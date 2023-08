Butterfly Network annonce une réorganisation après une baisse de 3,8% de son chiffre d’affaires au T2

Réseau papillonfabricant d’un système à ultrasons portable connecté à un smartphone, a enregistré une baisse de 3,8 % de ses revenus au deuxième trimestre 2023 à 18,5 millions de dollars par rapport à son chiffre d’affaires du deuxième trimestre de 19,2 millions de dollars en 2022.

Butterfly a enregistré une perte nette de 28,7 millions de dollars pour la période, contre une perte de 35,8 millions de dollars au T2 2022. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a totalisé une perte de 17 millions de dollars contre une perte de 37,1 millions de dollars au cours de la même période. l’année dernière.

La société a enregistré une augmentation de 21 % de ses ventes totales aux États-Unis à 14,3 millions de dollars par rapport à l’année précédente, en raison de la hausse des revenus d’abonnement et des prix de vente moyens, mais une baisse de 44 % de ses ventes internationales à 3,3 millions de dollars.

Le bénéfice brut pour le deuxième trimestre de cette année était de 10,9 millions de dollars, relativement inchangé par rapport aux 10,6 millions de dollars du deuxième trimestre de l’année dernière.

Les dépenses d’exploitation totales pour le deuxième trimestre se sont élevées à 42,2 millions de dollars comparativement à 59 millions de dollars à la même période l’an dernier, soit une baisse de 28,5 %.

La société a déclaré avoir revu l’ensemble de sa stratégie avec ses nouveau PDG, Joseph M. DeVivo, qui a été nommé en avril, en remplacement du PDG par intérim Jonathan Rothberg, fondateur et président du conseil d’administration. L’ancien PDG, le Dr Todd Fruchterman, a démissionné en décembre.

Butterfly a déclaré avoir créé un plan de réorganisation de l’entreprise pour étendre sa piste de trésorerie, réduire les dépenses d’exploitation, étendre les initiatives de croissance et réinvestir dans son organisation commerciale.

« Plus précisément, avec la réorganisation, nous avons prolongé notre piste et réduit nos dépenses d’exploitation d’une moyenne de 2 millions de dollars par mois », a déclaré DeVivo. « Je pense que revenir à l’essentiel avec une équipe plus petite, se concentrer sur nos forces et tirer parti de ce que nous seuls pouvons faire pour ajouter de la valeur aux soins de santé ramènera le rebond dans notre démarche et ramènera l’entreprise à la croissance. »

LA GRANDE TENDANCE

Parallèlement à ses résultats trimestriels, Butterfly a annoncé qu’il lancerait sa sonde de troisième génération, baptisée Butterfly iQ3, l’année prochaine.

Il fournirait également bientôt à d’autres développeurs d’ultrasons alimentés par l’IA un accès à ses kits de développement de logiciels et à ses API, ce qui permettrait l’intégration de leurs applications dans la plate-forme d’imagerie de Butterfly et rendrait leurs applications compatibles avec les sondes Butterfly iQ+.

La société basée au Massachusetts proposerait également de nouveaux cours via la Butterfly Academy, qui propose des cours de base en échographie.