Tesla le plus direct à ce jour

« Le Denza N7 vise carrément le segment des multisegments intermédiaires haut de gamme dont la concurrence comprend le Tesla Model Y et le Nio ES6 », a déclaré Tu Le, fondateur de la société de conseil basée à Pékin Sino Auto Insights.

La marque Denza de BYD a déclaré lundi soir avoir reçu plus de 20 000 précommandes pour son SUV tout électrique N7 et annoncé une fourchette de prix de 301 800 yuans à 379 800 yuans (41 680 $ à 52 452 $).

BEIJING — Géant chinois de la voiture électrique BYD lance un nouveau SUV électrique, son concurrent le plus direct à ce jour Tesla’ s Modèle Y.

« Denza est vraiment sous le radar depuis quelques années, mais BYD est prêt à montrer sa marque rajeunie et le blitz médiatique montre leur confiance dans le produit et leur désir de maintenir la pression sur les titulaires », a-t-il déclaré.

Au cours de l’événement de lancement de plus d’une heure de lundi, BYD a montré des extraits des critiques positives des médias automobiles locaux tout en effectuant des essais routiers.

Une diffusion en direct de l’événement a été vue près de 2 millions de fois sur Weibo, la plate-forme chinoise de type Twitter. C’est bien au-dessus des 200 000 vues qu’un flux en direct de lancement de voiture Nio a attiré fin 2021.

Dans une autre page du livre de jeu de Nio, le lancement de Denza N7 à Pékin a été suivi d’une performance musicale en direct.

Le groupe Mercedes-Benz dispose d’un 10% du capital dans la marque Denza. Son précédent modèle électrique, le véhicule polyvalent D9, revendique plus de 10 000 ventes par mois depuis mars. Cette voiture est disponible en Thaïlande et devrait sortir à Hong Kong, Macao et en Europe, a déclaré lundi un représentant de la marque, sans partager de dates.