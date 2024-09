Buzz des recrues de la LNH : Michkov impressionne lors de sa première journée au camp des Flyers

Alors que des tournois de prospects sont en cours et que plusieurs équipes de la LNH organisent des camps de recrues, NHL.com vous présente toutes les dernières nouvelles.

Flyers de Philadelphie

Le premier jour du camp des recrues de Matvei Michkov jeudi a été accueilli par une foule de plus de 300 personnes, dont certaines étaient alignées devant le Flyers Training Center à Voorhees, dans le New Jersey, plus de 30 minutes avant l’ouverture du bâtiment.

« C’est un sentiment incroyable, et les mots ne peuvent même pas le décrire », a déclaré Michkov par l’intermédiaire d’un traducteur.

L’attaquant de 19 ans est l’un des 27 joueurs participant au camp, mais il a été au centre de l’attention des fans, des entraîneurs et de la direction.

« J’ai hâte de le voir », a déclaré Ian Laperriere, entraîneur de la filiale des Flyers dans la Ligue américaine de hockey, qui organise le camp. « Je sais que vous l’êtes. Tout le monde derrière ces portes [in management] sont gonflés à bloc. Ce que j’ai vu aujourd’hui, il y a de quoi être excité. Beaucoup de compétences, beaucoup d’intensité.

« Il ne parle pas beaucoup anglais, mais on voit qu’il veut faire la différence. Et je sais que c’est un exercice, mais je suis impressionné. »

Michkov aura l’occasion de faire une autre impression vendredi, lorsque les recrues des Flyers affronteront une équipe de recrues des Rangers de New York au PPL Center à Allentown, en Pennsylvanie.

« C’est mon premier match avec le maillot des Flyers, et je suis un peu nerveux », a déclaré Michkov. « Mais d’ici la fin de l’échauffement, tout cela devrait disparaître. »

Carter Sotheran, un défenseur prometteur des Flyers, ne s’est pas entraîné jeudi en raison d’un problème cardiaque. Sotheran a déclaré qu’on lui avait diagnostiqué le syndrome de Wolff-Parkinson-White il y a environ quatre ans. Il s’agit d’une maladie liée aux signaux électriques du cœur qui peuvent provoquer une accélération du rythme cardiaque.

Il a déclaré qu’il espérait jouer dans l’un des matchs contre les recrues des Rangers, vendredi ou samedi.

« J’ai eu quelques problèmes cardiaques ces dernières années, donc je fais juste quelques tests ici, et j’espère que tout ira bien pour le week-end », a-t-il déclaré. « Nous verrons après aujourd’hui et nous partirons de là. » — Adam Kimelman