Buzzworthy: la santé des abeilles fleurit dans les installations fédérales à travers le pays

CONCORD, NH (AP) – Alors que les juges, les avocats et le personnel de soutien du palais de justice fédéral de Concord, dans le New Hampshire, font vibrer le système judiciaire américain, des milliers d’humbles abeilles sur le toit du bâtiment jouent leur rôle dans une tâche plus importante – l’alimentation le monde.

Le palais de justice Warren B. Rudman est l’une des nombreuses installations fédérales du pays qui participent à l’Initiative sur les pollinisateurs de la General Services Administration, un programme gouvernemental visant à évaluer et à promouvoir la santé des abeilles et d’autres pollinisateurs, qui sont essentiels à la vie sur Terre.

« Quiconque mange de la nourriture a besoin d’abeilles », a déclaré Noah Wilson-Rich, co-fondateur, PDG et directeur scientifique de la société Best Bees basée à Boston, qui passe un contrat avec le gouvernement pour s’occuper des ruches d’abeilles du New Hampshire. palais de justice et dans certains autres édifices fédéraux.

Les abeilles aident à polliniser les fruits et légumes qui nourrissent les humains, a-t-il déclaré. Ils pollinisent le foin et la luzerne, qui nourrissent le bétail qui fournit la viande que nous mangeons. Et ils favorisent la santé des plantes qui, grâce à la photosynthèse, nous donnent un air pur à respirer.

Pourtant, les insectes qui contribuent chaque année à environ 25 milliards de dollars à l’économie américaine sont menacés par les maladies, les produits chimiques agricoles et la perte d’habitat qui tuent environ la moitié de toutes les ruches d’abeilles chaque année. Sans intervention humaine, y compris des apiculteurs créant de nouvelles ruches, le monde pourrait connaître une extinction des abeilles qui conduirait à la faim dans le monde et à l’effondrement économique, a déclaré Wilson-Rich.

Le programme des pollinisateurs fait partie de l’engagement du gouvernement fédéral à promouvoir la durabilité, qui comprend la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la promotion d’infrastructures résilientes au climat, a déclaré David Johnson, responsable du programme de durabilité de la General Services Administration pour la Nouvelle-Angleterre.

Le programme de la GSA a débuté l’année dernière avec des ruches sur 11 sites.

Certains de ces sites ne font plus partie du programme. Les ruches placées dans le bâtiment des Archives nationales à Waltham, dans le Massachusetts, l’année dernière n’ont pas survécu à l’hiver.

Depuis, d’autres sites se sont ajoutés. Deux ruches, chacune abritant des milliers d’abeilles, ont été placées sur le toit du bâtiment Rudman en mars.

Le programme collecte des données pour savoir si les abeilles, qui peuvent voler à 3 à 5 miles du toit dans leur quête de pollen, peuvent aider à la santé non seulement des plantes sur le toit, mais aussi de la flore de toute la zone. , a déclaré Johnson.

« Les abeilles sont en fait très opportunistes », a-t-il déclaré. « Ils se nourrissent de beaucoup de types de plantes différents. »

Le programme peut aider à identifier les plantes et les paysages bénéfiques pour les pollinisateurs et aider le gouvernement à prendre des décisions plus éclairées sur les arbres et les fleurs à planter sur les terrains à bâtir.

Best Bees teste l’ADN de la plante dans le miel pour avoir une idée de la diversité et de la santé des plantes dans la région, a déclaré Wilson-Rich, et ils ont découvert que les abeilles qui se nourrissent d’un régime alimentaire plus diversifié semblent avoir de meilleurs résultats en matière de survie et de productivité.

D’autres installations fédérales avec des ruches comprennent le siège des Centers for Medicare et Medicaid Services à Baltimore; le palais de justice fédéral de Hammond, Indiana ; le Federal Archives Records Center à Chicago ; et le centre fédéral de Denver.

Le gouvernement fédéral n’est pas seul dans ses efforts pour sauver les abeilles. Les ruches placées sur les sites fédéraux font partie d’un réseau plus large d’environ 1 000 ruches dans les jardins familiaux, les entreprises et les institutions à l’échelle nationale qui, combinées, peuvent aider à déterminer ce qui aide les abeilles, ce qui leur fait du mal et pourquoi.

L’initiative des pollinisateurs de la GSA cherche également à identifier des moyens de maintenir la population d’abeilles en bonne santé et dynamique et de modéliser ces leçons dans d’autres propriétés – tant du gouvernement que du secteur privé – a déclaré Amber Levofsky, conseillère principale du programme pour le Centre de développement urbain de la GSA.

« L’objectif de cette initiative visait vraiment à collecter des données basées sur la localisation dans les installations pour aider à mettre à jour les directives et les politiques afin d’aider les gestionnaires d’installations à vraiment cibler la protection des pollinisateurs et la gestion de l’habitat au niveau régional », a-t-elle déclaré.

Et il y a un autre avantage du programme gouvernemental pour les abeilles qui s’est déjà concrétisé : l’excédent de miel produit est donné aux banques alimentaires de la région.

Mark Pratt, l’Associated Press