BuzzFeed est public sur le Nasdaq. Maintenant quoi?

La transformation de startup en entreprise publique est censée être un très gros problème.

Commençons donc par reconnaître que BuzzFeed, qui a commencé il y a 15 ans comme une expérience Internet, a franchi une étape importante : le 6 décembre est le jour où vous pourrez acheter et vendre des actions de BZFD sur le Nasdaq.

Nous pouvons également reconnaître que la transformation de BuzzFeed a été beaucoup plus mouvementée qu’elle ne l’aurait souhaité. La semaine dernière, lorsqu’elle est officiellement passée d’une entreprise privée à une entreprise publique (à l’aide d’un « SPAC » – un peu d’ingénierie financière qui était très populaire il y a un an et qui est maintenant tombée en disgrâce), les investisseurs ont donné un avis favorable à l’entreprise. . Cela signifiait qu’il n’avait levé que 16 millions de dollars au lieu des 250 millions de dollars qu’il avait espéré lever plus tôt cette année. En plus de cela, 61 des employés de son opération BuzzFeed News – environ 5 pour cent de l’effectif total de l’entreprise – ont quitté le travail jeudi dernier pour protester contre l’état de leurs négociations pour un contrat syndical.

Mais prends un peu de recul. Le fait que BuzzFeed existe – et encore moins coté en bourse, avec toute la transparence financière et les attentes des investisseurs qui en découlent – ​​mérite d’être noté.

BuzzFeed est peut-être le membre le plus connu d’une cohorte d’éditeurs numériques lancée au cours de la dernière décennie, et pendant un certain temps, il a semblé qu’ils pourraient usurper les sociétés de médias conventionnels. Leur ascension a fait paniquer les éditeurs en place et a brièvement convaincu les investisseurs de leur donner des milliards de dollars.

Ensuite, leur stratégie principale – s’accrocher à Facebook et tirer profit lorsque le réseau social met ses affaires sous les yeux d’un milliard de globes oculaires – s’est effondrée il y a environ quatre ans, lorsqu’il est devenu évident que Facebook était plus un concurrent qu’un partenaire. Et puis beaucoup d’entre eux ont considérablement diminué ou ont complètement disparu.

Donc le fait que BuzzFeed soit toujours là, et assez grand pour exister de manière plausible en tant qu’entreprise publique, est… quelque chose.

Ce n’est pas une histoire aussi sexy qu’elle l’était il y a six ou sept ans, lorsque l’existence de BuzzFeed – avec d’autres éditeurs comme le Huffington Post et mon employeur, Vox Media – a suffisamment inquiété le New York Times pour que le journal crée une -do-now rapport interne dédié à la lutte contre les insurgés. Ou quand BuzzFeed semblait avoir une connaissance si profonde de la culture numérique que Ben Smith, alors son rédacteur en chef, pouvait se vanter que « le monde s’est déplacé vers nous ». Ou quand il disait au monde qu’il allait prendre ce qu’il avait appris pour créer du contenu viral et utiliser ces informations pour bouleverser Hollywood.

Flash-forward jusqu’à maintenant, et les ambitions de BuzzFeed sont considérablement réduites : comme tout le monde dans les médias, il essaie de vendre des projets à des studios et à des streamers qui ont besoin de contenu. Mais l’idée d’une unité BuzzFeed Motion Pictures semble exagérée, ce qui semble être la raison pour laquelle la société n’a plus d’unité appelée ainsi. Il s’avère que le New York Times n’avait pas vraiment besoin de copier la stratégie de contenu viral que BuzzFeed a aidé à lancer. Au lieu de cela, il a prospéré en produisant un excellent journalisme et en demandant à ses lecteurs de payer pour cela, ce qu’ils semblent heureux de faire. Et il a pu utiliser cet argent pour embaucher des stars de concurrents numériques comme Vox et BuzzFeed. Y compris Ben Smith.

Une façon plus concrète de le dire : la semaine dernière, BuzzFeed était évalué à 1,5 milliard de dollars – moins que les 1,7 milliard de dollars que les investisseurs pensaient qu’il valait en 2016, même s’il a depuis acquis à la fois HuffPost et Complex, deux grands éditeurs à part entière. droit.

Ou, une autre manière plus pratique de souligner les attentes restreintes de BuzzFeed : pendant des années, le PDG de BuzzFeed, Jonah Peretti, a déclaré qu’il était d’accord avec le fait que son unité BuzzFeed News était une perdante d’argent, car elle effectuait un travail important qu’il était heureux de subventionner. Mais cela a changé ces dernières années. En 2019, BuzzFeed a connu des licenciements majeurs dans ce groupe pour la première fois, et maintenant Peretti dit qu’il veut que BuzzFeed News perde moins d’argent. D’où des négociations contractuelles qui ont duré plus de deux ans.

