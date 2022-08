Buzzfix: Indian Matchmaking Saison 2

La deuxième émission préférée d’Asie du Sud (après Koffee With Karan) – Indian Matchmaking – est de retour avec sa deuxième saison. Et cette fois, il réussit à continuer avec les traits toxiques pour lesquels il est devenu connu lors de sa première publication par Netflix pendant la pandémie en 2020. Caché, mais global, le castéisme, le colorisme, l’âgisme et le sexisme continuent d’être les règles d’or pour les entremetteurs. Sima tantine de Mumbai tout en “alignant les étoiles”. En 2020, l’émission a été suivie par les internautes pour son contenu problématique qui encourageait les notions paroissiales associées au matchmaking traditionnel. Dans la saison 2, le “fondement du mariage” – compromis et ajustement – a été reconditionné en “patience”. Sima Taparia est toujours votre tante d’à côté qui offre des conseils de « rencontres » non sollicités et datés dans la nouvelle saison qui ne promet rien de nouveau à part la numérisation de ses précieuses données biographiques.

Comme l’explique Sima dans la saison 1, “En Inde, il faut voir la caste, la taille, l’âge.” Même si l’émission n’appelle pas explicitement la caste, la déguisant en termes de données biographiques comme « des origines et des communautés similaires », elle ne parvient pas à dépeindre la myriade de religions qui composent la diversité de l’Inde. Hormis Rupam, un sikh divorcé, qui est remplacé par un autre candidat sikh Arshneel dans la saison 2, la série ne s’étend pas au-delà de la caste supérieure, trope hindou. Musulmans, chrétiens, dalits sont inexistants sur le radar du mariage de Sima. Le mariage arrangé en Inde a existé comme une arnaque séculaire pour préserver la hiérarchie des castes. Il y a quelques jours à peine, un garçon dalit du Rajasthan a été battu à mort pour avoir touché un pot d’eau destiné aux castes supérieures. Un spectacle centré sur la représentation culturelle sud-asiatique, choisissant d’exclure la riche diversité religieuse de l’Inde, perpétue le classisme et le casteisme qui continuent de tourmenter le monde.

Vous savez ce qui me fait bizarre dans Indian Matchmaking ? Chaque fois qu’ils vous emmènent dans une ville des États-Unis, ils montrent le paysage urbain et ses environs, alors que pour une ville indienne, ce sont des pauvres dans la rue juste avant de vous jeter à regarder de riches UC hindous dans leurs maisons chères. – nainika (@badassflowerbby) 12 août 2022

Sur le matchmaking indien, tous ceux qui commencent à énumérer leurs critères ne disent jamais qu’ils veulent un partenaire qui est émotionnellement disponible, digne de confiance, fiable, fiable, affirmé, a des limites saines, et encore une fois la question de la caste se pose là où il est clair qu’il s’agit d’une forte présence — Navjot Pal Kaur (elle) (@navjotpkaur) 12 août 2022

Une recette pour trouver l’homme de ses rêves – blond, mince, svelte – selon tante Sima dans la saison 1. Dans le dernier épisode de la même saison, une cliente Richa ajoute les critères “pas trop foncé, tu sais, à la peau claire » pour son âme sœur. Sima justifie son colorisme en disant que “l’apparence et les antécédents de Richa lui donnent le dessus pour choisir les garçons”. Pas superficiel du tout. Cependant, dans la saison 2, on voit Sima réprimander une femme farouchement indépendante, Viral, et la qualifier de superficielle pour avoir admis qu’elle ne ressentait aucune attirance physique pour un match dont les photos ne ressemblaient pas à l’homme dans la vraie vie. Dans la même saison, lorsque l’autoproclamé « célibataire le plus éligible au monde » Akshay de Nashik consulte un astrologue (avec la permission de Sima tante) pour comprendre les « obstacles qui entravent son mariage », ce dernier lui assure qu’il aura une fille ” aussi belle que la lune.

