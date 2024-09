Buzz du camp d’entraînement : Robertson mis à l’écart des Stars après une opération au pied

Bienvenue dans le buzz du camp d’entraînement 2024-25 de la LNH. Le camp d’entraînement est en cours et NHL.com vous présente toutes les dernières nouvelles.

Les Stars de Dallas

Jason Robertson devrait manquer la majeure partie du camp d’entraînement après avoir subi une intervention chirurgicale le 31 juillet pour retirer un kyste de son pied, a déclaré mercredi le directeur général Jim Nill.

L’attaquant devrait être prêt pour le début de la saison régulière.

« Pendant son entraînement, son pied lui causait de l’inconfort », a déclaré Nill. « Nous avons fait une IRM, qui a révélé un kyste sur son pied qui nécessiterait une intervention chirurgicale pour l’enlever. Il a dû passer six semaines sans porter de poids sur son pied. Jason commence tout juste à patiner. Il est au camp, mais il ne patinera pas avec l’équipe principale. Nous allons restreindre son activité et surveiller son pied pour nous assurer qu’il est guéri. »

Ce sera la deuxième fois au cours des trois dernières saisons que Robertson manquera la majorité du camp d’entraînement. Il a raté tout le camp d’entraînement au début de la saison 2022-23 alors qu’il négociait un contrat. Il a ensuite connu la meilleure saison offensive de sa carrière, marquant 46 buts et 109 points en saison régulière.

« Comme Jason me l’a dit, la dernière fois qu’il a manqué le camp d’entraînement, il a commencé avec un point par match lors des 40 premiers matchs ou quelque chose comme ça, donc il ne s’en soucie pas. Ou il s’en soucie moins que moi », a déclaré l’entraîneur des Stars Pete DeBoer. « Je préfèrerais de loin le voir manquer le camp d’entraînement plutôt que des matchs de saison régulière.

« C’est un athlète différent de ce qu’il était il y a trois ou quatre ans. C’est un athlète mature. Je pense qu’il sait comment gérer la situation. Il se maintient en pleine forme. C’est un gars affamé, je pense qu’il veut faire plus que ce qu’il a fait l’année dernière. Vous avez là un gars motivé, donc ça me rassure un peu. »

Robertson a mené les Stars avec 80 points (29 buts, 51 passes) et 28 points en avantage numérique en 82 matchs la saison dernière et a terminé à égalité au premier rang de l’équipe avec 16 points (six buts, 10 passes) lors des séries éliminatoires de la Coupe Stanley.

Les Stars débuteront la pré-saison contre les Blues de St. Louis samedi et ouvriront la saison régulière contre les Predators de Nashville le 10 octobre. –Taylor Baird

Les Penguins de Pittsburgh

Erik Karlsson est sous surveillance quotidienne en raison d’une blessure au haut du corps.

Le défenseur ne s’est pas entraîné lorsque les Penguins ont ouvert leur camp d’entraînement mercredi.

« Nous verrons bien où cela nous mène », a déclaré l’entraîneur des Penguins Mike Sullivan. « Je n’ai même pas encore eu de conversation avec notre équipe médicale pour discuter de son état. Je sais que certaines de ces mesures sont prises par mesure de précaution. »

Karlsson n’a raté aucun match la saison dernière. Il a mené les défenseurs de Pittsburgh avec 56 points (11 buts, 45 passes) après avoir été acquis des Sharks de San Jose le 6 août 2023, dans le cadre d’un échange entre trois équipes impliquant également les Canadiens de Montréal.

Le joueur de 34 ans jouait régulièrement avec Marcus Pettersson sur la deuxième paire défensive, mais il a remplacé le défenseur de longue date des Penguins, Kris Letang, à la pointe lors du jeu de puissance le plus élevé.

Karlsson a récolté 817 points (189 buts, 628 passes) en 1 002 matchs dans la LNH pour les Sénateurs d’Ottawa, les Sharks et les Penguins. — Wes Crosby

Sabres de Buffalo

Rasmus Dahlin a quitté tôt le premier entraînement du camp d’entraînement mercredi en raison d’une blessure et n’est pas revenu.

