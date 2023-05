Butterfly Network annonce une perte de plus de 33 millions de dollars au premier trimestre

Réseau papillonfabricant d’un échographe portable connecté à un smartphone, a vu son baisse du cours des actions après avoir déclaré un chiffre d’affaires de 15,5 millions de dollars au premier trimestre, inchangé par rapport à son chiffre d’affaires total de 15,6 millions de dollars au premier trimestre 2022, parallèlement à une perte nette de 33,5 millions de dollars.

Pourtant, cette année, la perte nette de la société basée au Massachusetts au premier trimestre était inférieure à sa perte déclarée de 44,5 millions de dollars au premier trimestre de 2022.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) s’est soldé par une perte de 22,3 millions de dollars, en baisse par rapport à la perte de 39,7 millions de dollars de la société au premier trimestre 2022.

Les revenus des produits de l’entreprise ont diminué de 19,7 %, passant de 11 millions de dollars au premier trimestre 2022 à 8,8 millions de dollars au premier trimestre 2023. Pourtant, ses revenus de logiciels et d’autres services ont augmenté de 45,4 %, passant de 4,6 millions de dollars au premier trimestre 2022 à 6,6 millions de dollars au premier trimestre 2023. .

Les dépenses d’exploitation totales de Butterfly se sont élevées à 44,1 millions de dollars, contre 57,9 millions de dollars au premier trimestre 2022, soit une baisse de 23,7 %. La société a déclaré que la baisse était principalement due aux réductions de ses effectifs en août de l’année dernière et en janvier 2023 et à sa rationalisation des dépenses non salariales dans ses ventes et marketing, recherche et développement, et dépenses générales et administratives.

LA GRANDE TENDANCE

Le cours de l’action Butterfly a chuté lors de la publication de ses résultats du premier trimestre, clôturant à environ 1,80 $ par action, inférieur à son apparition sur le marché public en 2020 à 10,12 $.

En décembre, Butterfly a annoncé son Le PDG, le Dr Todd Fruchterman, démissionnait et quittait son poste au conseil d’administration. Jonathan Rothberg, fondateur et président du conseil d’administration, interviendrait en tant que PDG par intérim.

L’annonce est venue après Butterfly a publié ses bénéfices du troisième trimestre avec des revenus de 19,6 millions de dollars, une augmentation de 34,2 % par rapport à 14,6 millions de dollars au troisième trimestre 2021, mais une perte nette de 54,7 millions de dollars par rapport à une perte de 13,6 millions de dollars au troisième trimestre 2021.

Le mois dernier, Butterfly a annoncé Joe DeVivo occuperait le poste permanent de PDG et président de Butterfly. DeVivo était auparavant président des hôpitaux et des systèmes de santé de Teladoc et PDG et directeur du fournisseur de télésanté de haute acuité InTouch Health.

En avril, le fabricant d’ultrasons a annoncé qu’il avait reçu Autorisation FDA 510(k) pour son compteur automatique de lignes B qui exploite l’IA pour aider les prestataires à déterminer si un patient a une fonction pulmonaire anormale en mesurant les lignes B, qui peuvent être associées à diverses affections pulmonaires, telles que la maladie pulmonaire obstructive chronique et l’insuffisance cardiaque congestive.

Butterfly s’apprête à tester son Butterfly IQ+ de seconde génération, un échographe corps entier, dans l’espace. Cet été, il rejoindra la mission Polaris Dawn de Space X, apportant son appareil à la Station spatiale internationale et le testant aux côtés de nombreuses autres offres de soins de santé.