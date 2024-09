Buzz du camp d’entraînement de la LNH : Pesce absent semaine après semaine pour les Devils

Sénateurs d’Ottawa

Josh Norris est en bonne santé et sur la bonne voie pour jouer le match d’ouverture de la saison contre les Panthers de la Floride le 10 octobre.

« [We had] conversations honnêtes [in the offseason] « Nous sommes sur la bonne voie physiquement et mentalement », a déclaré l’entraîneur Travis Green à propos de Norris. « Et évidemment, nous continuerons à dialoguer avec lui pour voir où il en est.

« Il y a toujours des bosses et des bleus en cours de route, surtout quand on revient d’une blessure et nous surveillerons cela quotidiennement pour évaluer où il en est et ce dont il a besoin pour être prêt pour le match d’ouverture à domicile. »

Norris, qui a raté 96 matchs au cours des deux dernières saisons en raison d’une blessure récurrente à l’épaule, a participé à des tests médicaux et de conditionnement physique mercredi au Centre Canadian Tire lors de la première journée du camp d’entraînement. Le joueur de 25 ans a subi la troisième opération à l’épaule de sa carrière en mars.

« Je suis dans une bien meilleure position que l’an dernier, donc j’en suis content et j’ai hâte de faire avancer les choses », a déclaré Norris jeudi. « Je me sens bien depuis longtemps maintenant. Je suis simplement heureux d’être à 100 % et prêt à aller au camp. »

Norris, qui a récolté 30 points (16 buts, 14 passes) en 50 matchs la saison dernière, devrait commencer la saison au centre.

« C’est sa position naturelle », a déclaré Green. « Il a connu du succès à ce niveau et à ce poste. Je pense donc qu’il est important de le placer à ce poste pour commencer. Mais d’après mes conversations, sans le connaître auparavant, il semble très confiant et impatient de se lancer et de mûrir également. »

Les Sénateurs espèrent que Norris pourra rester en santé et contribuer à l’offensive. Il a récolté 55 points (35 buts, 20 passes) en 66 matchs en 2021-22.

« C’est bon de voir Josh sur le terrain », a déclaré l’attaquant Shane Pinto. « Juste de voir le sourire sur son visage. Évidemment, c’est l’un de mes bons amis. Nous avons traversé quelques années difficiles ensemble, donc c’est bon de le voir ici. Ça a été une année difficile pour lui et c’est bon de le voir ici et de profiter à nouveau du jeu. J’ai hâte de voir ce qu’il fera cette année. Je sais qu’il va vivre une bonne année pour nous. » –Callum Fraser