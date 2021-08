Le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg a déclaré jeudi qu’il ne savait pas pourquoi Tesla d’Elon Musk, de loin le plus grand nom des véhicules électriques, n’apparaîtrait pas à la Maison Blanche lorsque le président Joe Biden prend de nouvelles mesures en faveur des voitures et des camions propres.

« Je ne suis pas sûr », a déclaré Buttigieg lorsqu’on lui a demandé sur « Squawk Box » de CNBC pourquoi Tesla a été snobé de l’événement, où Biden devrait signer un Décret exécutif fixant un objectif national pour que la moitié de toutes les nouvelles voitures et camions soient électriques ou à zéro émission d’ici 2030.

D’autres géants américains de l’automobile Ford et GM, ainsi que le constructeur automobile européen Stellantis et le syndicat United Auto Workers, devraient se tenir aux côtés de Biden lors de l’événement de 15 heures HE.

Mais Tesla – qui n’est pas syndiqué et a résisté aux efforts d’organisation – n’a jamais entendu parler de la Maison Blanche pro-syndicale Biden.

C’est selon Musk lui-même, qui a tweeté du jour au lendemain : « Oui, ça semble étrange que Tesla n’ait pas été invitée. »

Interrogé sur ce tweet, Buttigieg a déclaré qu’il ne l’avait pas vu, puis a rapidement détourné son attention de Tesla.

« Nous sommes enthousiasmés par tout l’élan pour nous assurer que les Américains peuvent conduire des véhicules électriques à l’avenir », a déclaré Buttigieg.

« Et en passant, nous nous dirigeons également vers un avenir où tout cela est présent sur tout le marché. Je ne veux pas qu’il y ait une perception que ce n’est qu’une sorte de luxe, ou que c’est juste pour les voitures qui vous avez l’habitude de parcourir les villes », a déclaré l’ancien maire de South Bend, dans l’Indiana.

Un responsable de la Maison Blanche, interrogé sur l’absence de Tesla, a déclaré à CNBC: « Nous saluons bien sûr les efforts de tous les constructeurs automobiles qui reconnaissent le potentiel d’un avenir électrique et soutiennent les efforts qui aideront à atteindre l’objectif du président Biden. »

« Et nous sommes ravis de voir le soutien et les objectifs non seulement des trois constructeurs automobiles qui seront ici aujourd’hui, mais de tous les constructeurs automobiles qui réalisent ce potentiel », a déclaré le responsable.

C’est l’actualité en développement. Veuillez vérifier les mises à jour.