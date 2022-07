Button prêt à prendre le relais en tant que quart-arrière de Morris – Shaw Local

MORRIS – La plupart des discussions pendant l’intersaison sur le football de Morris ont porté sur ce que l’équipe revient de l’équipe 10-1 de l’an dernier. Par exemple, quatre des joueurs de ligne offensifs de départ reviennent, ainsi que le premier rusher Ashton Yard, qui a couru pour 1 170 verges et 12 touchés en 10 matchs. Yard sera également un incontournable de la défense Morris, qui renvoie huit partants d’une équipe qui n’a accordé que 12,7 points par match l’an dernier.

Le jeu de passes est à peu près le seul domaine qui a connu un succès significatif en raison de l’obtention du diplôme. Le quart-arrière Zach Romak (112 pour 162, 1630 verges, 16 touchés) a obtenu son diplôme, tout comme les principaux receveurs Myles Johnston (39 attrapés, 649 verges, 10 touchés), Aidan Romak (22 attrapés, 324 verges, 3 touchés), Cameron Hatcher (23 attrapés, 287 verges) et Henry Hansen (15 attrapés, 164 verges, 2 touchés). Le meilleur receveur de retour, le junior AJ Zweeres, a capté huit passes pour 107 verges et un touché.

Le fardeau de diriger l’attaque à l’automne reviendra au junior Carter Button. Bien qu’il ne soit qu’un junior, Button n’est pas étranger au football universitaire. Il a eu beaucoup de temps de jeu dans les matchs que Morris a remportés par une large marge et a réussi pendant cette période. Il a complété ses sept passes pour 73 verges et un touché. Zach Romak était également une menace avec ses jambes, se précipitant pour 990 verges et un record d’équipe de 13 touchés. Bien qu’il ne soit pas demandé à Button de courir aussi souvent que Romak, il a tout de même marqué 66 verges et un touché en neuf courses l’an dernier.

“J’ai eu beaucoup de temps de jeu pour un quart-arrière remplaçant l’an dernier”, a déclaré Button. « Je pense que cette expérience m’aidera cette année. Cela m’a vraiment montré quelle différence il y a entre le niveau de première année et de deuxième année et le niveau universitaire. La vitesse du jeu est beaucoup plus rapide, et voir cela l’année dernière devrait m’aider cette année.

« Je suis excité pour la saison. Avec notre ligne offensive si grande et si expérimentée, c’est bien. Et avec des coureurs comme Ashton, AJ et Sam [Reddinger], les équipes pourraient s’entasser sur la ligne pour arrêter la course. Espérons que cela ouvrira le jeu des passes.

Plusieurs receveurs de Morris ont été ciblés mardi dans un entraînement à quatre contre 7 avec Romeoville, Reed-Custer et Yorkville. Zweeres, Gage Phillips, Jack Wheeler et Will Knapp étaient parmi les vedettes.

Morris High School 7 sur 7 Le demi défensif de Morris, AJ Zweeres, brise une passe contre Yorkville lors du Morris 7 contre 7 mardi. (Gary E Duncan Sr pour Shaw Local)

“Nos gars peuvent tous faire des attrapés et faire quelque chose après l’avoir attrapé”, a déclaré Button. «Je dois juste le leur apporter.

“La défaite au deuxième tour a été difficile l’an dernier. L’objectif ici à Morris chaque année est d’arriver à l’état, donc c’est encore l’objectif cette année. Nous espérons que nous pourrons le faire. L’été s’est très bien passé. Maintenant, nous devons continuer à nous améliorer. »

L’entraîneur de Morris, Alan Thorson, était satisfait du jeu de Button.

“Carter a définitivement un bon bras”, a déclaré Thorson. « Il lance un très bon ballon. Et ce n’est pas Zach Romak, mais c’est un meilleur coureur que les gens ne le pensent.

«Il a pu participer à de nombreux matchs pour nous en retard et a bien géré l’attaque. Il a même pu jouer dans le match éliminatoire du premier tour, à peu près tout le quatrième quart. Il n’y a pas beaucoup d’étudiants de deuxième année qui ont ce genre d’expérience universitaire, donc nous nous sentons bien que Carter soit le leader. Nous avons beaucoup de retours des deux côtés, mais le plus gros coup que nous avons pris a été dans notre distance de dépassement. Zach est parti, tout comme la plupart des meilleurs receveurs. Mais avec Carter et le groupe de receveurs que nous avons, si nous pouvons les mettre à l’aise en attaque, nous nous sentons plutôt bien.