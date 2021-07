BuzzFeed devient public. Et maintenant, qu’en est-il de Vox Media, Group Nine et Vice ?

Le Washington Post, le New York Times et le Wall Street Journal ont prospéré grâce à l’accent mis sur le journalisme numérique et à une stratégie de facturation des lecteurs pour l’accès en ligne. Un certain nombre de journalistes Web de premier plan ont décampé pour ces institutions centenaires, tandis que les investisseurs exigent des retours sur l’argent qu’ils ont investi dans les entreprises numériques lorsqu’elles étaient à la mode.

Les investisseurs ont investi des milliards dans Vox Media, Vice Media, Group Nine et d’autres entreprises en démarrage qui employaient des rédacteurs parfaitement à l’aise avec la nouvelle culture numérique et la vitesse accrue du journalisme en ligne. Les valorisations sont montées en flèche et les fondateurs des entreprises ont fait des tours de victoire à chaque tour de financement.

Dans un effort pour regagner leur stature et rivaliser avec Facebook et Google, beaucoup plus gros, qui prennent d’énormes parts de revenus publicitaires en ligne, BuzzFeed, Vox Media, Vice Media et Group Nine se sont agrandis ces dernières années grâce à des fusions et acquisitions.

Vox Media a racheté New York Media, la société mère du magazine New York et de ses nombreux sites Web. Vice Media a acheté Refinery29. Group Nine a ajouté PopSugar à une écurie qui comprenait The Dodo et Thrillist et a créé une société d’acquisition à usage spécial (ou SPAC) dans le but de devenir publique. BuzzFeed a racheté HuffPost et a annoncé qu’il allait acquérir un autre éditeur, Complex, dans le cadre de son projet d’entrer en bourse via une transaction SPAC.

Ces accords n’étaient qu’un début.

Vice Media, auparavant sur le point de payer d’importants paiements à l’un de ses investisseurs, le géant du capital-investissement TPG, envisage d’entrer en bourse, selon trois personnes connaissant Vice Media. Vox Media envisage plusieurs offres qui le rendraient public via un SPAC, ont déclaré deux personnes familières avec l’entreprise. Et Axios, un site d’information basé à Washington qui a démarré en 2017, a eu des discussions avec le géant allemand de l’édition Axel Springer sur une éventuelle fusion, selon trois personnes ayant connaissance des négociations.

Les huit personnes ont parlé sous couvert d’anonymat pour décrire les problèmes internes.

La roue et les transactions sont survenues alors que les investisseurs dans les médias ont perdu une partie de leur enthousiasme pour les sites financés par la publicité remplis de contenu gratuit. Substack, une plateforme de newsletter numérique qui repose sur des abonnements, est désormais en vogue. Puck, un bulletin d’information fondé par un ancien rédacteur en chef de Vanity Fair, a récemment démarré avec un financement de millions de dollars. Les sites d’information avec des murs payants stricts, y compris The Information et Insider, se développent.

L’industrie des médias est devenue une barre. D’un côté, il y a The Post (3,2 millions d’abonnés aux journaux imprimés et numériques), The Journal (3,4 millions) et The Times (six millions) – de grandes opérations d’information qui comptent sur leur prestige, leur envergure et leur expérience pour attirer des abonnés. À l’autre extrémité se trouvent The Information, Insider, Axios et d’autres qui fournissent des reportages hyper ciblés sur des sujets présentant un intérêt particulier pour un public plus restreint mais extrêmement fidèle.