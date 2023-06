Buy Buy Baby attire l’intérêt de la vente au milieu de la faillite de Bed Bath & Beyond

Fin novembre, Bed Bath & Beyond avait environ 4,4 milliards de dollars d’actifs et 5,2 milliards de dollars de dettes, selon les documents déposés devant les tribunaux.

La valorisation de l’entreprise et de sa propriété intellectuelle n’est pas claire. Dans son dernier dépôt trimestriel sur les valeurs mobilières, Bed Bath a noté que la valeur intangible des noms commerciaux et des marques de commerce n’était que de 13,4 millions de dollars.

Les parties intéressées comprennent un enchérisseur inconnu, qui achèterait la bannière en tant qu’entreprise en activité et garderait environ 75% des magasins ouverts, selon une correspondance obtenue par CNBC. L’autre enchérisseur intéressé est Babylist, un site Web de registre de bébés destiné directement aux consommateurs qui souhaite acheter sa marque et son domaine, a confirmé la PDG de cette société, Natalie Gordon, à CNBC.

Le détaillant d’équipement pour bébé suscite l’intérêt d’au moins deux soumissionnaires alors que sa société mère, Bed Bath & Beyond, s’efforce de vendre aux enchères ses actifs et de maintenir une certaine forme de son activité, a appris CNBC.

« Ils sont ouverts à diverses structures d’investissement, des actions aux actions privilégiées et à d’autres formes de capital junior », indique le message. « Ils ont déjà consacré plus de 400 heures à une diligence approfondie et disposent de l’équipe et de l’expérience nécessaires pour exploiter les magasins en tant qu’entreprise en activité. »

Suite à la faillite de Babies ‘R’ Us et à la liquidation potentielle de Buy Buy Baby, il existe peu de grands détaillants vers lesquels les familles peuvent se tourner et qui s’adressent exclusivement à la catégorie des nourrissons. Pour les registres, leurs options incluent Cible , Amazone et Babylist, entre autres.

« Nous avons une confiance énorme avec les nouveaux parents et les futurs parents, mais Buy Buy Baby est beaucoup plus connu auprès de cette génération plus âgée », a-t-elle déclaré. « Alors que nous nous étendons à toute la famille en tant que public, nous pensons vraiment que cela peut nous relancer de cette façon. »

Si l’offre de Babylist pour acquérir la marque et le domaine de la bannière devait être acceptée, les personnes qui recherchent Buy Buy Baby et tentent d’accéder au site Web seraient redirigées vers Babylist, a expliqué Gordon.

Babylist se présente comme une destination pour tout ce qui concerne bébé. Il a enregistré un chiffre d’affaires de 290 millions de dollars en 2022, se dit rentable et compte plus d’un million de nouvelles inscriptions de parents chaque année. La société a déclaré qu’elle envisageait de faire une offre pour acheter l’ensemble de la chaîne, y compris ses magasins, mais elle a finalement décidé que cela ne correspondait pas à son plan stratégique global.

Ce n’est pas la première fois que Buy Buy Baby suscite un intérêt pour la vente. La bannière aurait suscité l’intérêt d’acheteurs potentiels en 2022. Elle a également attiré l’attention de l’investisseur activiste Ryan Cohen, co-fondateur de Chewy et président de GameStop, qui en mars dernier a désigné la bannière d’équipement pour bébé comme l’une des pièces les plus précieuses de l’entreprise, arguant qu’elle pourrait valoir plusieurs milliards de dollars.

Lorsque les magasins Bed Bath & Beyond fermaient à travers le pays dans le cadre des efforts de l’entreprise pour arrêter l’hémorragie financière, elle a ouvert plus de magasins Buy Buy Baby dans l’espoir que les magasins augmenteraient les ventes.

Et plus récemment, au cours du troisième trimestre fiscal 2022 de Bed Bath, qui s’est terminé le 26 novembre, des baisses de ventes ont été signalées dans toute l’entreprise, mais la baisse des revenus de Buy Buy Baby a dépassé celle de Bed Bath. Au cours du trimestre, les ventes comparables de la bannière Bed Bath ont diminué de 34%, tandis que chez Buy Buy Baby, elles ont baissé d’environ 20%, a déclaré la société à l’époque.

La vente aux enchères de faillite de Bed Bath & Beyond a été retardée à deux reprises, ce qui pourrait indiquer que la société essaie toujours de susciter l’intérêt pour ses actifs.

Dans les mois qui ont précédé la faillite de Bed Bath, CNBC a annoncé que la société était courtiser les acheteurs et les prêteurs potentiels qui seraient prêts à s’attaquer à l’entreprise et à garder ses portes ouvertes. À l’époque, les acheteurs potentiels comprenaient la société de capital-investissement Sycamore Partners, qui était particulièrement intéressée par Buy Buy Baby, et Authentic Brands, qui a fréquenté de nombreuses ventes en faillite pour des détaillants tels que Forever 21.

En fin de compte, le processus s’est avéré infructueux et a suscité « un intérêt limité pour une proposition viable d’acquisition des actifs des débiteurs », selon les dossiers judiciaires déposés dans le dossier de faillite de l’entreprise en avril.

Pourtant, dans ces dépôts, la société a déclaré qu’il était confiant il pourrait décharger ses noms et ses magasins et a déclaré qu’il prévoyait de commercialiser l’entreprise pour éviter une liquidation pure et simple.

« Alors que le début d’une liquidation complète de la chaîne est rendu nécessaire par les réalités économiques, Bed Bath & Beyond a et continuera de commercialiser ses activités en tant qu’entreprise en activité, y compris l’activité buybuy Baby », a déclaré le directeur financier et chef de la restructuration de la société. l’officier Holly Etlin a écrit dans une déclaration au tribunal des faillites du New Jersey à l’époque.

Dans les documents déposés, la société a confirmé les rapports antérieurs de CNBC et a déclaré que plus de 100 investisseurs potentiels avaient été engagés par les conseillers de Bed Bath. On a demandé aux soumissionnaires potentiels s’ils étaient intéressés à acheter l’entreprise en tant qu’entreprise en activité ou à fournir un financement en vertu du chapitre 11.

La société espérait qu’un acheteur serait disposé à acheter Bed Bath & Beyond ou Buy Buy Baby en tant qu’entreprises autonomes, à acheter la propriété intellectuelle des marques et peut-être à prendre quelques-uns de leurs magasins les plus performants.

« Bed Bath & Beyond a réalisé plusieurs transactions à long terme au cours des six derniers mois, donc personne ne devrait penser que Bed Bath & Beyond ne pourra plus le faire. Au contraire, Bed Bath & Beyond et ses professionnels feront tout leur possible efforts pour sauver tout ou partie des opérations au profit de toutes les parties prenantes », a ajouté Etlin dans les documents.

Des retards supplémentaires dans le processus d’enchères pourraient indiquer la volonté de Bed Bath d’accepter l’offre de l’enchérisseur inconnu, à condition que l’enchérisseur puisse trouver plus de capital.

Ankura a refusé de commenter la question. Bed Bath & Beyond n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Bed Bath avait précédemment déclaré à CNBC que la vente aux enchères avait été retardée afin qu’elle puisse avoir « plus de temps pour s’assurer que la transaction la plus maximisant la valeur soit réalisée ».

Les offres de chevaux de traque sont désormais dues le 8 juin à 17 h, et les offres finales sont désormais dues le 14 juin. Une vente aux enchères, si nécessaire, est prévue pour le 16 juin.

— CNBC Lillian Rizzo contribué à ce rapport.