Butterfly cherche un nouveau PDG et plus d’embauches dans le domaine de la santé numérique

Réseau papillon, fabricant d’un système d’échographie portable connecté à un smartphone, a annoncé le départ du président et chef de la direction, le Dr Todd Fruchterman. Il quittera également son poste au conseil d’administration.

Jonathan Rothberg, fondateur et président du conseil d’administration, interviendra en tant que PDG par intérim, et Fruchterman assistera la direction de Butterfly dans la transition jusqu’à la fin de l’année.

“Au nom du conseil d’administration, je tiens à remercier Todd pour sa vision, sa passion et son dévouement envers Butterfly pendant son mandat”, a déclaré Rothberg dans un communiqué. “Todd a mis en place une équipe de direction hautement compétente, qui fonctionnera dans l’intérim pour assurer la continuité pendant que nous recherchons un nouveau directeur général qui poursuivra la croissance de l’entreprise.”

En novembre, Papillon a publié ses bénéfices du troisième trimestre avec des revenus de 19,6 millions de dollars, une augmentation de 34,2% par rapport à 14,6 millions de dollars au troisième trimestre 2021. Pourtant, la société a enregistré une perte nette de 54,7 millions de dollars contre une perte de 13,6 millions de dollars au troisième trimestre 2021.

Plateforme de télésanté axée sur la santé mentale Brightside Health a nommé Jeff Margolis en tant que membre indépendant du conseil d’administration et le Dr David Shulkin en tant que conseiller.

Les positions de Margolis et Shulkin sont entrées en vigueur le 1er octobre.

Margolis est l’ancienne PDG et présidente de l’outil d’engagement pour la santé des consommateurs Welltok.

Shulkin a été le neuvième secrétaire du Département américain des anciens combattants (VA) dans l’administration Trump et le sous-secrétaire à la Santé du VA dans l’administration Obama.

“Nous sommes ravis d’accueillir Jeff Margolis au sein de notre conseil d’administration et le secrétaire David Shulkin en tant que conseiller de Brightside Health à un moment où il existe un besoin profond de solutions de télésanté qui traitent les personnes souffrant de problèmes de santé mentale plus graves”, Brad Kittredge, cofondateur et PDG de Brightside Health, a déclaré dans un communiqué. “Alors que Brightside Health poursuit sa prochaine phase de croissance, nous sommes convaincus que Jeff et David nous aideront à nous associer aux acteurs de la santé pour atteindre ceux qui ont le plus besoin de soins rapides et de haute qualité.”

Brightside Health, qui propose un traitement médicamenteux et une thérapie virtuelle pour l’anxiété et la dépression, a reçu 50 millions de dollars en financement de série B en mars. L’année précédente, il a recueilli 24 millions de dollars en financement de série A.

Société de soins du diabète Podimetrics a annoncé l’expansion de son équipe de direction et l’ajout d’un nouveau membre au conseil d’administration. Sid Rao rejoint en tant que directeur de l’information, le Dr Gary Rotherberg sera directeur des affaires médicales et Sukanya Soderland rejoindra son conseil d’administration.

Rao dirigera les efforts informatiques stratégiques de l’entreprise, tandis que Rotherberg utilisera ses plus de 20 ans d’expérience en tant que podiatre praticien et professeur agrégé de médecine interne et directeur de la formation des boursiers à l’Université du Michigan.

Soderland est vice-président principal et directeur de la stratégie de Blue Cross Blue Shield du Massachusetts et cofondateur du Oliver Wyman Health Innovation Center.

« L’ajout de Sid et Gary à notre équipe de direction et de Sukanya à notre conseil d’administration ne fera que nous préparer davantage au succès de notre mission d’apporter des soins préventifs au domicile des patients atteints de diabète avancé », a déclaré le Dr Jon Bloom, PDG et cofondateur. de Podimetrics a déclaré dans un communiqué.

La société basée à Mass. a marqué 45 millions de dollars en financement de série C en mars.

Entreprise de santé virtuelle directement au consommateur Hims & Hers a annoncé l’embauche de Scott Knoer en tant que premier responsable de la pharmacie et de l’innovation.

Knoer est l’ancien vice-président exécutif et PDG de l’American Pharmacists Association. Avant cela, il a passé près de dix ans en tant que chef de la pharmacie à la Cleveland Clinic.

“Je suis touché par cette opportunité d’aider à définir l’avenir des soins de santé et du bien-être modernes”, a déclaré Knoer dans un communiqué. “J’ai passé ma carrière à la pointe de l’innovation en pharmacie, et je suis extrêmement enthousiaste à l’idée de mettre ces compétences à l’œuvre. Le niveau d’innovation et de personnalisation réalisé dans les opérations pharmaceutiques de Hims & Hers est vraiment perturbateur et différent de tout ce que j’ai vu auparavant.”

Hims & Hers a des partenariats avec plusieurs entreprises à travers les États-Unis, y compris le système de santé basé au Delaware ChristianaCare, fournisseur de soins hybrides Carbon Health, Oschner Health à but non lucratif basé à la Nouvelle-Orléans, Mount Sinai Health System basé à New York et Privia à Washington, DC, Maryland, Texas, Géorgie et Virginie.

En novembre, il a annoncé chiffre d’affaires de 144,8 millions de dollars au troisième trimestre, en hausse de 95 % par rapport aux 74,2 millions de dollars de la même période en 2021. La société de soins virtuels a enregistré une perte nette de 18,8 millions de dollars au troisième trimestre, contre une perte de 15,9 millions de dollars l’année précédente.