« Je suis toujours à l’aise [with BuzzFeed News losing money]. Vers un point. Mais ce n’est plus le même point que dans le passé », m’a dit Peretti vendredi, dans une interview pour le Recoder le média Podcast. « Et donc je pense que les gens s’attendent à ce que, ce que nous avons fait dans le passé en termes de subventions massives à l’information, soit quelque chose que nous continuerons à faire au même niveau. Et nous pouvons le faire jusqu’à un certain point. Mais nous devons nous assurer que nous construisons une entreprise durable, rentable et en croissance afin que nous puissions faire ce journalisme pour les années à venir et avoir ce grand impact important. » Vous pouvez écouter l’intégralité de l’interview sur ce lien ou ci-dessous.

Mais même un BuzzFeed réduit est une bonne chose, car nous avons besoin de plus d’éditeurs, pas moins, même si l’objectif ultime de Peretti en devenant public est de consolider d’autres éditeurs numériques sous BuzzFeed. Plus d’options sont meilleures pour vous, la personne qui se tourne vers les médias pour les aider à comprendre le monde qui vous entoure. C’est également bon pour les éditeurs existants, qui peuvent utiliser un coup de pied compétitif récurrent dans le pantalon. Il est également bon d’avoir des modèles commerciaux pour les éditeurs qui ne dépendent pas d’une base d’abonnés internationale de 10 millions de personnes ou d’un bailleur de fonds milliardaire bienveillant.

C’est la grande image. Zoomons maintenant et parlons de ce que signifie un BuzzFeed public pour différentes circonscriptions :

Pour les personnes qui travaillent chez BuzzFeed :

Certains d’entre eux vont gagner de l’argent. L’offre de BuzzFeed signifie que leurs actions ou options dans l’ancienne société privée peuvent désormais être négociées sur le marché public. La participation de Peretti dans l’entreprise qu’il a fondée, par exemple, vaudra des millions.

Certains employés de niveau inférieur, qui ont reçu des options après le dernier tour de table de BuzzFeed en 2016, pourraient ne voir aucun avantage pour le moment : les investisseurs publics devraient décider que l’entreprise vaut au moins 1,7 milliard de dollars avant que ces instruments financiers ne valent n’importe quoi. Pendant ce temps, certains ex-employés – en particulier ceux qui sont arrivés tôt – peuvent avoir une belle somme d’argent, mais pas une aubaine : », m’a confié un ancien éditorialiste de BuzzFeed.

Pour les personnes qui gèrent BuzzFeed :

Peretti a dit pendant des années qu’il aimerait que les éditeurs numériques se consolident. En théorie, le fait que BuzzFeed soit public facilite leur consolidation, puisqu’il peut vendre des actions de la société à des investisseurs publics ou trouver d’autres moyens d’accéder au capital. La transaction qui a amené BuzzFeed au public a déjà lancé ce processus, en leur donnant l’argent nécessaire pour acquérir Complex, un éditeur de style de vie surtout connu pour ses histoires et ses conférences sur la culture hip-hop, ainsi que Hot Ones, une série de vidéos sur des personnes célèbres. manger des ailes de poulet très épicées. Mais la capacité de BuzzFeed à acheter d’autres sociétés dépendra de ses performances en tant qu’entreprise publique, les plans de Peretti sont donc à déterminer.

Pour les personnes qui gèrent des éditeurs non nommés BuzzFeed:

En privé, les éditeurs numériques qui rivalisent avec BuzzFeed aiment se plaindre de BuzzFeed : ils reprochent à Peretti de constamment passer d’une histoire à l’autre pour décrire la stratégie et les tactiques de BuzzFeed. Le dernier en date : il va rapporter beaucoup d’argent au « commerce », ce qui, pour le moment, consiste principalement à ajouter des liens d’affiliation dans les histoires (ce que fait également Vox Media). Publiquement, ils lui souhaitent bonne chance. Mais tous sont conscients que leur histoire est aussi celle de BuzzFeed : si ça marche bien, peut-être qu’ils le peuvent aussi.

« À tort ou à raison, justes ou pas justes, toutes les entreprises de médias numériques seront liées de manière significative à BuzzFeed », a déclaré Bryan Goldberg, PDG de Bustle Digital Group, qui aimerait également devenir public. « Le sort de BuzzFeed va déterminer le sort de beaucoup d’autres entreprises. »

Cela ne signifie pas que la performance boursière de BuzzFeed aujourd’hui déterminera si Goldberg – ou des sociétés comme Vox Media – deviendra publique dans un avenir très proche. Mais si au cours de la prochaine année environ, les investisseurs publics déterminent qu’ils ne sont pas intéressés par BuzzFeed, cela rendra beaucoup plus difficile pour les Goldberg du monde de faire leur argumentaire. C’est pourquoi l’entrée en bourse de BuzzFeed peut être, à la fois, une très grosse affaire et qui n’a pas du tout d’importance. Nous ne connaîtrons pas la vraie réponse avant un certain temps.