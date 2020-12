Les minorités sont contraintes de travailler comme esclaves dans la région chinoise du Xinjiang, a déclaré Buzzfeed, étayant ses affirmations avec des images sans contexte de Google Earth. Mais ces histoires sont parrainées par des agences gouvernementales américaines.

Le dernier examen approfondi de Buzzfeed News sur le travail d’esclave chinois présumé au Xinjiang indique: «plus de 100 nouvelles installations« Dans la province – comme on le voit sur Google Earth – comme preuve que Pékin est »non seulement verrouiller[ing] les gens, mais aussi forcer[ing] de travailler dans des bâtiments d’usine dédiés directement sur place.«

Publié lundi, l’article épingle toutes sortes d’atrocités – enlèvements, travaux forcés, surveillance intense, anéantissement culturel – sur le gouvernement chinois, tout en présentant de précieuses petites preuves concrètes pour étayer ses affirmations en dehors de l’empreinte croissante des présumés camps de travaux forcés. À la place, les femmes qui se sont échappées ou ont été renvoyées de ces camps relient les points, fournissant des détails épouvantables comme des ciseaux enchaînés à des postes de travail afin que les prisonniers ne puissent pas les ramener à la maison et les utiliser pour se blesser ou blesser d’autres personnes.

La propagande de Buzzfeed sur la guerre froide est parrainée par l’Open Technology Fund, une opération de guerre de l’information financée par le gouvernement américain (via @USAGMgov & @RadioFreeAsia), qui achemine des ressources vers les militants cherchant à changer de régime dans les pays ciblés par Washington – en particulier la Chine. pic.twitter.com/2q0vh0RsIG – Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) 29 décembre 2020

Où Buzzfeed, censé être à court d’argent, a-t-il réussi à obtenir le financement?des centaines d’images satellites»Et interviewer des dizaines de transfuges de choix, qui partagent tous des variantes de la même histoire? Pourquoi, généreux Oncle Sam, bien sûr. Comme l’a souligné le journaliste de Grayzone Max Blumenthal, la série en quatre parties est parrainée par l’Open Technology Fund, une spin-off du réseau de propagande anticommuniste Radio Free Asia des États-Unis. Officiellement à but non lucratif, la FTO, financée par les contribuables et contrôlée par Washington, aide les acteurs du changement de régime dans les pays adverses en fournissant des technologies de cryptage et de communication aux dissidents qui reçoivent souvent déjà une aide financière et autre de l’USAID ou du National Endowment for Democracy.

En effet, la FTO avait mis au point toute une infrastructure technologique pour aider les émeutiers de Hong Kong de l’année dernière dans leur bataille médiatique contre les Evil Chinese ™, dont une somme de 500 000 $.fonds d’urgence« Pour ceux qui viennent sous »attaque numérique»Par le gouvernement chinois, et un«équipe de réponse aux incidents de cybersécurité.« Malheureusement pour les futurs révolutionnaires, un bouleversement au sommet de la société mère de la FTO, l’Agence américaine pour les médias mondiaux, a gelé l’aide à la »mouvement pro-démocratie», Laissant les chouchous de Washington se débrouiller seuls avec« seulement »l’argent qu’ils pourraient obtenir du Département d’État (et du secteur privé, bien sûr).

L’Agence américaine pour les médias mondiaux, anciennement le Broadcasting Board of Governors, a tristement reçu l’autorisation du gouvernement d’entraîner ses canons de propagande sur les Américains en 2013. Et, comme l’atteste la dernière salve de Buzzfeed News, ils ont plus que relevé l’occasion. L’idée générale semble mettre en évidence l’empreinte croissante des usines du Xinjiang comme « preuve » d’un nombre croissant de prisonniers détenus contre leur volonté dans des camps de concentration modernes, contraints de travailler eux-mêmes jusqu’à la mort pour un salaire de subsistance tout en mémorisant les communistes. la propagande. De tels récits sont naturellement terrifiants pour le public occidental.

Mais l’orientation des médias livrant ces récits est rarement remise en question, même si l’implication des agences de renseignement américaines dans la production de ce contenu devrait soulever une forêt de drapeaux rouges quant à son authenticité. L’AGM / BBG et son spawn – comme Radio Free Asia et Radio Free Europe / Radio Liberty – ne sont pas connus pour leur relation étroite avec la vérité, et où la réalité entre en conflit avec l’image de soi de l’Amérique, en soutenant cette image de soi gagne toujours le journée. Certes, pour un pays qui a dévasté plusieurs pays à majorité musulmane au Moyen-Orient pendant des décennies, saisir ses perles sur le traitement par la Chine de sa propre minorité musulmane est au mieux fallacieux.

Le bras de presse de Buzzfeed n’est pas étranger à l’intelligence douteuse dans le journalisme quasi réputé. Ils ont été le premier média à publier le fameux dossier Steele qui affirmait que le président Donald Trump avait payé des prostituées russes pour uriner sur un lit utilisé par son prédécesseur Barack Obama, par exemple – une histoire qui a depuis été complètement discréditée comme l’imagination sinistre d’un ivrogne. fabuliste mais qui reste au cœur du dogme culte du Russiagate.

L’administration entrante de Biden étant tour à tour critiquée et louée pour sa disposition favorable à l’égard de la Chine, il n’est pas surprenant que la propagande anti-Pékin soit pompée pour empêcher d’éventuelles branches d’olivier entre les deux pays. Après tout, on ne peut pas très bien réprimer ses propres citoyens sans un ennemi étranger responsable de leurs souffrances. Bien sûr, les États-Unis ont déjà le double spectre des terroristes musulmans et des hackers russes, mais les communistes chinois ajoutent ce petit plus – surtout après que l’administration Trump a déployé tant d’efforts pour blâmer Pékin la pandémie de Covid-19.

Cela dit, il est peu probable que l’appareil de propagande américain rencontre des difficultés avec l’administration Biden lorsqu’il s’agit de diaboliser les étrangers ».ennemis. » Le choix de Biden à la tête de l’USAGM est Richard Stengel, qui s’est prononcé contre le premier amendement et ses garanties de liberté d’expression en présentant ces libertés comme un «défaut de conception« Exigeant »nouveaux garde-corps.”Stengel croit fermement que les gouvernements déploient de la propagande contre leurs propres citoyens et, en tant qu’ancien rédacteur en chef du magazine Time et contributeur de MSNBC, il a contribué de manière non négligeable à une telle propagande.

