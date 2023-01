Buts et tour d’horizon de l’EFL: Watford tenu, Norwich gagne | Nouvelles du football

Joao Ferreira a sauvé un point alors que Watford a enregistré un match nul 1-1 à domicile contre Rotherham, mais le résultat n’a guère aidé leurs chances de promotion automatique du championnat Sky Bet.

En plus du superbe égaliseur de Ferreira sur 20 mètres, qui a annulé le premier match de Shane Ferguson en première mi-temps, Watford a coupé les boiseries des visiteurs à deux reprises lors de ce qui s’est avéré être un après-midi frustrant pour la foule de Vicarage Road.

L’équipe de Slaven Bilic occupe la troisième place mais compte 13 points de retard sur Sheffield United, deuxième, et 18 sur le leader Burnley.

Norwich ont poursuivi leur superbe départ sous le nouveau patron David Wagner avec une victoire 4-2 à Coventry.

Après avoir battu Preston 4-0 lors du premier match de championnat de Wagner, les Canaries ont pris une avance de 3-0 en 18 minutes grâce à un but contre son camp de Michael Rose et des frappes d’Onel Hernandez et Josh Sargent.

Coventry a réduit le déficit à un avec des coups rapides de Jamie Allen et Kasey Palmer – les cinq buts étant entrés dans les 26 premières minutes – avant que Kieran Dowell n’ajoute un quatrième pour Norwich à la 65e minute.

Wigan rester enraciné au bas du tableau après avoir subi une deuxième défaite à domicile pour Luton en l’espace de quatre jours – les Hatters remportant une victoire 2-0.

Après s’être imposé sur ce terrain en milieu de semaine pour se qualifier pour le quatrième tour de la FA Cup, Luton a débuté de la meilleure des manières et n’a mis que 11 minutes pour ouvrir le score grâce à Harry Cornick.

Les visiteurs ont doublé leur avance neuf minutes après le redémarrage lorsqu’Elijah Adebayo a récupéré une passe de retour de Cornick avant de dépasser Ben Amos avec facilité, laissant le patron de Wigan, Kolo Touré, sans victoire lors de ses sept derniers matchs.

Dwight Gayle a mis fin à sa disette de 50 matchs en tant que Alimenter ont remporté leurs premiers points de 2023 avec une raclée 4-0 de Lecture.

L’arrivée rapide et intelligente de Will Smallbone a ouvert la voie aux Potters, l’influent Tyrese Campbell doublant l’avantage de son équipe en seconde période avant que Jacob Brown n’ajoute un tiers tardif.

Une performance impressionnante a été complétée par Gayle, qui a marqué son premier but depuis décembre 2020.

Preston infligé une cinquième défaite consécutive en championnat à Birmingham dans une victoire 2-1 à St Andrew’s qui a vu l’arbitre Rebecca Welch entrer dans l’histoire.

Lors du premier match de championnat à être entièrement arbitré par une officielle féminine, les premiers buts en championnat de la saison de Ryan Ledson et du capitaine Alan Browne dans les 15 premières minutes l’ont remporté pour l’équipe de Ryan Lowe.

Le remplaçant Lukas Jutkiewicz en a fait une finition nerveuse en réduisant les arriérés tardivement, mais North End a tenu le coup.

L’égalisation tardive de Jay Fulton méritée Swansea un point sur un match nul 1-1 à RPQ.

Le but de Jamal Lowe lors de ses débuts complets – contre son ancien club – a donné l’avantage aux Rangers après 27 minutes. Mais l’équipe galloise a riposté grâce à un but bien travaillé à neuf minutes de la fin de son premier tir cadré.

Blackburn se sont battus pour un match nul 1-1 avec Ville de Bristol à Ashton Gate, malgré l’expulsion du capitaine Daniel Ayala.

Les visiteurs sont passés devant après 54 minutes grâce à Bradley Dack, mais City a égalisé 14 minutes plus tard alors que le gardien des Rovers Thomas Kaminski ne pouvait que parer un tir de Zak Vyner de l’extérieur de la surface et Antoine Semenyo a inscrit le rebond.

Blackburn a été réduit à 10 hommes à la 74e minute quand Ayala a reçu un deuxième carton jaune pour avoir repoussé Nahki Wells alors qu’il menaçait de se dégager, mais les visiteurs se sont bien réorganisés et ont mérité leur point contre des adversaires en amélioration sur une course décente.

de Cardiff la glissade vers la zone de relégation s’est poursuivie après une défaite 1-0 à domicile contre Millwall.

Suite à une protestation d’avant-match contre le propriétaire Vincent Tan, la grève de Tom Bradshaw en première mi-temps a condamné les Bluebirds à une autre défaite.