« Je n’ai pas de nouvelles, mais c’est juste un de ces trucs, tu passes la rondelle et quelque chose se passe », a déclaré l’entraîneur Lindy Ruff. « Par précaution, on l’a fait sortir. Il va être examiné et nous verrons ensuite ce qui se passe. »

Le défenseur a participé à quelques exercices avant de quitter la glace avec ce que Ruff a décrit comme une blessure corporelle « de moyenne portée ».

Dahlin a mené les Sabres avec 59 points (20 buts, 39 passes) la saison dernière et a terminé cinquième dans la LNH en termes de temps de glace par match (25:25).

« Ce gars change la donne chaque soir », a déclaré l’attaquant Alex Tuch. « Sa constance dans le facteur compétitif est incroyable depuis que je suis arrivé en ville, et je l’ai vu grandir et s’épanouir jusqu’au joueur qu’il est devenu. »

Les Sabres disputeront leurs premiers matchs de pré-saison contre les Penguins de Pittsburgh samedi et débuteront la saison régulière contre les Devils du New Jersey à Prague lors de la NHL Global Series Czechia 2024 présentée par Fastenal les 4 et 5 octobre. — Heather Engel

Maple Leafs de Toronto

William Nylander débutera le camp d’entraînement au centre sur une ligne avec Max Domi, a déclaré l’entraîneur Craig Berube.

Nylander, qui a récolté 98 points (40 buts, 58 passes) en 82 matchs de saison régulière la saison dernière, a été expérimenté au centre brièvement pour commencer le camp d’entraînement la saison dernière, mais a joué principalement à l’aile droite une fois la saison commencée.

« Je pense qu’avec ses habiletés, il peut être un excellent transporteur de rondelle de notre zone à la zone offensive », a déclaré Berube. « Il est fort, grand et habile. Chaque fois que vous pouvez avoir quelqu’un comme lui au milieu de la patinoire, je crois que c’est un élément vraiment important. »

L’attaquant Connor Dewar ne participera pas au camp après avoir subi une opération à l’épaule pendant l’intersaison.

« Il progresse, il n’y a pas de contretemps, mais il ne sera pas titulaire avec nous car il continue sa rééducation », a déclaré le directeur général Brad Treliving.

Dewar a récolté cinq points (un but, quatre passes) en 17 matchs de saison régulière la saison dernière après avoir été acquis lors d’un échange avec le Wild du Minnesota le 8 mars.

Le centre Fraser Minten sera absent « pendant des semaines » selon Treliving après avoir subi une entorse à la cheville haute contre les Canadiens de Montréal lors du Rookie Showdown 2024, dimanche, lorsqu’il a été mis en échec par le défenseur David Reinbacher.

« Le calendrier est inconnu, mais nous parlons probablement de semaines », a déclaré Treliving.

Minten, 20 ans, devait concourir pour une place dans l’effectif des Maple Leafs au camp d’entraînement.

Le défenseur Ben Danford, sélectionné au 31e rang lors du repêchage de la LNH en 2024, a subi une commotion cérébrale lors de l’entraînement jeudi dernier en préparation du Rookie Showdown et ne sera pas disponible pour commencer le camp.

« Il progresse plutôt bien », a déclaré Treliving. « Il n’a pas joué mais il avance. » –Dave McCarthy

Les Blues de Saint-Louis

Oskar Sundqvist ne participera à aucun match de pré-saison pour les Blues, a déclaré mercredi le directeur général Doug Armstrong.

Sundqvist, qui a subi une déchirure du ligament croisé antérieur droit le 25 mars contre les Golden Knights de Vegas, patine régulièrement avec ses coéquipiers et pourra participer à certaines activités sans contact pendant le camp d’entraînement. Sundqvist devrait être prêt pour le match d’ouverture de la saison contre le Kraken de Seattle le 8 octobre.

