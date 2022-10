Buts marqués en grappes alors que les West Kelowna Warriors se partagent le week-end d’ouverture à domicile – Kelowna Capital News

Des buts ont été marqués à gauche et à droite alors que les West Kelowna Warriors ont marqué 1-1 lors de leur week-end d’ouverture à domicile.

Vendredi soir (30 septembre), l’équipe a célébré la Journée de la vérité et de la réconciliation avec une cérémonie d’avant-match et des maillots spéciaux Every Child Matters. Les Warriors l’ont emmené au Wenatchee Wild cette nuit-là, les battant 7-4.

La différence dans le match était les équipes spéciales, car les Warriors ont marqué cinq de leurs sept buts en avantage numérique tandis que Wenatchee est resté sans but en quatre tentatives.

L’attaquant Jaiden Moriello a marqué deux fois, tandis que sept autres joueurs ont récolté des nuits à plusieurs points pour les Warriors.

1 229 personnes étaient présentes vendredi soir.

Samedi soir, c’était une autre histoire sur la glace pour les Warriors alors qu’ils affrontaient leurs rivaux, les Vees de Penticton. Avant le match, les Warriors ont rendu hommage lors d’une cérémonie à l’ancien coéquipier Parm Dhaliwal, retrouvé mort dans un hôtel de New York fin juillet.

Les Warriors ont subi leur première défaite de la saison dans le match, s’inclinant 10-3 contre Penticton. Les Vees ont pris un départ rapide, marquant trois buts au cours des 7:17 premières du match. Malgré une avance de 3-0 au début, la première période de l’équipe a été sa meilleure de la soirée alors qu’elle a enregistré 11 tirs.

Après avoir marqué cinq buts en avantage numérique vendredi, le jeu de puissance s’est refroidi samedi malgré le double des chances de Penticton. West Kelowna est allé 1-8 avec l’avantage d’un homme tandis que les Vees sont allés 2-4.

Avec la défaite, les Warriors sont tombés à 3-1 cette saison. Il y a quatre équipes avec des fiches de 3-1 dans la division intérieure, mais les Warriors sont actuellement cinquièmes en raison du différentiel de buts (17 buts pour, 16 contre ; +1).

Deux autres matchs sont au programme des Warriors ce week-end alors qu’ils sont de retour sur la route. Vendredi soir (7 octobre), les Warriors affronteront une autre équipe 3-1 dans les Cranbrook Bucks. La saison dernière, les Bucks ont remporté la série de la saison 4-2. La mise au jeu aura lieu à 19 h au Western Financial Place à Cranbrook.

Samedi soir (8 octobre), les Warriors affronteront les Trail Smoke Eaters, qui ont une fiche de 1 à 3 cette saison. West Kelowna a remporté la série de la saison 5-1 l’an dernier. La mise au jeu aura lieu à 19 h à l’aréna Cominco à Trail.

