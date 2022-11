Buts et tour d’horizon de l’EFL: Sheffield Wednesday et Ipswich gagnent; Plymouth tenue | Nouvelles du football

Adrian Mariappa a refusé la victoire des leaders de Sky Bet League One à Plymouth alors que Burton a saisi un point tardif.

La tête du milieu de terrain dans les arrêts de jeu – juste son deuxième but dans le football anglais en neuf ans – a assuré un match nul 2-2 pour les hôtes.

La frappe de Bali Mumba, prêté par Norwich, semblait avoir mis les Pilgrims à quatre points d’avance en tête du classement, mais ils n’ont plus que deux points d’avance sur Ipswich.

Ryan Hardie a égalisé sur place après que Bobby Kamwa ait donné à Burton une avance en première mi-temps, le point gardant Burton au plus bas.

Plus tôt, Ipswich avait réduit l’écart à un point après une victoire 2-0 sur Exeter. Freddie Ladapo et Marcus Harness ont frappé pour donner aux Tractor Boys une victoire confortable.

La tête de Mark McGuinness conservée Sheffield Mercredi un point derrière les deux premiers après une victoire 1-0 à domicile Shrewsbury.

Mais quatrième Peterborough perdu du terrain sur les places de promotion automatique après avoir perdu 1-0 à Bristol Routiers.

Scott Sinclair a attrapé le vainqueur pour les Pirates tandis que les malheurs de Posh ont été aggravés lorsque Ronnie Edwards a été renvoyé avec 15 minutes à faire.

Barnsley s’est qualifié pour les barrages après une victoire 3-1 à domicile contre Dons MK.

Les Tykes sont sixièmes après des buts de Jordan Williams, Adam Phillips et Herbie Kane qui ont scellé les points après que Mohamed Eisa ait marqué 1-1 avant la pause.

Boulonner a également grimpé dans le top six après un retour tardif spectaculaire à Fleetwood a scellé une victoire 2-1.

Le premier match de classe de Carlos Mendes Gomes en première mi-temps a été annulé par Conor Bradley lorsqu’il a tapé à bout portant avec cinq minutes à jouer avant qu’Oladapo Afolayan ne l’emporte dans le temps d’arrêt.

Le vainqueur de Daniel Butterworth a obtenu les trois points pour Port Vallée comme ils battent Charlton 1-0.

Bas de tableau Forêt Vert obtenu un match nul 1-1 pour remonter le moral à Oxford après que le but contre son camp de Harry Boyes ait été annulé par Jamille Matt.

Morecambe perdu 2-1 à Lincoln après que Joe Walsh ait dévié le coup franc de Matt Sanders pour donner l’avantage aux hôtes et Ben House a doublé l’avance juste après l’heure de jeu.

Jensen Weir a marqué un but en retard mais Morecambe reste dans la zone de largage tandis que Lincoln remonter à la neuvième.

Le vainqueur de Harvey Rodgers en première mi-temps a donné Accrington une victoire 1-0 contre d’autres adversaires Cambridge tandis que la grève d’Alfie May a valu Cheltenham une victoire 1-0 à domicile pour Wycombe.

Sky Bet Ligue Deux

Leaders de la Sky Bet League Two Leyton Orient est venu par derrière pour remporter une victoire 2-1 sur en forme Stockport.

Les Hatters avaient remporté six de leurs sept derniers matchs toutes compétitions confondues et avaient pris les devants grâce à Myles Hippolyte à la cinquième minute, mais Darren Pratley a égalisé 15 minutes plus tard et Omar Beckles a inscrit le vainqueur au milieu de la seconde mi-temps.

Rivaux les plus proches Stevenage ont maintenant cinq points de retard en deuxième après que Niall Maher a annulé le premier match de Jake Reeves avec un égaliseur de dernière minute pour Grimsby dans un match nul 1-1.

Northampton restez quatre points derrière grâce à une victoire 3-1 à l’extérieur contre d’autres chasseurs de promotion Bradford.

L’ouverture du score de Mitch Pinnock à la 29e minute a été rapidement suivie d’une seconde de Shaun McWilliams et Sam Sherring s’est assuré des points en seconde période. Andy Cook a marqué une consolation depuis le point de penalty dans le temps d’arrêt.

Une scie à démarrage éclair Brouette défaite Hartlepool 3-1 pour se hisser dans le top quatre.

Les Cumbrians ont poursuivi leur formidable forme à domicile, avec Josh Gordon, Ben Whitfield et Billy Waters marquant tous dans les 21 premières minutes avant que le débutant Christopher Missilou n’en retire un tard.

C’était aussi une bonne journée pour Carlislequi est entré dans le top six grâce à une victoire 4-1 sur Salford.

Kristian Dennis a donné l’avantage aux visiteurs en trois minutes et, bien que Matt Smith ait égalisé au début de la seconde période, Callum Guy a rétabli l’avance de Carlisle et Corey Whelan et Dennis ont ajouté de nouveaux buts.

Colchester a grimpé du bas du tableau après avoir mis fin à une série de sept matchs sans victoire en championnat avec un succès 3-0 contre Doncaster.

Alex Newby a marqué juste avant la mi-temps et Samson Tovide a ajouté une seconde à la 59e minute pour les lutteurs de Matt Bloomfield. Le tiers de Luke Jannant à la 89e minute a été la cerise sur le gâteau.

Hartlepool remplace Colchester en bas tandis que Gillingham sont 23e après une défaite 2-0 par Newportavec Priestley Farquharson marquant les deux buts de chaque côté de la mi-temps.

Luke Armstrong a frappé deux fois pour Harrogate dans une victoire 3-0 sur Mansfieldavec Alex Pattison ouvrant le score à la cinquième minute et tous les buts en première mi-temps.

Ayoub Assal a marqué son septième but en huit matches en AFC Wimbledon Victoire 2-0 contre 10 joueurs Tranmère. Les rovers étaient déjà à un contre le premier match d’Ethan Chislett lorsque Dynel Simeu a vu rouge, et Assal s’est emparé du deuxième à huit minutes de la fin.

Danny Johnson a frappé un vainqueur du temps d’arrêt pour Walsall dans un succès 2-1 contre Crawley.

Dominic Telford a donné l’avantage à Crawley à la 11e minute mais Hayden White a rapidement égalisé et les visiteurs ont été réduits à 10 hommes avant la mi-temps lorsque Ludwig Francilette a vu rouge.

Crawley avait l’air de tenir bon pour un point, mais Johnson s’est avéré être le héros de Walsall.

Le penalty de Daniel Agyei obtenu à la 23e minute Crewe une victoire 1-0 à Swindon tandis que Sutton battre Rochedale par le même score grâce à Will Randall.