BWF No.1 HS Prannoy joue un rallye fougueux contre une petite fille

L’as du badminton indien HS Prannoy a été en excellente forme récemment et a été un rouage essentiel pour mener l’Inde à son tout premier titre de la Coupe Thomas en mai. Prannoy a participé à 13 événements sur le BWF World Tour cette saison et est actuellement en tête du classement avec 58 090 points.

Prannoy, originaire du Kerala, s’entraîne actuellement à la célèbre Gopichand Badminton Academy à Hyderabad. Dans une vidéo récente publiée par la Premier Badminton League, Prannoy a été vue sur le terrain en train de jouer contre une petite fille, qui était étonnamment plutôt bonne pour son âge. Les deux ont eu un court échange où le gamin a efficacement renvoyé les tirs par-dessus le filet avant de finalement en tromper un. Prannoy a continué à motiver la petite fille et l’a gardée de bonne humeur.

Le PBL a mis la cerise sur le gâteau en écrivant une légende réconfortante pour la jolie vidéo. “Beast vs Little Warrior Selon vous, qui a remporté cette rencontre la plus mignonne?” La légende de PBL disait.

Le joueur de Swashbuckling Badminton était en pause sur le terrain lorsqu’il s’est marié avec sa partenaire de longue date Swetha Rachel Thomas en septembre.

Le joueur de 30 ans avait terminé en tête du classement de la “Race to Guangzhou”, qui détermine les qualifiés pour la finale de la saison du BWF World Tour. Lors du tournoi Swiss Open BWF Super 300, Prannoy réalise sa plus belle performance de la saison et atteint la finale. Il a également porté son écusson violet en atteignant la demi-finale des événements Malaysia Masters Super 500 et Indonesia Open Super 1000 où il a empoché de précieux points de classement.

Les classements BWF World Tour ne sont pas les mêmes que les classements mondiaux de badminton. Au classement mondial, Prannoy est actuellement placé à la 18e place du classement du simple masculin.

Le classement du World Tour prend en considération les dix tournois les plus performants d’un joueur au cours de l’année civile.

Le classement BWF prend uniquement en compte les performances dans les tournois du BWF World Tour. Les meilleurs joueurs des catégories simple et double du BWF World Tour Rankings se qualifient pour les finales de fin de saison du BWF World Tour.

Le BWF World Tour 2022 a débuté en janvier avec le tournoi India Open Super 500 et se terminera par la finale du BWF World Tour à Guangzhou, en Chine, du 14 au 18 décembre. Prannoy visera à décrocher son tout premier titre du BMF World Tour, en décembre. .

