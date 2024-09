Buzz de la semaine 5 du football universitaire : les clés du match Alabama-Géorgie

Il y a déjà eu assez de drames (l’entraîneur de Floride Billy Napier est toujours employé et l’entraîneur de Caroline du Nord Mack Brown n’a pas démissionné), de fins de saison folles (hé, Colorado) et de bouleversements stupéfiants en septembre (Northern Illinois s’est quand même produit, n’est-ce pas ?) pour une saison complète, mais c’est là que les choses commencent vraiment à devenir bonnes.

Aucun match ne pèse plus lourd cette semaine que celui entre la Géorgie (2e) et l’Alabama (4e), qui est le premier duel entre les cinq premières équipes de l’ère des éliminatoires de football universitaire à 12 équipes. En ce qui concerne les implications du CFP, la semaine 5 est remplie de matchs cruciaux. Notre Dame reçoit Louisville dans un match que les Irlandais ne peuvent pas se permettre de perdre, tandis qu’Oklahoma State à Kansas State est aussi proche d’un match à élimination directe en septembre que possible. Les deux équipes ont déjà perdu une fois en championnat, ce que Penn State et l’Illinois, invaincus, tenteront d’éviter lorsqu’ils se rencontreront samedi au Beaver Stadium.

La course au groupe des 5 a été bouleversée la semaine dernière lorsque NIU et Memphis ont perdu leurs matchs respectifs. Boise State, classé 25e, est désormais en tête mais a un test difficile à faire contre Washington State, invaincu, et UNLV joue un match crucial contre Fresno State, classé 3-1.

Les initiés du football universitaire Heather Dinich et Adam Rittenberg ont parlé à des sources tout au long de la semaine pour obtenir leurs réactions sur ce qui s’est déroulé et les intrigues à surveiller au cours de la semaine 5.

Accéder à une section :

Colorado

Géorgie-Alabama

Meilleure équipe du Groupe des Cinq ?

Quelle est la plus grande surprise du mois de septembre ?

Vider le cahier