BuzzFeed confirme son intention de devenir public via un accord SPAC

BuzzFeed, l’éditeur numérique connu pour son contenu viral, a annoncé jeudi son intention d’entrer en bourse par le biais d’une fusion avec une société d’acquisition spécialisée, signalant un changement dans la stratégie commerciale de la start-up médiatique autrefois de haut vol.

BuzzFeed a annoncé son intention de fusionner avec une société écran cotée en bourse, 890 Cinquième Avenue Partenaires, dans ce qu’on appelle un accord SPAC. Il sera évalué à 1,5 milliard de dollars, une baisse par rapport à son évaluation de 2016 de 1,7 milliard de dollars. Dans le cadre de la transaction proposée, BuzzFeed lèvera 438 millions de dollars, dont 150 millions de dollars sous forme de financement par emprunt. BuzzFeed a également annoncé qu’il acquerrait Complex Networks dans le cadre de l’accord pour un total de 300 millions de dollars, avec 200 millions de dollars en espèces et le reste en actions. Connu principalement pour sa couverture de la culture pop, Complex accueille également des événements sur la nourriture, le sport et la collecte de baskets. Jonah Peretti, fondateur et directeur général de BuzzFeed, a annoncé la fusion lors d’une conférence de presse au siège de la société à Manhattan. « C’est un jour très excitant pour BuzzFeed et un grand jour pour nos employés et nos partenaires », a-t-il déclaré.

Autrefois considéré comme l’avenir des médias, BuzzFeed est devenu quelque chose d’aberrant dans une industrie qui a récemment récompensé les publications et les plateformes de newsletter par abonnement. Si les investisseurs du 890 Fifth Avenue votent en faveur de la transaction, BuzzFeed prévoit de conclure la transaction d’ici la fin de l’année et les actions seront négociées sous le symbole boursier BZFD. Adam Rothstein, président exécutif de 890 Fifth Avenue Partners et investisseur en capital-risque connu pour ses investissements dans les start-ups technologiques israéliennes, rejoindra le conseil d’administration de BuzzFeed. Composé de vétérans du monde de la finance et des médias, les membres du conseil d’administration de la société comprennent des dirigeants actuels et anciens d’ESPN, NBC, Playboy, Martha Stewart Living Omnimedia, Subversive Capital et le réseau câblé A&E. Il n’est pas clair si les actionnaires de BuzzFeed, qui comprennent des géants des médias comme NBCUniversal, des sociétés de capital-risque et une multitude d’employés actuels et anciens de BuzzFeed, pourront encaisser dès que l’entreprise deviendra publique. Il n’est pas rare que les actionnaires doivent attendre pendant ce qu’on appelle une période de blocage. La stratégie de croissance de M. Peretti semble reposer sur l’acquisition d’entreprises – en partie pour gagner en influence sur les principaux distributeurs comme Google et Facebook, mais aussi parce que BuzzFeed n’a pas encore atteint le type d’échelle nécessaire à lui seul. En 2018, il avait discrètement recherché d’éventuelles fusions avec des concurrents comme Vice Media, Group Nine et Vox Media. En novembre, M. Peretti a orchestré l’acquisition par BuzzFeed de HuffPost, le site qu’il a aidé à fonder en 2005 avec Arianna Huffington et l’investisseur Kenneth Lerer.

Avec l’ajout de Complex, BuzzFeed attend chiffre d’affaires à croître de 24 pour cent à 521 millions de dollars cette année avec un bénéfice avant impôts d’environ 57 millions de dollars. L’année prochaine, il estime que les revenus atteindront 654 millions de dollars et le bénéfice avant impôts de 117 millions de dollars. Briefing commercial quotidien Mise à jour 24 juin 2021, 13 h 19 HE Google retarde une modification de la confidentialité de son navigateur Web Chrome.

Aujourd’hui dans On Tech : ce que le Congrès attend de Big Tech.

Le CDC accorde une prolongation d’un mois du moratoire national sur les expulsions. Pourtant, cela peut ne pas suffire. « Nous aurons des opportunités de poursuivre plus d’acquisitions, et il y a plus d’entreprises passionnantes que nous voulons poursuivre », a déclaré M. Peretti lors de la conférence de presse de jeudi. Lorsqu’on lui a demandé quelles entreprises il pourrait chercher à acquérir, il a répondu : « Je ne sais pas, vous avez des idées ? » Née d’un petit bureau du quartier chinois de New York en 2006, lorsque M. Peretti était le directeur de la technologie du Huffington Post, BuzzFeed a commencé comme une expérience de création de contenu destiné à être partagé sur le Web. Il a quitté ce qui est maintenant le HuffPost en 2011, après qu’AOL l’ait acheté pour 315 millions de dollars, et a fini par transformer son projet en une société de médias autonome avec l’aide de 35 millions de dollars d’investisseurs. BuzzFeed est rapidement devenu l’un des éditeurs numériques à la croissance la plus rapide, recueillant finalement 500 $ et a été salué comme l’avenir des médias d’information. Mais ces dernières années, il a raté des objectifs de revenus ambitieux et certains de ses investisseurs se sont battus pour une vente. Après une série de licenciements en 2019, BuzzFeed a commencé à diversifier son activité, en vendant des ustensiles de cuisine de marque et en augmentant sa section de recommandation de produits, en percevant une commission sur chaque vente grâce à des accords d’affiliation avec Amazon et d’autres sociétés. « Notre modèle a évolué », a déclaré M. Peretti dans une interview l’année dernière. Les accords SPAC, autrefois une manœuvre obscure de Wall Street, sont devenus plus courants au cours de la dernière année. Les sociétés d’acquisition à vocation spéciale – des sociétés écrans cotées en bourse – sont généralement créées dans le but d’acheter une entreprise privée et de l’introduire en bourse.

Group Nine, un rival de BuzzFeed, a emprunté une voie différente. Elle a créé sa propre SPAC en décembre, dans le but de trouver une entreprise à acquérir avant d’entrer en bourse.