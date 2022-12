Buttigieg jure que Southwest Airlines sera tenue «responsable» pour 15 700 vols annulés pendant les vacances

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, a promis de tenir Southwest Airlines “responsable” de l’annulation de milliers de vols pendant les vacances de Noël.

Le transporteur assiégé a supprimé 2 500 vols supplémentaires mercredi selon Conscient du volempilant plus de misère sur les voyageurs bloqués dont les plans de Noël ont été anéantis par les perturbations liées aux conditions météorologiques.

M. Buttigeig a dit CNN qu’il s’agissait d’une « situation inacceptable ».

«Vous regardez le nombre de passagers bloqués, vous regardez à quel point il est même difficile d’avoir quelqu’un au téléphone pour y répondre.

“D’après ce que je peux dire, Southwest est incapable de localiser même où se trouvent leurs propres équipages, sans parler de leurs propres passagers, sans parler des bagages.”

Southwest a désormais annulé plus de 15 700 vols depuis le 22 décembre, date à laquelle un cyclone meurtrier à la bombe a commencé à bouleverser les horaires des compagnies aériennes.

Pete Buttigeig dit qu’il tiendra Southwest Airlines responsable du chaos des voyages de Noël (CNN)

Mais alors que d’autres grandes compagnies aériennes avaient pu rétablir des horaires réguliers, Southwest annulait toujours plus de 60% de ses vols mercredi.

“Il a vraiment complètement fondu”, a déclaré M. Buttigeig CNN.

Il a appelé Southwest à rembourser en espèces les vols annulés et à couvrir les frais d’hôtel et de repas des passagers bloqués.

PDG du sud-ouest, Robert Jordan a publié une déclaration vidéo mardi soir en disant qu’il était “vraiment désolé” pour le chaos.

Il a déclaré que la compagnie aérienne opérerait un horaire réduit pendant plusieurs jours supplémentaires, mais espérait être “de retour sur les rails avant la semaine prochaine”.

Les passagers du sud-ouest ont connu des perturbations et des conditions de service à la clientèle inacceptables. J’ai clairement indiqué à leurs dirigeants que notre département tiendra Southwest responsable de faire les choses correctement avec leurs clients et leurs employés. pic.twitter.com/X5c5foZGpf — Secrétaire Pete Buttigieg (@SecretaryPete) 27 décembre 2022

M. Jordan a reproché à Winter Storm Elliott d’avoir fait des ravages sur le réseau “très complexe” de la compagnie aérienne.

« Voici pourquoi ce puzzle géant nous prend plusieurs jours à résoudre. Southwest est le plus grand transporteur du pays, non seulement en raison de notre valeur et de nos valeurs, mais parce que nous construisons notre programme de vols autour des communautés, pas des hubs », a-t-il déclaré.

Les systèmes informatiques de Southwest se remettent des interruptions de travail « 99 % du temps », mais des mises à niveau du système étaient clairement nécessaires, a-t-il ajouté.

La compagnie aérienne a déjà annulé 1 400 vols supplémentaires jeudi.

Les voyageurs ont signalé des heures d’attente pour joindre un représentant du client et ont dû dormir sur les étages de l’aéroport entourés de piles de bagages.

Les passagers attendent de récupérer leurs bagages à l’aéroport de Hollywood Burbank, le mardi 27 décembre 2022, à Burbank, en Californie. (PA)

Casey Murray, président de la Southwest Airlines Pilots Association, a déclaré ABC Nouvelles ces derniers jours avaient été “un échec à tous les niveaux”.

“Nos processus, notre informatique, notre infrastructure n’étaient tout simplement pas là pour soutenir l’opération et, malheureusement, nos clients en supportent le poids.”

Il a déclaré que la compagnie aérienne n’avait pas tenu compte des avertissements d’un effondrement similaire en octobre 2021.

« La compagnie aérienne ne peut pas connecter les équipages aux avions. La compagnie aérienne ne savait même pas où se trouvaient les pilotes.

Le plus grand nombre de vols annulés mardi ont eu lieu dans les aéroports de Denver, Chicago Midway, Las Vegas, Baltimore et Dallas, où Southwest est un transporteur majeur, a rapporté l’Associated Press.