« La partie contact viendra un peu plus tard », a déclaré Armstrong. « Il y a essentiellement quelques mois après l’opération où il faut se faire examiner et on attend jusqu’à ce moment-là. Cela se produira à la fin du camp. Je ne pense pas qu’une fois qu’il aura le feu vert, il lui faudra beaucoup de temps avant d’être prêt à jouer, mais nous allons simplement suivre les conseils du médecin et des entraîneurs pour savoir quand il pourra reprendre une participation complète. »

Le défenseur Torey Krug, qui manquera la saison en raison d’une condition pré-arthritique à la cheville gauche, a été opéré mardi.

Le défenseur Adam Jiricek, 16e choix au repêchage de la LNH en 2024, restera à St. Louis pour se remettre d’une blessure au genou subie au Championnat mondial junior de 2024 avant de retourner à Brantford, dans la Ligue de hockey de l’Ontario, pour reprendre toutes ses activités.

« Il ne participera pas au camp d’entraînement en ce qui concerne les matchs d’exhibition », a déclaré Armstrong. « Il continue de se renforcer. Nous allons le garder ici pendant le camp et quand il reviendra chez les juniors, il sera prêt à jouer. » –Lou Korac

Sénateurs d’Ottawa

Josh Norris est en bonne santé et sur la bonne voie pour jouer le match d’ouverture de la saison contre les Panthers de la Floride le 10 octobre.

« [We had] conversations honnêtes [in the offseason] « Nous sommes sur la bonne voie physiquement et mentalement », a déclaré l’entraîneur Travis Green à propos de Norris. « Et évidemment, nous continuerons à dialoguer avec lui pour voir où il en est.

« Il y a toujours des bosses et des bleus en cours de route, surtout quand on revient d’une blessure et nous surveillerons cela quotidiennement pour évaluer où il en est et ce dont il a besoin pour être prêt pour le match d’ouverture à domicile. »

Norris, qui a raté 96 matchs au cours des deux dernières saisons en raison d’une blessure récurrente à l’épaule, a participé à des tests médicaux et de conditionnement physique mercredi au Centre Canadian Tire lors de la première journée du camp d’entraînement. Le joueur de 25 ans a subi la troisième opération à l’épaule de sa carrière en mars.

« Tout le monde est en bonne santé et prêt à jouer », a déclaré le directeur général Steve Staios. « Nous allons passer en revue les tests de condition physique et les résultats, mais j’ai le sentiment que ce groupe a fait un pas dans la bonne direction. Je pense que l’accent mis par Travis et le staff technique sur la condition physique et la préparation pour le début de la saison nous aidera non seulement à bien démarrer mais aussi à rester en bonne santé. »

Norris, qui a récolté 30 points (16 buts, 14 passes) en 50 matchs la saison dernière, devrait commencer la saison au centre.

« C’est sa position naturelle », a déclaré Green. « Il a connu du succès à ce niveau et à ce poste. Je pense donc qu’il est important de le placer à ce poste pour commencer. Mais d’après mes conversations, sans le connaître auparavant, il semble très confiant et impatient de se lancer et de mûrir également. »

Le capitaine des Sénateurs Brady Tkachuk n’a pas pu passer les tests médicaux et de conditionnement physique, mais il devrait arriver à Ottawa mercredi soir et sera sur la glace jeudi. Lui et sa femme Emma ont récemment accueilli leur premier enfant. –Callum Fraser

Les Ducks d’Anaheim

Pavel Mintyukov manquera le début du camp d’entraînement des Ducks jeudi en raison d’une blessure au bas du corps. Son état sera revu au jour le jour.

Le défenseur de 20 ans a récolté 28 points (quatre buts, 24 passes) en 63 matchs pour Anaheim la saison dernière, terminant troisième parmi les défenseurs recrues de la LNH au chapitre des points et des passes.

Sélectionné au 10e rang du repêchage de la LNH en 2022, Mintyukov a raté 11 matchs la saison dernière en raison d’une épaule séparée et les huit derniers matchs en raison d’une contusion osseuse au bas du corps.

L’attaquant Nathan Gaucher est également sous surveillance quotidienne en raison d’une blessure au bas du corps.

Sélectionné au 22e rang du repêchage de la LNH en 2022, l’attaquant de 20 ans a récolté 25 points (10 buts, 15 passes) en 72 matchs avec San Diego de la Ligue américaine de hockey la saison dernière. –Dan Arritt