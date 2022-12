BuzzFeed va supprimer 12% de ses effectifs

Les membres de l’équipe de BuzzFeed News travaillent à leur bureau au siège de BuzzFeed, le 11 décembre 2018 à New York.

BuzzFeed a annoncé mardi son intention de réduire ses effectifs de près de 12%, soit environ 180 collaborateurs.

La société de médias numériques a déclaré que la décision de licencier du personnel venait en réponse à des conditions économiques difficiles, à son acquisition de Complex Networks et à un changement continu d’audience vers la vidéo verticale courte.

L’action de BuzzFeed était en baisse d’environ 5 % mardi après-midi.

“Pour que BuzzFeed résiste à un ralentissement économique qui, je pense, se prolongera jusqu’en 2023, nous devons nous adapter, investir dans notre stratégie pour servir au mieux notre public et réajuster notre structure de coûts”, a déclaré le PDG Jonah Peretti dans une note aux employés.

L’entreprise s’attend à supprimer la plupart des emplois d’ici la fin du premier trimestre. En mars, l’entreprise avait environ 1 500 employés.

Un porte-parole de la société n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’année dernière, BuzzFeed est devenu public via un véhicule d’acquisition à vocation spéciale, et les actions ont chuté de près de 40 % au cours de leur première semaine de négociation. En mars, la société a réduit ses opérations de presse dans le but de rentabiliser la division. La restructuration a vu le départ de plusieurs rédacteurs de haut niveau.

Peretti a déclaré mardi qu’il souhaitait que l’entreprise investisse “dans des domaines qui stimuleront la croissance” et construisent “une entreprise de créateurs plus robuste”.