Entre-temps, de Blackpool jeu contre Huddersfield a été reporté à cause d’un terrain gelé.

Sky Bet Ligue 1

Plymouth ont repris leur charge de promotion avec une victoire 4-2 contre Cheltenham dans Sky Bet League One.

Les Pilgrims n’avaient réussi à récolter que deux points lors de leurs deux matchs précédents, mais ils ont renoué avec la victoire pour rester en tête du classement.

Les buts de Dan Scarr et Ryan Hardie les ont mis 2-0 devant après 28 minutes, mais les Robins en ont retiré un grâce à Taylor Perry.

Callum Wright a fait 3-1 après l’heure de jeu, mais Cheltenham a continué à pousser avec Alfie May visant à déclencher un retour avec son but, avant que Sam Cosgrove ne rétablisse le coussin de deux buts dans les 10 dernières minutes.

Six buts ont également été marqués dans le Shropshire alors que Shrewsbury soulagé après une lutte Cambridge 5-1.

Le capitaine Luke Leahy a lancé un après-midi dominant en marquant sur place et Jordan Shipley en a ajouté un autre juste avant la pause.

Le sixième but de la saison de Matthew Pennington a prolongé leur avance avant que Joe Ironside n’en retire un pour les U’s.

Christian Saydee a rétabli l’avance de trois buts avant que Leahy ne termine le match avec un but dans le temps d’arrêt, laissant Cambridge troisième à partir du bas.

Mercredi de Sheffield est resté deuxième après que le but de Marvin Johnson en première mi-temps les ait aidés à remporter une victoire 1-0 contre Fleetwood.

Ipswich a perdu du terrain sur les deux premiers après que la frappe de Cameron Brannagan a fait des victoires consécutives pour Oxford.

Leif Davis a rapidement annulé le premier match de Yanic Wildschut, mais Brannagan a frappé à la 83e minute pour assurer une victoire 2-1 à domicile.

Derby a prolongé sa série d’invincibilité dans toutes les compétitions à 18 matchs après avoir battu ses rivaux des barrages Boulonner 2-1.

Nathaniel Mendez-Laing et Conor Hourihane ont tous deux marqué pour les Rams, Kieran Sadlier obtenant une consolation dans les arrêts de jeu pour les Trotters.

Sixième Barnsley ont également poursuivi leur poussée pour les barrages avec une victoire 3-1 contre Accrington.

James Norwood, Jack Aitchison et Jordan Williams ont tous marqué dans les 20 premières minutes pour les Tykes, mais la pénalité de temps d’arrêt de Tommy Leigh leur a refusé une feuille blanche.

John Mousinho a pris un départ victorieux en tant que Portsmouth manager alors qu’ils battaient Exeter 2-0 à Fratton Park avec des buts de Marlon Pack et Joe Morrell.

Forêt verte rester enraciné au bas de la table après les autres lutteurs Dons MK est venu de l’arrière pour les battre 2-1.

Myles Peart-Harris a donné l’avantage aux Rovers, mais un doublé de Mohamed Eisa de chaque côté de la mi-temps a rapporté trois points aux Dons.

Sky Bet Ligue Deux

Neuf matchs n’ont pas réussi à vaincre la vague de froid dans Sky Bet League Two, mais l’affrontement alléchant en haut de la table entre Stevenage et dirigeants Leyton Orient Survécu.

Invaincu en quatre matches de championnat, Stevenage a pris la tête après seulement six minutes grâce à la tête de Jamie Reid et cinq minutes plus tard a doublé son avance grâce à Jordan Roberts.

La misère d’Orient s’est aggravée juste avant la mi-temps quand Idris El Mizouni a vu rouge après avoir écopé d’un deuxième carton jaune.

Luke Norris a porté le score à 3-0 dans les arrêts de jeu, ce qui a aidé Stevenage à réduire l’écart au sommet à seulement deux points.

Les trois équipes soutenant la division étaient en action dans les deux matchs restants.

Gillingham a quitté le fond avec une victoire 2-0 à Colchesteravec des buts en première mi-temps de David Tutonda et Tom Nichols.

Les Gills ont été remplacés au pied de la ligue par Rochedalequi a perdu 2-0 à Hartlepool.

Les visiteurs ont dû faire face à une tâche difficile lorsque Ethan Ebanks-Landell s’est vu montrer un rouge direct pour un défi élevé après 51 minutes.

Hartlepool a rapidement pris l’avantage avec un but trois minutes plus tard de Josh Umerah, et Jack Hamilton a doublé la mise.

Rochdale a terminé le match avec neuf hommes lorsque Sam Graham a reçu un deuxième carton jaune dans le temps d’arrêt.