Sima tantine sur Indian Matchmaking être comme “tu veux un homme qui respecte ton indépendance et qui t’attire… euh, c’est trop et irréaliste” #IndianMatchmaking —Sim (@SimranJawanda_) 10 août 2022

Indian Matchmaking est de retour sur Netflix. MAIS ne me souviens-je pas très bien de clients demandant à Sima de ne pas les associer à des Indiens à la peau foncée ? Ouais. Cela m’a envoyé dans une spirale de colorisme et de système de caste la saison dernière. — Tournesol shaquille. (@heartsNhandguns) 12 août 2022

En Inde, aucune discussion sur le teint n’est complète sans ses connotations évidentes sur la caste et la richesse. Peau plus foncée impliquant un niveau inférieur dans le code de caste. Le produit éclaircissant pour la peau controversé d’Unilever, Fair & Lovely, désormais rebaptisé Glow & Lovely, a longtemps été vendu comme la potion magique pour aider les femmes à trouver leur partenaire idéal. En devenant « juste », bien sûr. Dans une interview de 2020 avec TIME, Sima a déclaré que 60% à 70% de la population indienne préfèrent la peau claire et cela porte automatiquement le niveau de désirabilité à 7 ou 8 sur 10. Et l’émission se délecte de réitérer cette gueule de bois coloniale.

Alors que Pradhyuman de Mumbai dans la saison 1, qui se vantait d’avoir rejeté 150 filles, a été choyé avec une pléthore d’options de la tante Sima, Aparna et Nadia n’ont pas eu le même luxe. Ils étaient, en fait, qualifiés de «difficiles» et «indécis» pour ne pas se contenter de moins. Dans la saison 2, l’indécision d’Akshay est activée par la tante Sima en faisant une excuse hors horoscope.

Cela m’a pris au dépourvu, comment peuvent-ils dire qu’il est célibataire à cause de juju #IndianMatchmaking pic.twitter.com/nrJuOGVse — Inti (@Barnixo) 10 août 2022

Une autre des perles de sagesse de la tante Sima – l’âge n’est qu’un chiffre quand il s’agit d’hommes, mais pas de femmes. Lorsque Nadia est attirée par Vishal, qui a 7 ans de moins qu’elle, Sima désapprouve. Elle cite l’exemple de Priyanka Chopra et Nick Jonas, qui, à son avis, ne font pas partie du couple idéal et fait un commentaire âgiste sur l’apparence “âgée” de Chopra à côté de son “petit mari”.

Sima Taparia disant que Priyanka Chopra et Nick Jonas ne forment pas un bon couple est devenue plus grande et plus âgée. C’est le putain de 21ème siècle ! Sima Aunty est juste contrariée de ne pas être leur marieuse, ou est simplement du racisme – Jung Young (@tostoncaliente) 16 août 2022

S’il y a une chose que la télé-réalité a enseignée, c’est que les gens aiment jeter un coup d’œil dans la vie des autres. Appelez ça de la montre grinçante, mais de telles émissions qui alimentent les plaisirs coupables d’une génération fatiguée et nihiliste, cassent les TRP et les 10 meilleures listes de tendances. Il coche toutes les cases du genre de télévision à pop-corn “tellement mauvais que c’est bon” qui vous fait vous enraciner pour les étrangers que vous aimez aussi ridiculiser. Nous trouvons du réconfort à comparer et à juger leurs erreurs et leurs vulnérabilités que beaucoup d’entre nous ont contrées en naviguant dans le monde des rencontres. Peut-être que nous vivons par procuration en le regardant par la haine.

#SimaTaparia #IndianMatchmaking va faire face au lecteur et dit ensuite à ses clients “juste en voyant l’image, vous ne pouvez rien juger” décidez-vous pic.twitter.com/JmasMmRXis — Svodour (@sisiravr) 11 août 2022

Alors que tante Sima de la saison 2 s’efforce de trouver un équilibre entre les coups de brique reçus pour la saison 1, en étant parfois plus ouverte d’esprit, c’est trop peu, trop tard en 2022. La majorité des hommes et leurs parents présentés sont toujours à la recherche de filles qui peuvent “prendre soin du mari et de la maison” tandis que les femmes autodidactes sont invitées à ne pas être aussi “exigeantes” lorsqu’il s’agit d’un partenaire de vie.

Compte tenu des antécédents de la tante Sima avec pas un seul couple marié réussi en deux saisons et de nombreux clients trouvant l’amour par eux-mêmes, il est peut-être temps qu’elle revisite « patiemment » sa méthode obsolète de jumelage.

