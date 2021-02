Buzz, le fils de Giovanna et Tom Fletcher, hospitalisé après une fracture du poignet lors d’une chute de vélo

Giovanna et Tom Fletcher ont partagé les détails d’un incident qui a conduit leur fils Buzz à être transporté d’urgence à l’hôpital.

L’aîné de six ans du chanteur McFly et actuel I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here! Reine de la jungle, a nécessité un traitement pour une fracture du poignet après une chute de son vélo.

C’était la deuxième fois que Buzz subissait une blessure pendant le verrouillage, ce qui a conduit ses parents à le précipiter à l’hôpital pour qu’il puisse mettre son bras dans une attelle de poignet.

Tom a partagé la nouvelle sur sa page Instagram, avec une photo de lui et de Giovanna avec Buzz, qui lève fièrement son bras blessé devant la caméra.

Alors que Giovanna le montre de manière inquiétante à son fils, Tom est vu palpiter le visage en plaisantant que la blessure leur a donné quelques jours de congé.







(Image: Tom Fletcher / Instagram)



Tom a légendé le message: « Eh bien, un poignet fracturé est un moyen de sortir de l’école à la maison♂️.

« Sa deuxième blessure à vélo était liée au verrouillage. Merci à tous les médecins, infirmières et personnel de l’hôpital. #Nhs. »

Alors que les fans ont envoyé leur sympathie et leurs meilleurs vœux à Buzz, certains ont plaisanté en disant que le moyen le plus rapide de guérir un poignet fracturé était « beaucoup de crème glacée ».

Giovanna et Tom, qui sont ensemble depuis leur rencontre à l’école de théâtre à l’âge de 13 ans, ont également Buddy, quatre ans, et Max, deux.

Aimez-vous lire sur les célébrités? Inscrivez-vous pour toutes les meilleures nouvelles de célébrités du miroir ici.







(Image: LightRocket via Getty Images)



S’adressant récemment à The Sun, Tom a déclaré que lui et Giovanna avaient commencé à chanter ensemble et avaient envisagé de duo sur une chanson.

Il a déclaré: «Le groupe a toujours été ma priorité. Mais nous aimons chanter les uns avec les autres. Nous avons déjà fait des vidéos YouTube pour le plaisir, alors qui sait?

«Nous avons déjà parlé du duo. C’est juste le temps. Il faudrait trouver quelque chose qui nous excite tous les deux.

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à [email protected] ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.