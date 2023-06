Buttigieg promet une aide fédérale pour réparer la section effondrée de l’Interstate 95 à Philadelphie

PHILADELPHIE – Le secrétaire américain aux Transports, Pete Buttigieg, a promis mardi d’aider à réparer le plus rapidement possible la principale autoroute nord-sud de la côte Est et a déclaré que la destruction d’une section de la I-95 augmenterait probablement le coût des biens de consommation car les camionneurs doivent désormais voyager plus longtemps. itinéraires.

S’exprimant près du site où un semi-remorque incontrôlable transportant de l’essence s’est renversé sur une bretelle de sortie de l’Interstate 95 et a pris feu, Buttigieg a déclaré qu’il s’attendait à ce que les perturbations des itinéraires de camionnage exercent une « pression à la hausse » sur les coûts d’expédition le long de l’Est. Côte.

Buttigieg a visité le site puis, au son de la machinerie lourde et de la démolition, a déclaré aux journalistes que « toutes les ressources nécessaires seront mises à disposition » pour aider la Pennsylvanie à réparer le pont aussi rapidement et en toute sécurité que possible.

La plupart des conducteurs voyageant dans le couloir I-95 entre le Delaware et New York utilisent le New Jersey Turnpike plutôt que le segment d’autoroute où l’effondrement s’est produit.

Mais l’effondrement gronde le trafic à Philadelphie alors que la saison estivale des voyages commence, bouleversant des centaines de milliers de trajets matinaux, perturbant d’innombrables entreprises et obligeant les entreprises de camionnage à trouver des itinéraires différents.

La police de l’État de Pennsylvanie a déclaré croire que le conducteur avait péri dans l’accident, bien que le médecin légiste de la ville n’ait pas identifié le corps extrait de l’épave. L’incendie qui en a résulté a provoqué l’effondrement des voies en direction nord de la I-95. Les voies en direction sud ont été compromises par la chaleur de l’incendie, selon les autorités.

Cela pourrait prendre des semaines, au moins, pour remplacer la section endommagée et détruite.

Le secrétaire aux Transports de Pennsylvanie, Michael Carroll, a déclaré que les travaux de démolition se poursuivaient 24 heures sur 24 et que son agence publierait mercredi un plan de remplacement pour la section d’environ 100 pieds (30 mètres) de la I-95.

Buttigieg a déclaré qu’il n’avait vu aucune sorte d’estimation du type d’augmentation des coûts auxquels les consommateurs pourraient être confrontés, mais a déclaré que l’industrie du camionnage s’efforçait de tirer le meilleur parti des itinéraires alternatifs. Il a également suggéré que le département américain des Transports travaille avec des éditeurs de logiciels de sélection d’itinéraires tels que Google et Waze pour optimiser leurs produits.

« En fin de compte, rien ne remplace le fait que la I-95 soit opérationnelle et en parfait état de fonctionnement », a déclaré Buttigieg.

Sur les 160 000 véhicules par jour qui parcourent cette section, 8% sont des camions et « évidemment, c’est une grande partie du PIB américain qui se déplace chaque jour sur cette route », a déclaré Buttigieg.

Subodha Kumar, professeur de statistiques, d’opérations et de science des données à la Fox School of Business de l’Université Temple, a déclaré qu’il était impossible de calculer l’ampleur des retards d’expédition et des coûts plus élevés causés par les détours sans analyser tous les itinéraires de camionnage alternatifs.

Mais, a déclaré Kumar, le coût supplémentaire ne sera pas minime et l’impact durera des semaines ou plus. Cela affectera le commerce vers le Canada et créera des effets en cascade tout au long de la chaîne d’approvisionnement, a-t-il déclaré.

« Toute petite perturbation peut se multiplier de façon exponentielle et rendre les changements beaucoup plus importants », a-t-il déclaré.

L’effet sera immédiat sur les aliments périssables, a-t-il dit.

Pour l’instant, la I-95 sera fermée dans les deux sens.

La partie surélevée en direction sud de la I-95 devra être démolie, ainsi que le côté nord, selon les responsables.

Les responsables de la police de l’État ont déclaré que l’entreprise de camionnage les avait contactés au sujet de l’accident et coopérait, bien qu’ils aient refusé d’identifier l’entreprise ou de dire si elle était dûment autorisée à transporter de l’essence.

Les autorités affirment que le conducteur se dirigeait vers le nord en route pour livrer du carburant à un dépanneur à quelques miles (kilomètres) lorsque le camion est descendu sur une bretelle de sortie incurvée et hors de contrôle, atterrissant sur le côté et rompant le réservoir.

La reconstruction du tronçon risque de traîner en juillet ou en août.

En Californie, une situation similaire s’est produite avec une bretelle d’autoroute à Oakland. Il a été remplacé en 26 jours, a déclaré Joseph L. Schofer, professeur à la retraite de génie civil et environnemental de la Northwestern University.

À Atlanta, une partie surélevée de l’Interstate 85 s’est effondrée dans un incendie, fermant la route très fréquentée au cœur de la ville en mars 2017. Il a fallu 43 jours aux autorités pour remplacer la travée, a déclaré Schofer.

La journaliste vidéo de l’Associated Press Tassanee Vejpongsa à Philadelphie a contribué à ce reportage.

Marc Lévy, Associated Press