Buvard de la police du comté de Grundy : 18 janvier 2014

Morris

• Cody Gretz, 19 ans, de Morris, a été arrêté par la police de Morris le 15 janvier sur un mandat du comté de Grundy. Il a déposé une caution et a été libéré avec une date d’audience le 10 février.

Comté de Grundy

• Neil E. Olds, 23 ans, de Morris, a été arrêté par les adjoints du shérif du comté de Grundy et incarcéré à la prison du comté de Grundy le 14 janvier pour possession d’une substance contrôlée et possession de seringues hypodermiques. Il a également été cité pour transport illégal d’alcool.

Ville du charbon

• Daniel A. Nelson, 45 ans, de Coal City, a été arrêté par la police de Coal City et incarcéré à la prison du comté de Grundy le 15 janvier pour coups et blessures domestiques et résistance à un agent de la paix.

• Danielle R. Anderson, 23 ans, de Coal City, a été arrêtée par la police de Coal City le 16 janvier pour vol. Elle a déposé une caution et a été libérée avec une date d’audience le 10 février.

Comté de LaSalle

• Steven M. Dalton, 30 ans, de Marseille, a été arrêté par les adjoints du shérif du comté de LaSalle et incarcéré à la prison du comté de LaSalle le 15 janvier sur mandat de non-comparution pour non-permis de conduire valide.