Buts et tour d’horizon de l’EFL: Norwich battu; Victoire du derby | Nouvelles du football

La saison du championnat Sky Bet de Norwich a mal démarré car ils ont été battus 1-0 par Cardiff dans un match qui a vu les deux équipes se faire expulser.

Les Canaries ont été relégués de la Premier League la saison dernière après avoir terminé en bas et sont considérés comme l’un des favoris pour rebondir.

Cependant, ils ont perdu un but quelques minutes seulement après le début de la seconde période lorsque Romaine Sawyers a frappé lors de ses débuts avec les Bluebirds.

Perry Ng a ensuite été expulsé pour une deuxième infraction réservable, mais Norwich n’a pas été en mesure de capitaliser sur l’avantage de l’homme – qui n’a duré que 12 minutes dans tous les cas avant que le capitaine Grant Hanley ne soit renvoyé pour avoir écopé d’un deuxième carton jaune.

Le doublé de Charlie Cresswell a vu Millwall en tête du tableau naissant après avoir battu Stoke 2-0 avec le demi-centre marquant dans les deux mi-temps à ses débuts.

Les Lions sont assis juste au-dessus des Tigers dans le tableau après qu’un but tardif ait vu Hull battre Bristol City 2-1.

Andreas Weimann a poursuivi sa forme de buteur de la saison dernière pour mettre les Robins devant à la demi-heure, mais Hull est revenu de l’arrière pour gagner ses trois premiers points de la saison grâce au penalty d’Ozan Tufan en seconde période et à l’arrêt dévié de Jean Michael Seri. grève du temps.

Blackburn a également pris un départ gagnant alors que le but de Lewis Travis a fait la différence pour battre QPR et Callum Connolly a marqué à la neuvième minute pour Blackpool pour assurer une victoire 1-0 contre Reading.

Swansea est revenu par derrière pour faire match nul 1-1 avec le nouveau promu Rotherham au AESSEAL New York Stadium.

Les Millers sont arrivés deuxièmes de la Ligue 1 la saison dernière et ont pris les devants grâce à Chiedozie Ogbene 16 minutes avant que Harry Darling n’en retire un 20 minutes plus tard pour partager le butin.

Les champions de la Ligue 1 de la saison dernière, Wigan, ont récolté un point après avoir été tenus à un match nul et vierge contre Preston, qui a fait renvoyer Ched Evans tard, tandis que Luton a également été tenu en échec 0-0 par Birmingham.

Sky Bet Ligue 1

Conor Hourihane a marqué ses débuts dans le Derby en marquant un vainqueur tardif alors que les Rams ont commencé leur vie dans Sky Bet League One avec une victoire sur Oxford.

Le patron par intérim Liam Rosenior semblait prêt pour un après-midi frustrant alors que son équipe cherchait à s’adapter après la relégation du deuxième niveau.

Mais Hourihane a réussi une belle finition avec seulement 10 minutes restantes pour sceller une victoire 1-0 pour les hôtes.

Forest Green, promu de la Ligue 2, a également célébré un vainqueur tardif à Bristol Rovers pour prendre trois points lors de ses débuts à ce niveau.

Le but de Jordan Moore-Taylor a débloqué l’impasse, mais les Rovers ont égalisé Aaron Collins, seulement pour que Regan Hendry frappe tard et remporte une victoire 2-1 pour Forest Green.

Peterborough, relégué aux côtés de Derby la saison dernière, est revenu avec deux buts de retard pour ouvrir sa campagne avec une victoire âprement disputée 3-2 à Cheltenham.

Un malheureux but contre son camp de Frankie Kent et un effort d’Alfie May ont eu l’équipe locale aux commandes à la mi-temps.

Mais les hommes de Grant McCann ont riposté après la pause, Jack Marriott réduisant de moitié le déficit avant qu’un doublé du skipper Jonson Clarke-Harris ne sécurise les points.

Alors que Derby et Posh ont débuté avec des victoires, Barnsley – qui a également abandonné le championnat – a été battu 1-0 à Plymouth alors que le but du Finn Isaac Azaz à la mi-temps a prouvé le vainqueur.

L’ancien jeune de Manchester City, Fisayo Dele-Bashiru, a marqué deux fois alors que Sheffield Wednesday, 10 joueurs, s’est battu pour un match nul 3-3 passionnant à domicile contre Portsmouth.

Les buts de Connor Ogilvie et Michael Jacobs pour les visiteurs avaient annulé à deux reprises les frappes de Marvin Johnson et Dele-Bashiru avant que Colby Bishop ne donne l’avantage à Pompey pour la première fois.

Le deuxième de l’après-midi de Dele-Bashiru a assuré une part du butin aux Owls, qui ont ensuite fait expulser Lee Gregory dans les arrêts de jeu.

