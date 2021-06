BuzzFeed est désormais un test de médias numériques qui attend l’intérêt des investisseurs

Depuis plus d’une décennie, BuzzFeed est en concurrence avec d’autres sociétés de médias numériques pour attirer l’attention des consommateurs. Maintenant, le reste de l’industrie prie pour son succès.

BuzzFeed a annoncé jeudi son intention de devenir une société cotée en bourse en fusionnant avec la société d’acquisition ad hoc 890 Fifth Avenue Partners. Parallèlement à son acquisition de Complex Networks, BuzzFeed commencera à négocier avec une valorisation implicite de 1,5 milliard de dollars.

BuzzFeed sera le cobaye du secteur, le premier du genre à tester l’appétit des investisseurs publics. Vice, Vox Media, Group Nine, Bustle et d’autres sociétés de médias numériques ont toutes discuté de l’introduction en bourse via SPAC avec des délais variables. Le nombre total de visiteurs uniques de BuzzFeed et le temps passé parmi les millennials et la génération Z éclipsent ses concurrents, selon la présentation aux investisseurs de Buzzfeed publiée jeudi, ce qui en fait un candidat logique pour être le premier à sortir de la porte.

La décision de la société d’entrer en bourse testera si les investisseurs pensent que des entreprises comme BuzzFeed sont prêtes à se développer dans un monde post-pandémique, où les annonceurs dépensent plus d’argent pour les propriétés numériques et moins pour la télévision linéaire traditionnelle. Néanmoins, BuzzFeed devra convaincre les actionnaires potentiels qu’il peut capturer ces dollars numériques plutôt que de les regarder affluer vers Google, Facebook et Amazon.

Alors que BuzzFeed a déclaré dans son deck d’investisseurs que « les dépenses publicitaires sont en train de passer des mégaplates-formes », le co-fondateur et PDG Jonah Peretti a affirmé dans une interview à CNBC que l’entreprise bénéficiera de la croissance des plus grandes plates-formes numériques car elles paient pour le contenu de BuzzFeed.

« Nous avons vu nos revenus augmenter avec les sociétés FAANG », a déclaré Peretti sur « TechCheck » de CNBC, faisant référence à Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Google. « YouTube, Facebook, Instagram et TikTok sont tous avides de contenu. Ils veulent de plus en plus du contenu sûr pour la marque contre lequel ils savent avec certitude qu’ils peuvent contrer la publicité. Nous sommes payés par ces grandes plateformes pour produire du contenu et partager des revenus avec elles. »

BuzzFeed a déclaré avoir généré 166 millions de dollars en vendant son propre contenu et 196 millions de dollars en publicité en 2020, ainsi qu’une entreprise de commerce naissante.