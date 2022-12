Buts et tour d’horizon de l’EFL: Sheffield United, Middlesbrough et West Brom gagnent tous | Nouvelles du football

Sheffield United continue de pousser pour la première place du championnat Sky Bet après avoir battu Coventry 3-1.

La victoire voit les Blades se déplacer au niveau des points avec le haut de la table Burnley après que James McAtee ait renvoyé les hôtes en tête.

Coventry a eu l’occasion d’égaliser juste après la pause, mais Viktor Gyokeres a vu son coup de pied arrêté.

Ciaran Clark et Tommy Doyle en ont ensuite ajouté deux autres pour United avant que Gyokeres n’en retire un pour Coventry, mais les Blades ont été contraints de jouer le reste du match avec 10 hommes après que John Egan ait reçu un deuxième carton jaune à la 78e minute.

Un triplé de Chuba Akpom a permis à Middlesbrough de retrouver le chemin de la victoire avec une victoire 4-1 contre Wigan au stade Riverside pour se classer 10e du tableau.

Marcus Forss a ouvert le score pour Boro avant qu’Akpom ne marque deux fois en 10 minutes après la pause.

Thelo Aasgaard en a retiré un pour les Latics, mais Akpom a conclu le match avec son troisième but du match dans le temps d’arrêt.

Millwall a continué à mettre la pression dans sa bataille pour une place en barrage après avoir battu Watford à 10 joueurs 2-0.

Hassane Kamara a écopé d’un carton rouge à la 38e minute après avoir affronté le gardien George Long.

Les Lions ont ensuite capitalisé sur leur avantage numérique supplémentaire, Andreas Voglsammer et Zian Flemming marquant un but chacun pour déplacer deux points derrière les Hornets, qui chutent au quatrième rang.

Sunderland fait également pression pour une place en barrage après qu’un but tardif d’Ellis Simms a vu les Black Cats revenir par derrière pour battre Blackburn 2-1.

Lors de son premier départ pour le club depuis son retour de blessure, Ross Stewart a marqué le premier but du match avec un malheureux but contre son camp sur coup franc de Tyler Morton.

L’Écossais a rapidement remis Sunderland à égalité en marquant de l’autre côté du terrain avant que le remplaçant Simms ne remporte la victoire avec une finition soignée dans le coin inférieur vers la fin du match.

Huddersfield, en bas du tableau, a remporté une grosse victoire contre Preston après être revenu par derrière pour les battre 2-1.

Ched Evans a mis les Lilywhites devant, mais deux buts en 10 minutes de Jordan Rhodes et Kaine Hayden ont vu les Terriers revenir pour arracher trois points.

West Brom est passé à la 12e place du classement après des buts de Matt Phillips et Brandon Thomas-Asante qui les ont vus battre Bristol City 2-0.

Oscar Estupinan a marqué un point pour Hull contre Blackpool à 10 alors qu’ils faisaient match nul 1-1.

Sonny Carey a mis les Tangerines devant mais ils ont été réduits à 10 lorsque Jordan Thorniley a reçu un carton rouge.

Estupinan a marqué son neuvième but de la campagne des Tigers, trouvant l’égalisation à 13 minutes de la fin.

Un but contre son camp de Lee Peltier a vu Rotherham et Stoke partager le butin d’un match nul 2-2.

Les Miller ont d’abord pris les devants grâce à un but contre son camp de Jordan Thompson, avant que Tyrese Campbell n’égalise.

Conor Washington a ensuite renvoyé Rotherham devant seulement pour que Peltier passe à travers son propre filet à 10 minutes de la fin.

Cardiff et QPR ont fait match nul 0-0 au Cardiff City Stadium.

Sky Bet Ligue 1

Plymouth a conservé la première place de la Sky Bet League One grâce à une victoire 1-0 âprement disputée à Cheltenham.

Morgan Whittaker a renvoyé le vainqueur de l’extérieur de la surface à la 78e minute pour garder son équipe à deux points d’avance sur Ipswich, qui a connu un après-midi beaucoup plus confortable avec une victoire 3-0 sur Oxford à Portman Road.

Freddie Ladapo a ouvert le score à la 39e minute avec un tap-in après que le tir de Conor Chaplin ait été arrêté et Wes Burns a doublé l’avance d’Ipswich sur le coup de la mi-temps.

Chaplin s’est lui-même inscrit sur la feuille de match avec le dernier but du match à neuf minutes de la fin.

Ce fut une bonne journée pour les trois premiers puisque Sheffield Wednesday a remporté une victoire 2-1 à Fleetwood, qui a terminé le match avec 10 hommes après le limogeage de Shaun Rooney.

Rooney avait renvoyé Fleetwood devant avec un superbe entraînement bas de l’extérieur de la zone à la huitième minute, mais mercredi a riposté par George Byers, et Marvin Johnson a ramené à la maison un superbe vainqueur au milieu de la seconde mi-temps avant que Rooney ne soit expulsé pour une deuxième réservation. infraction.

Barnsley a perdu du terrain sur les équipes au-dessus d’eux après avoir été tenu en échec 1-1 à Accrington.

James Norwood a donné l’avantage aux visiteurs dès le début, mais Tommy Leigh a égalisé sur place juste après l’heure de jeu après que Liam Kitching ait été pénalisé pour le handball.

Wycombe est entré dans les barrages avec une victoire 2-1 sur Bristol Rovers, qui avait pris une avance de quatrième minute grâce à Josh Coburn.

Le tir dévié de David Wheeler a remis Wycombe à égalité au milieu de la première mi-temps et Lewis Wing a marqué le but vainqueur à peine trois minutes après le début de la deuxième période.

