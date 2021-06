BuzzFeed annonce son intention de devenir public via SPAC

BuzzFeed, une entreprise de médias numériques de 15 ans, annoncé Jeudi, il envisage de devenir public via une fusion avec une société d’acquisition à vocation spéciale cotée en bourse.

La société, qui fusionne avec 890 Fifth Avenue Partners, vise une valorisation de 1,5 milliard de dollars. L’accord devrait être finalisé au quatrième trimestre.

BuzzFeed prévoit également d’acquérir Complex Networks, un éditeur numérique spécialisé dans le streetwear, la musique et la culture, pour 300 millions de dollars. L’accord se compose de 200 millions de dollars en espèces et de 100 millions de dollars en capitaux propres dans BuzzFeed, a indiqué la société. Ils ont ajouté que cela « accélérera immédiatement la croissance des revenus de BuzzFeed ».

« Avec cette acquisition, BuzzFeed est encore mieux placé pour prospérer à l’ère de la consolidation des médias », a déclaré la société. BuzzFeed a acquis en novembre le site d’information HuffPost de Verizon Media pour un montant non divulgué.

BuzzFeed a généré 321 millions de dollars de revenus annuels et 31 millions de dollars d’EBITDA ajusté en 2020, en grande partie grâce à ses activités de commerce électronique, a déclaré un porte-parole à CNBC. La société prévoit 654 millions de dollars de revenus en 2022 et 117 millions de dollars d’EBITDA ajusté, selon un présentation aux investisseurs.

Les accords SPAC sont devenus une voie de plus en plus populaire pour être rendues publiques au cours de la dernière année. Plusieurs éditeurs numériques, dont Bustle Digital Group, Vox Media et Vice Media, avaient eu des discussions sur un lancement sur le marché via un SPAC, avait précédemment rapporté CNBC.

BuzzFeed se négociera sous le symbole boursier « BZFD » sur le Nasdaq. La société a déclaré que son équipe de direction resterait en place après l’accord, le fondateur Jonah Peretti restant PDG et Felicia DellaFortuna comme directrice financière.

« Avec l’annonce d’aujourd’hui, nous franchissons une nouvelle étape dans l’évolution de BuzzFeed, apportant des capitaux et une expérience supplémentaire à notre entreprise », a déclaré Peretti dans un communiqué. L’entreprise a également intensifié ses activités dans d’autres domaines, se penchant sur le commerce électronique, vendant des choses comme batterie de cuisine de marque, et commerce d’affiliation.

Cette histoire se développe. Veuillez actualiser pour les mises à jour.

Abonnez-vous à CNBC sur YouTube.