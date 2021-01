WASHINGTON – Le président Joe Biden prendra des mesures lundi pour encourager le gouvernement fédéral à acheter davantage de produits fabriqués aux États-Unis, une mesure qui, selon la nouvelle administration, protégera les emplois américains et alimentera une économie gravement entravée par la pandémie mortelle de coronavirus.

Biden, qui a lancé une campagne Buy American de 700 milliards de dollars en tant que candidat à la présidence, est sur le point de signer un décret qui fera progresser plusieurs politiques visant à stimuler l’achat par le gouvernement fédéral de produits et services fabriqués aux États-Unis, ont déclaré dimanche des responsables de l’administration.

La loi fédérale oblige les agences gouvernementales à donner la préférence aux entreprises américaines lorsque cela est possible, mais les critiques affirment que ces exigences n’ont pas toujours été mises en œuvre de manière cohérente ou efficace. Certains n’ont pas été sensiblement mis à jour depuis les années 1950.

Le gouvernement fédéral dépense près de 600 milliards de dollars par an en contrats, ce qui, selon l’administration, peut stimuler une revitalisation de la force industrielle du pays et créer de nouveaux marchés pour les nouvelles technologies.

«Vérités dures et faits importants»: Biden fait pression pour la réinitialisation des tests de coronavirus avec un plan de 50 milliards de dollars

À cette fin, la commande de Biden augmentera le seuil de contenu national, qui correspond à la quantité d’un produit qui doit être fabriqué aux États-Unis avant de pouvoir être acheté par le gouvernement fédéral.

À l’heure actuelle, des lacunes dans la loi fédérale permettent aux produits d’être estampillés «fabriqués en Amérique» à des fins d’approvisionnement fédéral, même si à peine 51% des matériaux utilisés pour les produire sont fabriqués au pays. Les responsables de l’administration n’ont pas dit dans quelle mesure Biden entend augmenter ce seuil.

En outre, l’ordonnance comblera les échappatoires que les critiques disent que les agences fédérales utilisent souvent pour contourner les exigences d’achat de produits américains.

L’ordonnance appelle à un examen central des demandes de dérogation aux règles Buy American et à la création d’un site Web qui sera accessible au public. Les fabricants américains pourront voir ces dérogations et déterminer s’ils sont en mesure de fournir les produits demandés. Cela aidera davantage d’entreprises américaines à concourir et à remporter des contrats fédéraux, a déclaré un responsable de l’administration.

La commande créera également un poste de directeur principal au Bureau de la gestion et du budget, qui se concentrera sur la campagne Made In America et veillera à ce que les nouvelles règles et procédures soient suivies.

Les agences fédérales seront invitées à utiliser le Manufacturing Extension Partnership, un réseau public-privé qui soutient les petites et moyennes entreprises dans les 50 États et à Porto Rico, pour aider les agences à se connecter avec de nouveaux fournisseurs nationaux qui peuvent fabriquer les produits dont ils ont besoin tout en employant des travailleurs américains. .

‘L’échec n’est pas une option’: Biden fait face à des pressions pour livrer ses efforts en temps de guerre contre la crise du COVID-19

Peu de temps après son entrée en fonction en 2017, le président Donald Trump a publié une série de décrets visant à renforcer les règles obligeant les agences fédérales à acheter des produits fabriqués aux États-Unis lorsque cela était possible. Mais les critiques ont fait valoir que l’effort avait échoué, en partie à cause de l’incapacité de Trump à tenir ses promesses.

La commande que Biden signera devrait inclure un calendrier clair pour la mise à jour des exigences de contenu national et un processus de réduction des dérogations inutiles, ce qui, selon l’administration, modifierait fondamentalement le fonctionnement du programme.

Les agences seront tenues de faire rapport deux fois par an sur leur mise en œuvre des lois Made in America.

Depuis sa prise de fonction mercredi dernier, Biden a signé plus de deux douzaines de décrets exécutifs couvrant une variété de sujets, y compris le COVID-19 et l’aide alimentaire aux familles à faible revenu.

Michael Collins couvre la Maison Blanche. Contactez-le sur Twitter @mcollinsNEWS.

Aide alimentaire:Biden signe des commandes donnant une aide économique aux familles de travailleurs durement touchées par le COVID-19

À retenir des ordres exécutifs COVID-19 de Biden: Les experts célèbrent le plan, avertissent qu’il reste « beaucoup de travail »