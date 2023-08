Butterbean montre une transformation corporelle étonnante alors qu’il révèle une perte de poids incroyable après avoir maigri de 36 pierres

Butterbean a révélé les résultats de sa transformation corporelle épique.

La légende de la boxe, de son vrai nom Eric Esch, a passé deux ans à perdre du poids dans le but de sauver sa vie après avoir fait pencher la balance à 36,11 pierre.

3 Butterbean a remporté 58 victoires via KO au cours de sa carrière emblématique Crédit : AFP-Getty

Le parcours de perte de poids de Butterbean a commencé lorsqu’il s’est inscrit à une série documentaire de télé-réalité qui le suit avec cinq autres personnes alors qu’ils sont entraînés par l’ancien champion de lutte professionnelle Diamond Dallas Page.

L’homme de 57 ans a adopté un régime sans gluten et sans produits laitiers, composé de repas faibles en glucides et riches en protéines qui lui ont permis de perdre une quantité extraordinaire de poids.

Plus tôt cette semaine, il est monté sur la balance pour savoir exactement combien il pesait et a partagé une vidéo du moment où il a découvert qu’il avait plus de 15 pierres de moins avec ses abonnés Instagram.

« Écoutez, je n’ai jamais fait de pesée publique », a déclaré Butterbean.

« La première fois, je pesais 515 livres il y a environ un an et demi, il y a deux ans, alors voyons ce que je pèse maintenant.

La balance a annoncé son poids à 303,8 livres, ce qui équivaut à 21,7 pierres, et est le plus léger Butterbean de sa vie d’adulte – il pesait environ 75 livres de plus pendant ses premières années dans les sports de combat.

Butterbean, qui a terminé sa carrière de boxeur en 2013 avec un record de 77-10-4, a précédemment expliqué que son coup de pied de santé a commencé lorsque des inquiétudes concernant une mort imminente ont surgi.

« J’ai traversé une étape où je regardais la fin de ma vie – pas que j’allais me suicider », a-t-il déclaré. Le soleil en juin 2022.

3 Butterbean pesait 426 livres pour son dernier combat et a atteint 515 livres à la retraite 1 crédit

3 Le haricot beurre est maintenant tombé à 303 livres Crédit : @butterbeanboxer – instagram

« Mais dans ma vie, je descendais, j’étais en surpoids et je me sentais juste déprimé. Je ne savais pas s’il me restait quelques années à vivre ou non.

« J’ai relevé le défi d’accepter une docu-série ou une émission de téléréalité avec Diamond Dallas Page et je suis ici depuis quatre mois.

« Et ça m’a donné plus d’énergie et de vie puisque je me battais régulièrement. Mais maintenant, je suis dans la meilleure forme que j’ai jamais été dans ma vie.

Butterbean a précédemment appelé à un combat avec Jake Paul après s’être remis en forme, mais on ne sait pas encore si la star amincie espère toujours faire un retour en boxe.