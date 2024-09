Buzz du camp d’entraînement : Pesce ne rejoindra pas les Diables à Prague pour l’ouverture de la saison

Diables du New Jersey

Brett Pesce ne pourra pas rejoindre les Devils à Prague pour débuter la saison régulière de la LNH.

Le défenseur, qui a signé un contrat de six ans avec le New Jersey le 1er juillet après neuf saisons avec les Hurricanes de la Caroline, reste semaine après semaine alors qu’il continue de se remettre d’une opération chirurgicale visant à réparer une fracture du péroné. Il s’est blessé lors de la deuxième période du deuxième match de la première ronde de l’Association de l’Est contre les Islanders de New York la saison dernière, une série remportée par les Hurricanes en cinq matchs.

«Pesce n’est pas avec nous lors du voyage, mais il est évident qu’il progresse bien au point où il a pu patiner avec nous avant notre départ», a déclaré l’entraîneur des Devils Sheldon Keefe lundi. « Je crois que l’intention est qu’en restant en retrait, cela lui laissera du temps, avec notre temps d’entraînement limité et juste les chiffres dont nous disposons, il serait en mesure d’obtenir de meilleures répétitions et plus de répétitions en s’entraînant avec les joueurs qui sont toujours de retour à Jersey. « .

Le New Jersey affrontera les Sabres de Buffalo vendredi (13 h HE; NHLN, SN, MSGSN, MSG-B) et samedi (10 h HE; NHLN, SN, MSGSN, MSG-B) dans le cadre de la NHL Global Series Czechia 2024 présentée par Fastenal. .

« Il va simplement continuer à travailler et à se préparer pour être prêt à partir dès qu’il se sentira à l’aise et suffisamment fort pour le faire », a déclaré Keefe. « Il n’en est pas encore là, mais il fait des progrès. »

Pesce était trois semaines après l’opération lorsqu’il a signé avec les Devils. –Mike G. Morreale