Wycombe a également marqué trois buts alors que David Wheeler, Anis Mehmeti et Josh Scowen ont assuré un confortable succès 3-0 sur Burton.

Deux buts en retard ont vu Accrington et Charlton se partager le butin dans un match nul 2-2 après que Korede Adedoyin a égalisé pour les hôtes après que les Addicks aient pensé l’avoir gagné grâce à l’effort tardif de Miles Leaburn.

Scott Fraser avait auparavant ouvert le score pour Charlton, le niveleur de Sean McConville préparant l’arrivée en tribune.

Nathan Smith et Connor Hall ont marqué alors que Port Vale revenait de l’arrière pour battre Fleetwood 2-1 à Vale Park, les visiteurs ayant pris une avance rapide grâce à Daniel Batty.

Harvey Knibbs a marqué le seul but du match alors que Cambridge battait MK Dons 1-0, tandis que Morecambe-Shrewsbury a terminé sans but.

Lincoln a fait match nul 1-1 à domicile contre Exeter, qui avait mené par Sam Nombe uniquement pour que Tom Hopper égalise, avec Ipswich venant de l’arrière pour faire match nul 1-1 à domicile contre Bolton, Lee Evans annulant le penalty d’Aaron Morley.

Sky Bet Ligue Deux

Le retour de Stockport dans la Sky Bet League Two s’est soldé par une déception et une défaite 3-2 à domicile contre Barrow.

Le comté, favori de pré-saison pour terminer une deuxième promotion consécutive après avoir franchi le pas de la Ligue nationale, a payé une mauvaise première mi-temps à Edgeley Park.

Josh Gordon a donné aux Cumbrians une avance de sixième minute, avant que Ben Whitfield ne perce une seconde 14 minutes plus tard contre le club qu’il a quitté plus tôt ce mois-ci.

Un après-midi satisfaisant pour le nouveau patron de Barrow, Pete Wild, s’est poursuivi lorsque Billy Waters, qui a suivi son entraîneur lors du départ du FC Halifax, a inscrit un troisième but à la 33e minute.

Stockport en a retiré un par Antoni Sarcevic quatre minutes après le début de la seconde période et Paddy Madden a obtenu un deuxième à 20 minutes du temps – mais les hôtes n’ont pas pu trouver d’égaliseur.

Grimsby, promu via les play-offs, s’est incliné 2-0 à Leyton Orient. George Moncur a ouvert le score avec un penalty trois minutes après le début de la seconde période après que Luke Waterfall ait été pénalisé pour le handball, avant que Tom James ne double l’avantage huit minutes plus tard.

Danny Johnson a réussi un triplé alors que Walsall commençait fort avec une victoire 4-0 à domicile contre Hartlepool, l’attaquant marquant aux 27e, 48e et 73e minutes après que Brandon Comley (21 ans) eut sorti l’impasse.

L’AFC Wimbledon a battu Gillingham 2-0 dans un match entre deux équipes reléguées de Sky Bet League One. Le but accrocheur d’Ethan Chislett à la 15e minute a ouvert l’impasse avant que Jack Currie (71) ne remporte la victoire.

Les buts de Dan Agyei (14) et Lachlan Brook (22) ont donné à Crewe une victoire 2-1 à Rochdale, pour laquelle Devante Rodney (69) a répondu.

Les buts d’Alex Pattison (43), du milieu de terrain prêté de Huddersfield Matty Daly (51) et de Jack Muldoon (76) ont donné à Harrogate une victoire 3-0 à domicile sur Swindon, tandis que l’effort de Kristian Dennis à la cinquième minute a suffi à gagner Carlisle un 1 -0 victoire sur la visite de Crawley.

Salford a commencé par un succès 2-0 à domicile contre Mansfield, grâce aux buts du débutant Callum Hendry (cinq) et Brandon Thomas-Asante (28).

Le but de Ryan Haynes à la 89e minute a donné à Northampton une victoire 3-2 sur Colchester.

Sam Hoskins (27 et 74, pénalité) a eu deux fois les hôtes devant mais Freddie Sears (42, pénalité) et Noah Chilvers (79) les ont rattrapés, seulement pour que Haynes l’emporte pour les hôtes tard.

Jake Reeves (40) et le débutant Jordan Roberts (84) ont inscrit les buts de Stevenage lors d’une victoire 2-1 à Tranmere, pour qui Kane Hemmings (51) a marqué.

Omar Bugiel (24 ans) a donné l’avantage à Sutton à domicile contre Newport mais Omar Bogle a égalisé 14 minutes plus tard et le match s’est terminé 1-1.

Bradford et Doncaster ont terminé sans but dans un match où le débutant des Rovers, Lee Tomlin, a été bêtement renvoyé pour les visiteurs en première mi-temps.