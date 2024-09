Buzz : une star de Mollywood achète une propriété de 30 millions de roupies à Mumbai ? | Dernières nouvelles sur le cinéma en Telugu | Critiques de films

Si l’on en croit les dernières rumeurs dans les cercles de Bollywood, l’acteur malayalam populaire Prithviraj Sukumaran a récemment acheté une luxueuse maison en duplex dans le quartier de Pali Hill à Mumbai. Il s’agit de la deuxième propriété de la star d’Aadujeevitham dans la capitale financière et du divertissement de l’Inde.

Selon les derniers rapports, Prithviraj est devenu l’heureux propriétaire d’un nouveau duplex tentaculaire d’une valeur de 30,60 crores de roupies qui s’étend sur environ 2971 pieds carrés. Le duplex dispose également de quatre places de parking dédiées. Prithviraj aurait payé des droits de timbre de 1,84 crore de roupies lors de l’enregistrement de la propriété sous le nom de Prithviraj Productions Private Limited avec des frais de 30 000 roupies. Avec ce dernier achat, Prithviraj est devenu le voisin de plusieurs stars de Bollywood vivant dans les régions de Pali Hill et de Bandra.

Auparavant, Prithviraj et sa femme Supriya avaient acheté une maison de 17 millions de roupies dans la localité de Pali Hill. Sur le plan professionnel, Prithviraj a fait forte impression avec sa performance dans Salaar et Aadujeevitham. L’acteur a Vilayath Buddha, Nobody et L2 : Empuraan en préparation.