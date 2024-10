BVN surmonte le bâtiment brutaliste Sirius de Sydney avec des extensions en cuivre

Le studio d’architecture BVN a modernisé le bâtiment brutaliste Sirius des années 1970 à Sydney, en Australie, et l’a agrandi avec une série de modules recouverts de cuivre.

Le studio a rénové le projet de logement distinctif et brutaliste situé près du port de Sydney, conçu en 1979 par l’architecte néerlandais Tao Gofers.

BVN un concours pour repenser le bâtiment en 2019 suite à une campagne pour le sauver de la démolition. Le bâtiment rénové comprend 75 appartements modernes, ainsi que des installations de bien-être et des commerces de plain-pied.

La façade d’origine a été conservée et restaurée avec une nouvelle extension distincte de l’extérieur en béton d’origine avec un revêtement en cuivre qui rappelle sa conception modulaire.

« Le revêtement en cuivre distingue les ajouts du bâtiment existant, offrant une lisibilité de l’expression brutaliste originale de Sirius, de son histoire et de son évolution », a déclaré Phillip Rossington, directeur du BVN.

« Le cuivre vieillira favorablement avec le temps, s’harmonisant avec le béton robuste et caractéristique du bâtiment », a-t-il ajouté.

Le réaménagement vise à privilégier les connexions du bâtiment avec le quartier environnant.

Les barrières ont été supprimées entre le site et le quartier The Rocks où il réside. Au niveau de la rue, des magasins et un chemin piétonnier traversant le site décoré d’objets historiques ont été ajoutés.

Selon le studio, la rénovation est un exemple de la façon dont les architectes pourraient chercher à revitaliser les bâtiments existants plutôt que de les démolir.

« La revitalisation des infrastructures bâties, au lieu de recourir à la démolition, est cruciale pour le développement urbain durable », a déclaré Rossington.

« En préservant et en réinventant des structures telles que Sirius, nous honorons leur histoire, réduisons les déchets et créons des espaces dynamiques et mémorables qui relient les générations passées et futures. »

BNV a également conçu la majorité des intérieurs. Il a créé un total de 26 types d’appartements pour accueillir une vie de luxe moderne, tels que des appartements sur deux niveaux et des appartements fusionnés.

Des tons chauds de bois, de pierre et de métaux sont utilisés dans tous les appartements, contrastant avec l’extérieur brut du bâtiment.

La salle Phillip, bordée de bois, a été restaurée en tant qu’espace commun pour les résidents du rez-de-chaussée, qui présente les œuvres d’art de bisons en bois restaurées de l’architecte Penny Rosier.

« Notre approche du design intérieur s’inspire de la force de la conception originale du bâtiment », a déclaré Sally Campbell, directrice de BVN.

« Les matériaux choisis pour leur longévité complètent le béton et le cuivre, et jouent sur le contraste entre le brut et le poli pour créer des espaces très tactiles. »

Sirius a été vendu à JDH Capital pour 150 millions de dollars australiens en 2019, suite à la controverse autour de la décision du gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud de refuser son inscription au patrimoine en 2017, contre l’avis du Conseil du patrimoine de la Nouvelle-Galles du Sud.

Fondée en 1997, BVN possède désormais des studios à Sydney, Brisbane, New York et Londres. Leur Quay Quarter Tower à Sydney, conçue en collaboration avec le studio danois 3XN, a remporté le prix du meilleur bâtiment de grande hauteur aux prix annuels du Council on Tall Buildings and Urban Habitat pour 2023.

Ils conçoivent également actuellement le siège social de Sydney de la société technologique Atlassian avec SHoP Architects, qui, selon eux, sera le « bâtiment hybride en bois le plus haut du monde » une fois terminé.

La photographie est de Bryn Donkersloot.

Crédits du projet :

Promoteur: JDH Capital

Aménagement intérieur de certaines zones, notamment le penthouse, le hall/salle du courrier, la piscine commune et la salle de sport : Kelly Hoppen

Constructeur: Richard Crookes Constructions

Conseillers patrimoine : Urbis

Aménagement paysager : 360 degrés

Consultants : Services de développement DEDICO, SCP Consulting, Traffix, MGAC, Floth, Holmes Fire, Phillip Chun