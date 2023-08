Buts et tour d’horizon de l’EFL: Wrexham remporte sa première victoire | Derby de nouveau battu | Nouvelles du football

Victor Adeboyejo a réussi un triplé en première mi-temps alors que Bolton poursuivait son début de saison à 100% en Ligue 1 avec une victoire 3-1 sur Fleetwood.

L’ancien attaquant de Barnsley n’a eu besoin que de trois minutes pour saisir le premier match et en a ajouté un deuxième 11 minutes plus tard.

Il s’est assuré que le ballon du match reviendrait à la maison avec lui à la 37e minute.

Bolton a fait expulser Dion Charles et Joshua Earl a attrapé une consolation tardive pour Fleetwood.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match Sky Bet League One entre Bolton et Fleetwood.



Peterborough a marqué trois buts en 11 minutes en deuxième mi-temps pour faire également neuf sur neuf avec une victoire 3-1 à Barnsley.

Les Reds ont pris les devants grâce à Barry Cotter six minutes après le début de la seconde période, mais Hector Kyprianou a égalisé à la 74e minute, puis Jonson Clarke-Harris a mis Posh devant deux minutes plus tard, avant que Kawme Poku n’assure la victoire tard.

Stevenage sont l’autre équipe avec neuf points sur neuf alors que l’équipe nouvellement promue de Steve Evans a vu Cambridge 2-1, avec des buts de Jordan Roberts et Jamie Reid de chaque côté du niveleur d’Elias Kachunga.

La pression monte sur Derby patron Paul Warne après une troisième défaite à domicile de la saison.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match Sky Bet League One entre Derby County et Oxford United.



Après avoir perdu contre Wigan lors de la première journée puis contre Blackpool en Coupe Carabao, les Rams ont été battus 2-1 par Oxfordle doublé de Mark Harris remportant les points.

Shrewsbury battre Burton 2-1, Wycombe étaient 3-2 vainqueurs Leyton Orient et En lisant battre Cheltenham 1-0.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match Sky Bet League One entre Portsmouth et Exeter City.



Routiers de Bristol scier Charlton 2-1 et Portsmouth battre Exeter 1-0.

Wigan se dirigent vers le noir avec un match nul 1-1 à Carlisle qui les déplace à moins un moment Blackpool et Port-Vale et Northampton et Lincoln a également dessiné.

Sky Bet Ligue Deux

Wrexham a enregistré sa première victoire en Ligue de football en 15 ans après avoir battu Walsall 4-2.

Les Dragons, propriété d’Hollywood, avaient subi un démarrage lent à leur retour au quatrième niveau, mais ont mis cela en place avec style.

Les buts de Will Boyle et Ollie Palmer les ont mis 2-0 avant que Chris Hussey n’en retire un pour les Saddlers.

Jake Bickerstaff et Elliot Lee ont rendu le jeu sûr après la pause avant que le dernier but contre son camp d’Anthony Forde ne donne une seconde à Walsall.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match Sky Bet League Two entre Wrexham et Walsall.



Gillingham a maintenu son record de 100 % avec une victoire 1-0 à Suttonavec le premier but d’Ashley Nadesan faisant les dégâts.

Un but en retard d’Emile Acquah préservé de Barrow départ invaincu avec un match nul 1-1 à Accrington alors que Crawley sont également invaincus après une victoire 2-1 sur Dons MK.

Crewe passé une bonne nuit à battre Newport 4-2 pendant Tranmère en avait trop pour Harrogate dans un succès 3-0 et AFC Wimbledon gagné 2-0 à Colchesterqui restent inutiles.

Swindon a apprécié les droits de vantardise locaux lors d’une victoire 2-1 dans le derby Forêt verte – Frazer Blake-Tracey marquant dans le temps additionnel contre 10 hommes – et Grimsby battre Salford 2-0 grâce à un doublé de Mo Eisa.

Doncaster fait match nul 2-2 avec Mansfield, Morecambe étaient bloqués dans une impasse avec Comté de Notts et Stockport et Bradford partagé le butin dans un match nul 1-1.