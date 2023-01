BWF India Open 2023 Ropes in INOX en tant que partenaire de divertissement officiel

Le tournoi de badminton India Open 2023, qui se tiendra à New Delhi du 17 au 22 janvier, a engagé la principale chaîne de multiplex indienne, INOX Leisure Ltd, en tant que partenaire de divertissement officiel, a-t-on annoncé jeudi.

Le Yonex Sunrise India Open 2023, qui se jouera au KD Jadhav Indoor Hall, IG Stadium, New Delhi, est le plus grand tournoi de badminton professionnel jamais organisé en Inde et réunira certains des meilleurs joueurs internationaux en action.

Dans le cadre de ce partenariat, INOX fera la promotion du tournoi dans ses cinémas en Inde et sur ses plateformes numériques. INOX fournirait également un espace à la Badminton Association of India (BAI) dans les halls de cinéma et des écrans LED pour les promotions de tournois.

“Célébrant la passion et le succès attendu des joueurs indiens dans le domaine du badminton, et pour faire connaître le tournoi, INOX déploie également sa campagne”, a informé la société dans un communiqué jeudi.

“Josh and Jashn” présente HS Prannoy, Srikanth Kidambi, Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty. La campagne se déroulerait sur les plateformes numériques d’INOX et dans les cinémas. INOX mènerait également des activations engageantes et expérientielles pour ses clients. chance de gagner des billets de match et des produits exclusifs pour le tournoi, a annoncé le communiqué.

Alok Tandon, PDG d’INOX Leisure Limited, a déclaré: «Le badminton indien fait la fierté du pays depuis de nombreuses années. Alors que notre pays est prêt à accueillir le plus grand tournoi de badminton professionnel de tous les temps, nous sommes fiers de nous associer au Yonex Sunrise India Open 2023 organisé par la Badminton Association of India pour le promouvoir dans nos cinémas et permettre à notre public de se familiariser avec sa grandeur. Ce faisant, nous visons à renforcer notre lien avec nos clients, en leur offrant des expériences de marque et des privilèges uniques. Nous souhaitons le meilleur à tous les joueurs participant à ce prestigieux championnat et espérons voir une star indienne soulever le trophée.”

Selon Sanjay Mishra, secrétaire général de l’Association indienne de badminton, “Yonex Sunrise India Open 2023 est une étape importante dans l’histoire du badminton indien et nous attendons avec impatience ce partenariat avec INOX. Yonex Sunrise India Open 2023 est désormais un événement de 750 catégories et c’est l’un des premiers tournois Super Series organisés dans le monde. Cette année, nous verrons la participation des meilleures nations de badminton comme la Chine, le Japon, la Malaisie, l’Indonésie et l’Inde parmi les 22 pays participant à ce rassemblement d’élite de badminton. La présence de 242 joueurs de badminton à partir du 17 janvier garantira que New Delhi célèbre le plus grand festival de badminton jamais vu dans le pays.”

