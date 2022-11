Buts et tour d’horizon de l’EFL: Sheffield United manque sa chance de prendre la tête du championnat | Nouvelles du football

Sheffield United a raté la chance de prendre la tête du championnat Sky Bet alors que la frappe de Ben Wiles a valu à Rotherham sa première victoire à Bramall Lane depuis 1980.

La frappe de Wiles sept minutes avant la mi-temps a donné à une équipe des Miller manquant six joueurs en raison d’une blessure une première victoire sur cinq et a infligé aux Blades un revers majeur quelques jours seulement après leur victoire sur les leaders de la ligue Burnley.

Watford est passé à la cinquième place avec une victoire 2-0 sur En lisant alors que Joao Pedro a marqué les deux buts à Vicarage Road.

Le premier est venu du point de penalty à 15 minutes de la fin après que Pedro ait été victime d’une faute d’Ovie Ejaria, et il a ajouté un second avec une volée tardive.

Les Hornets se sont déplacés au-dessus RPQ qui ont été surpris 2-1 par la dernière équipe de la ligue Huddersfieldpremière victoire des Terriers à l’extérieur de la saison.

Lyndon Dykes a marqué sa 100e apparition pour les Rangers en les tirant devant après seulement 90 secondes, mais tout a mal tourné par la suite car ils ont subi une troisième défaite en quatre.

Josh Ruffels a dirigé le niveau de Huddersfield à la neuvième minute avant de marquer un deuxième spectaculaire, trouvant le filet avec un coup de tête à la 26e minute.

Swansea n’a pas pu profiter des points perdus de QPR alors que l’égalisation de Troy Deeney à la 89e minute leur a refusé la victoire lors d’un match nul 2-2 à Birmingham.

Scott Hogan avait donné l’avantage aux Blues après neuf minutes mais Swansea a renversé la vapeur avec des buts d’Olivier Ntcham et Matt Grimes avant la mi-temps.

Le match nul les laisse à la huitième place, deux points au-dessus de Birmingham.

Michael Carrick a vu son Middlesbrough l’équipe s’éloigne encore plus des ennuis avec une victoire 3-0 à l’extérieur Blackpool.

Isaiah Jones les a renvoyés devant à 15 minutes, Marcus Forss a ajouté une seconde sur penalty au début de la seconde période et Chuba Akpom a scellé la victoire à la 65e minute.

Middlesbrough remonte au 16e rang, un point derrière Rotherham et Alimenterce dernier battant Luton 2-0 dans ce qui pourrait être le dernier match de Nathan Jones à la tête des Hatters alors qu’il se prépare à parler à Southampton de leur poste vacant.

Stoke a inscrit les deux buts dans les 13 premières minutes, le premier de Nick Powell et le second un but contre son camp du skipper de Luton, Tom Lockyer.

Liam Rosenior a célébré sa première victoire en tant que coque patron alors que Regan Slater a marqué deux buts en trois minutes pour les aider à une victoire 3-2 à Cardiff.

Hull a marqué le premier par Dimitrios Pelkas, mais Birmingham a répondu après la pause pour égaliser par Callum Robinson et mener par Gavin Whyte, seulement pour que Slater renverse à nouveau le match aux 75e et 77e minutes.

Gustavo Hamer et Viktor Gyokeres ont marqué les buts comme Coventry a remporté une troisième victoire consécutive avec une victoire 2-0 sur Wigan.

Sky Bet Ligue Deux

Ayoub Assal a joué le rôle de AFC Wimbledon choqué de haut vol Leyton Orient avec une victoire 2-0 de la Sky Bet League Two à Plough Lane.

Leaders Orient a contrôlé le jeu dès le début, mais Wimbledon a pris les devants après 19 minutes, le tir dévié d’Assal passant devant le gardien Lawrence Vigouroux pour son cinquième but en six matches.

Et Assal a de nouveau été impliqué alors que les Dons ont doublé leur avance à la 35e minute, son tir bloqué tombant sur la trajectoire de Harry Pell – qui a fracassé son tir dans le coin supérieur.

Ian Henderson s’est écrit dans de Rochdale livre des records alors que la tête de l’attaquant à la 80e minute s’est avérée décisive dans une victoire 1-0 contre Salford.

Le leader de Dale a rencontré une superbe passe d’Ethan Brierley pour hocher la tête au-delà de Tom King dans le but des visiteurs et dépasser Reg Jenkins en tant que meilleur buteur de tous les temps du club avec 130 buts.

Mansfield est tombé à une deuxième défaite consécutive à domicile alors que d’autres espoirs de promotion Bradford a pris les trois points d’une rencontre palpitante qui s’est terminée 2-1.

Le dernier égaliseur d’Owen Moxon a arraché les poursuivants des barrages de la Ligue 2 Carlisle un point passionnant dans un match nul 3-3 à la lutte Harrogate.