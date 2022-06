Buveur D’Air: Nicky Henderson rend hommage au double vainqueur du Champion Hurdle à la retraite de Seven Barrows | Nouvelles de la course

Nicky Henderson a rendu un hommage sincère à Buveur D’Air après que des relations aient confirmé la retraite du double vainqueur du Champion Hurdle.

Le hongre appartenant à JP McManus a remporté la couronne de haies de deux milles à Cheltenham en 2017 et 2018 – et pourrait bien avoir réussi le tour du chapeau l’année suivante, mais pour avoir chuté au troisième vol.

Le joueur de 11 ans a remporté 17 de ses 27 courses au total, avec huit victoires de première année, dont le Christmas Hurdle de Kempton, deux Fighting Fifth Hurdles à Newcastle et le Punchestown Champion Hurdle.

Henderson a déclaré: “Buveur D’Air était l’un des vrais amis, il l’était vraiment. Il était très spécial et il était très, très bon aussi.

“C’était un cheval spectaculaire avec un tempérament merveilleux et son saut était exemplaire. Vous revenez à See You Then et Binocular et c’était le grand secret de ces coureurs de haies que nous avons eu la chance d’avoir – ils pouvaient tous sauter un obstacle alors vite c’était incroyable.”

Buveur D’Air n’aurait peut-être même pas couru dans le Champion Hurdle sans son estimé compagnon d’écurie Altior.

Altior l’a battu à la troisième place du Supreme Novices ‘Hurdle 2016 et les deux chevaux se sont lancés dans une carrière sur les clôtures l’automne suivant.

Henderson, cependant, tenait à éviter que la paire ne se verrouille les cornes et a repéré une ouverture dans la division Champion Hurdle qu’il pensait que Buveur D’Air pouvait exploiter.

Image:

Buveur D’Air et Geraghty voient la menace de Melon de décrocher le Champion Hurdle.





“Nous sommes allés courir avec lui et je peux en fait dire qu’il s’est retiré invaincu sur les clôtures, bien qu’il n’ait couru que deux fois”, a déclaré le gestionnaire de Seven Barrows. “Altior était fantastique sur les clôtures, donc Buveur D’Air allait avoir un problème s’il continuait sur cette voie car il allait se heurter directement à Altior dans l’Arkle et des choses comme ça.

“Nous pensions juste que le Champion Hurdle semblait grand ouvert. Altior ou Buveur D’Air auraient pu changer, nous sommes allés Buveur D’Air et cela a payé. Deux Champion Hurdles plus tard, nous ne regrettions pas la décision et cela pourrait si facilement ont été un troisième quand il est tombé.

Image:

Geraghty célèbre sa victoire au Champion Hurdle 2018 sur Buveur D’Air





“Buveur D’Air a très bien sauté les clôtures, mais c’était sa technique de haies qui était son point fort. Il a essayé de sauter les clôtures comme des haies et il était brillant, mais ça allait toujours être un peu risqué.”

Après avoir subi une défaite serrée et choquante dans sa candidature pour un troisième Fighting Fifth en 2019, il est vite apparu que Buveur D’Air avait subi une vilaine blessure au pied qui l’a finalement éloigné de la piste pendant plus d’un an.

Il a participé aux courses à trois autres reprises, dont une quatrième place à l’Aintree Hurdle de l’année dernière, mais Henderson admet qu’il n’a jamais pu redécouvrir son éclat passé.

“Ce qui s’est passé à Newcastle était vraiment le début de la fin. Il s’est fait coincer ce morceau de bois dans le pied et c’était assez horrible”, a-t-il ajouté. “Malheureusement, ils ont dû enlever tout le devant de son sabot pour enlever tous les débris et pour être juste, ce fut une lutte à partir de là.

“Nos maréchaux-ferrants et tout le monde ont fait un travail brillant pour le récupérer et il a eu beaucoup de malchance de ne pas gagner cet Aintree Hurdle quand il s’est retrouvé devant et a essayé de s’enfuir, ce qui n’était pas une chose très intelligente à faire, et puis le Le cheval lâche a failli le faire sortir aussi. Il était malheureux de ne pas gagner ce jour-là et cela n’aurait été que des desserts vraiment.

Buveur D’Air se rendra maintenant au Martinstown Stud de McManus en Irlande pour profiter de sa retraite avec deux autres vainqueurs de Champion Hurdle dans le brillant triple buteur Istabraq et Binocular, qui a décroché l’or de Cheltenham en 2010 pour Henderson.

L’entraîneur a déclaré: “Il va rentrer chez lui et sera sur le terrain très bientôt avec Binocular et Istabraq et tous leurs copains. Je suis sûr qu’il aura une retraite heureuse car c’est la maison de retraite la plus heureuse que l’on puisse souhaiter. “