La tentative de Burton de sortir de la zone de relégation a reçu un coup de pouce majeur alors qu’ils ont remporté une victoire 3-0 sur Lincoln, les buts de Sam Hughes, Jonny Smith et un penalty de Victor Adeboyejo étant tous intervenus dans les 27 premières minutes.

Morecambe reste enraciné au bas du tableau après avoir perdu 1-0 à Port Vale, où Gavin Massey a marqué le seul but cinq minutes avant la mi-temps.

La misère des visiteurs a été aggravée lorsque Donald Love a été expulsé profondément dans le temps additionnel.

MK Dons n’est qu’à un point de la sécurité après avoir battu ses compatriotes Forest Green 1-0 lors du premier match du nouveau manager Mark Jackson, Daniel Harvie marquant le vainqueur peu avant l’heure de jeu.

Cambridge a marqué à domicile en Ligue 1 pour la première fois en sept matchs alors qu’ils revenaient de l’arrière pour battre Shrewsbury 2-1.

Christian Saydee a propulsé les visiteurs en tête à la 64e minute, mais le superbe égaliseur de Shilow Tracey a transformé le match et Sam Smith a marqué le but vainqueur à 14 minutes de la fin.

Ryan Bowman de Shrewsbury a reçu un carton rouge dans le temps additionnel après avoir attrapé Greg Taylor avec son bras.

Charlton n’a pas été en mesure de marquer le premier match du nouveau manager Dean Holden avec une victoire alors que Jonson Clarke-Harris a annulé le premier match de Miles Leaburn pour donner aux visiteurs de Peterborough un point sur un match nul 1-1.

Exeter et Portsmouth ont disputé le seul match nul et vierge de la journée.

Sky Bet Ligue Deux

L’attaquant de Northampton Sam Hoskins a marqué à deux minutes de la fin pour sauver un match nul 1-1 contre Mansfield.

Avec les leaders Leyton Orient face aux challengers les plus proches Stevenage mardi, les Cobblers ont eu la chance de passer à la deuxième place.

Mais ils avaient besoin d’un but tardif de Hoskins – son 14e de la saison – pour s’assurer un point après que Will Swan ait donné à Mansfield, sixième, une avance à la 84e minute.

En forme, Carlisle s’est hissé au quatrième rang, à sept points de Northampton, avec une victoire 1-0 sur Bradford à Brunton Park.

Le vainqueur de United est venu à la 34e minute lorsque Paul Huntington est arrivé au bout d’un corner et a hoché la tête, condamnant Bradford à sa troisième défaite consécutive en championnat.

Manny Monthe a marqué tard pour Walsall alors qu’ils revenaient de l’arrière pour battre Swindon 2-1 au County Ground.

Ellis Iandolo a devancé Swindon avant que le but contre son camp de Remeao Hutton n’égalise les choses et Monthe a complété le revirement lorsqu’il a été le premier à réagir d’un corner et à mettre le ballon au fond des filets profondément dans le temps d’arrêt.

Jordan Stevens a sauvé un point pour Barrow pour annuler le but précédent de Matt Smith lors d’un match nul 1-1 avec Salford, qui a été contraint de jouer près d’une heure avec 10 hommes après l’expulsion de Callum Hendry.

Stockport a continué à gravir les échelons en remportant une victoire 2-0 sur Crewe grâce aux efforts de Paddy Madden et Will Collar en seconde période.

L’AFC Wimbledon a fait neuf matchs sans défaite alors qu’ils ont joué un match nul 1-1 avec Newport, malgré le fait qu’ils aient disputé le dernier quart du match avec 10 hommes.

Ethan Chislett a ouvert le score pour les Dons juste avant l’heure de jeu, mais le tournant est survenu à la 66e minute lorsque Kyle Hudlin a été expulsé pour un incident hors du ballon.

Quatre minutes plus tard, Nathan Moriah-Welsh a été renversé dans la surface par Huseyin Biler, et Offrande Zanzala n’a commis aucune erreur en égalisant les choses à partir de la place.

Les buts de Kane Hemmings, Kieron Morris et Paul Lewis ont condamné Doncaster à une défaite 3-0 aux mains de Tranmere, alors qu’ils se sont déplacés à un point de l’équipe du milieu de table du Yorkshire.

Un but contre son camp de Max Crocombe a aidé Harrogate à revenir par derrière pour battre Grimsby 3-2 dans un thriller de cinq buts au stade EnviroVent.

Les Sulphurites ont pris les devants très tôt grâce à Luke Armstrong avant qu’Otis Khan et Harry Clifton ne fassent basculer la procédure en faveur de Grimsby peu après la pause.

Armstrong a saisi son deuxième de l’après-midi pour égaliser les choses avec un peu plus de 10 minutes à faire, mais le moment décisif est venu dans le temps d’arrêt lorsque l’effort de 15 verges de Kayne Ramsay a frappé le poteau avant de rebondir sur Crocombe et sur la ligne.

Hartlepool a remporté deux victoires sur deux en battant ses compatriotes Rochdale 2-1 à la Crown Oil Arena.

Rollin Menayese a dirigé les visiteurs devant en première mi-temps avant que Ian Henderson ne règle les choses à l’heure de jeu, mais le milieu de terrain Callum Cooke a enroulé un superbe coup franc de 25 mètres pour sceller les points pour Pools.

Junior Tchamadeu a marqué le seul but du match alors que Colchester a remporté sa première victoire à l’extérieur en championnat de la saison lors d’une victoire 1-0 sur ses compatriotes en difficulté Gillingham.

Les buts de Joe Kizzi et Rob Milsom, qui ont converti depuis le point de penalty, ont assuré à Sutton une victoire 2-1 sur Crawley, qui a obtenu une consolation tardive grâce à Aramide Oteh.