BuzzFeed conclut un accord pour devenir public

BuzzFeed est rapidement devenu l’un des éditeurs numériques à la croissance la plus rapide, recueillant finalement 500 millions de dollars pour une valorisation de 1,7 milliard de dollars, et a été salué comme l’avenir des médias d’information. Mais ces dernières années, il a raté des objectifs de revenus ambitieux et certains de ses investisseurs se sont battus pour une vente.

Issu d’un petit bureau du quartier chinois de New York en 2006, BuzzFeed a commencé comme une expérience de création de contenu destiné à être partagé sur le Web, à l’époque où M. Peretti était le directeur de la technologie du Huffington Post. Il a quitté ce qui est maintenant le HuffPost en 2011, après qu’AOL l’ait acheté pour 315 millions de dollars, et a fini par transformer son projet en une société de médias autonome avec l’aide de 35 millions de dollars d’investisseurs.

Dirigé par son fondateur et directeur général, Jonah Peretti, BuzzFeed est en pourparlers pour fusionner avec une société écran déjà publique, 890 Cinquième Avenue Partenaires , dans ce qu’on appelle un accord SPAC. (L’acronyme signifie société d’acquisition à but spécial.)

Après une série de licenciements en 2019, BuzzFeed a commencé à diversifier son activité, en vendant des ustensiles de cuisine de marque et en augmentant sa section de recommandation de produits, en percevant une commission sur chaque vente grâce à des accords d’affiliation avec Amazon et d’autres sociétés. « Notre modèle a évolué », a déclaré M. Peretti dans une interview l’année dernière.

M. Peretti, qui a de l’influence sur le conseil d’administration de BuzzFeed bien qu’il détienne une minorité d’actions, a discuté de possibles fusions avec des concurrents tels que Vice Media, Group Nine et Vox Media. L’idée était de créer un géant des médias numériques, qui aurait un certain poids sur Facebook et Google, des plateformes qui continuent de dominer la publicité en ligne.

En novembre, M. Peretti a orchestré l’acquisition par BuzzFeed de HuffPost, le site qu’il a aidé à fonder avec Arianna Huffington et l’investisseur Kenneth Lerer. Cette version plus grande de BuzzFeed est la société qui pourrait devenir publique dans le cadre d’un accord SPAC. L’inscription publique prévue pourrait également inclure une vente de dettes pour lever des fonds qui pourraient être utilisés pour acheter d’autres éditeurs numériques.

Les accords SPAC, une manœuvre autrefois obscure de Wall Street, sont devenus plus courants au cours de la dernière année. Les sociétés d’acquisition à vocation spéciale, les sociétés écrans cotées en bourse, sont généralement créées dans le but d’acheter une entreprise privée et de la faire entrer en bourse.

Group Nine, le rival de BuzzFeed, a emprunté une voie différente. Elle a créé sa propre SPAC en décembre, dans le but de trouver une entreprise à acquérir avant d’entrer en bourse.