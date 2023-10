Réseau de papillonsfabricant d’un système d’échographie portable connecté à un smartphone, a annoncé une collaboration de co-développement de cinq ans avec Forest Neurotech, une société de recherche technologique qui construit un dispositif de stimulation et d’imagerie du cerveau par ultrasons, pour développer un système neuronal du cerveau entier. interface utilisant la technologie Ultrasound-on-Chip de Butterfly.

La technologie Ultrasound-on-Chip de la société basée au Massachusetts, qui a reçu Autorisation FDA 510(k) en 2017, exploite la technologie des systèmes microélectromécaniques (MEMS) et les semi-conducteurs pour l’imagerie échographique portable du corps entier.

Forest Neurotech a créé un implant d’ondes cérébrales ultrasoniques mini-invasif pour mesurer et moduler l’activité des ondes cérébrales.

Ensemble, les partenaires développeront conjointement une interface neuronale du cerveau entier qui, selon eux, permettra l’imagerie et la stimulation cérébrales à l’aide de la technologie à ultrasons de Butterfly et aidera à mesurer la fonction cérébrale.

L’accord de codéveloppement de cinq ans comprend un paiement de 20 millions de dollars à Butterfly, qui comprend des frais de licence annuels, des paiements d’étape et des achats de puces. Quelque 3,5 millions de dollars ont été reçus par la société d’échographie lors de la signature de l’accord.

Les sociétés ont déclaré dans un communiqué que des revenus supplémentaires étaient attendus pour chaque unité vendue lors de la commercialisation.

“Nous sommes ravis de nous lancer dans cette aventure avec Butterfly Network, dont la technologie unique d’échographie sur puce est essentielle pour permettre notre nouvelle approche de l’imagerie et de la stimulation cérébrales mini-invasives”, a déclaré Will Biederman, cofondateur et directeur de la technologie de Forest Neurotech. dans un rapport.

« Notre passion commune pour l’innovation et les technologies de soins de santé basées sur les semi-conducteurs fait de Butterfly le partenaire idéal pour concrétiser notre vision de développer la première interface neuronale implantée dans l’ensemble du cerveau au monde.

LA PLUS GRANDE TENDANCE

Le partenariat suit L’annonce du papillon en août du lancement de Butterfly Garden, une initiative permettant à des tiers, tels que des sociétés de soins virtuels, des sociétés de dispositifs médicaux et des développeurs d’IA, de postuler pour accéder au kit de développement logiciel de Butterfly afin de créer des applications personnalisées à des fins de commercialisation.

En mars, Butterfly a reçu l’autorisation 510(k) de la FDA pour son compteur automatique de lignes B, qui exploite l’IA pour aider les prestataires à déterminer si un patient présente une fonction pulmonaire anormale en mesurant les lignes B par échographie. Les lignes B peuvent être associées à différentes affections pulmonaires, telles que l’insuffisance cardiaque congestive et la maladie pulmonaire obstructive chronique.

L’année dernière, le fabricant d’ultrasons a reçu un Subvention de 5 millions de dollars de la Fondation Bill et Melinda Gates pour accroître l’accès à sa technologie d’imagerie en Afrique subsaharienne.