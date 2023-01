Buzz Aldrin se marie le jour de son 93e anniversaire, Twitter est « sur la lune » pour un couple heureux

Buzz Aldrin s’est marié avec son amour de longue date, le Dr Anca Faur, à l’occasion de son 93e anniversaire. L’ancien astronaute a été l’un des trois astronautes américains à avoir foulé la Lune dans le cadre de la légendaire mission Apollo 11 en 1969. Si Neil Armstrong a été le premier à marcher sur la Lune, il a été suivi de près par Aldrin.

“Le jour de mon 93e anniversaire et le jour où je serai également honoré par Living Legends of Aviation, je suis heureux d’annoncer que mon amour de longue date, le Dr Anca Faur, et moi nous sommes mariés. Nous avons été réunis dans un saint mariage lors d’une petite cérémonie privée à Los Angeles et nous sommes aussi excités que des adolescents qui s’enfuient”, a écrit Aldrin sur Twitter.

Aldrin a également partagé une photo saine de lui et Faur en tenue de mariage. Souhaits et félicitations ont afflué pour le couple. L’ancien astronaute a également reçu de nombreux souhaits d’anniversaire, ainsi qu’une pincée de blagues “sur la lune”.

Aldrin a été marié et divorcé trois fois auparavant.

Selon les archives, les premiers mots d’Aldrin sur la lune ont été “Belle vue”. Armstrong a demandé : « N’est-ce pas quelque chose ? Magnifique vue ici » et Buzz a répondu « Magnifique désolation ».

Avant de faire leur sortie dans l’espace, Aldrin a effectué la Sainte Communion sur la surface lunaire, faisant de lui le premier et le seul homme de l’histoire de l’existence humaine à le faire. L’homme profondément religieux a versé du vin sur le sol lunaire, un vin dans lequel il s’était glissé. La NASA n’est affiliée à aucune religion, ils ont donc caché ce fait pendant des décennies. Ce n’est qu’à l’occasion du 50e anniversaire de la lune que ce fait a été révélé. Il voulait remercier son Dieu et il sentait que c’était juste à ce moment-là.

