Buts et tour d’horizon de l’EFL: Burnley prolonge son avance en tête du championnat | Nouvelles du football

Burnley a prolongé son avance en tête du classement du championnat à six points après être revenu par derrière pour battre Middlesbrough 3-1 à Turf Moor.

Les visiteurs prenaient l’avantage juste après la mi-temps lorsque Duncan Watmore, qui venait tout juste d’entrer en jeu en tant que remplaçant, capitalisait sur une erreur défensive.

Mais la réponse de Burnley a été impressionnante. Manuel Benson a égalisé à l’heure de jeu, puis a donné l’avantage aux hôtes sept minutes plus tard avec un centre qui a échappé à tout le monde, avant que Jonny Howson ne se dirige vers son propre filet.

Connor Roberts a été expulsé dans les dernières minutes lorsque l’arbitre a pensé qu’il avait géré la ligne, bien que les rediffusions aient montré que le ballon avait effectivement touché la barre.

Boro n’a cependant pas pu profiter de son coup de chance, car le faible penalty de Chuba Akpom a été facilement sauvé.

Sheffield United, deuxième, affronte Wigan lundi, et Watford s’est rapproché à quatre points des Blades grâce à une victoire 2-0 contre Huddersfield, Joao Pedro marquant les deux buts en seconde période.

L’entraîneur-chef du QPR, Neil Critchley, a débuté son mandat avec succès après avoir été nommé dimanche dernier alors que les Rangers ont mis fin à une série de quatre défaites consécutives en battant les autres prétendants aux barrages Preston 1-0.

Le seul but est venu de Jimmy Dunne à la 58e minute.

Swansea a organisé un retour remarquable pour faire match nul 3-3 avec Coventry. Les Sky Blues semblaient certains de prendre les trois points lorsque Viktor Gyokeres a porté le score à 3-0 à la 54e minute, ajoutant aux buts de Jonathan Panzo et Jamie Allen.

Mais Joel Piroe en a retiré un à la 68e minute et les Swans ont obtenu un point improbable grâce à Jay Fulton et Liam Cullen.

West Brom a poursuivi sa bonne forme avec une cinquième victoire consécutive, battant Rotherham 3-0.

Jed Wallace a mis les Baggies devant à la 20e minute, Grady Diangana a marqué le deuxième 12 minutes après la mi-temps et Brandon Thomas-Asante s’est assuré des points, rentrant le rebond après que son penalty ait été sauvé.

Hull et Sunderland ont fait match nul 1-1 après une seconde mi-temps mouvementée. Oscar Estupinan a repoussé une chance glorieuse pour Hull de prendre les devants lorsqu’il a roulé son penalty au-delà du poteau, et Sunderland a ensuite été réduit à 10 hommes.

Elliot Embleton s’est blessé en foulant Ryan Woods et a reçu un carton rouge alors qu’il était emporté. Ross Stewart a donné l’avantage aux visiteurs à la 74e minute, mais Ozan Tufan a égalisé pour Hull à huit minutes de la fin.

Stoke est revenu par derrière pour battre Bristol City 2-1, Liam Delap annulant le premier match de Nahki Wells avec la dernière action de la première mi-temps avant que Jacob Brown ne marque le vainqueur à la 57e minute.

Kion Etete a marqué son premier but pour Cardiff mais Blackpool a obtenu un match nul 1-1 grâce à Gary Madine.

Sky Bet Ligue 1

Plymouth est revenu au sommet de la Sky Bet League One alors que les buts de Niall Ennis et Sam Cosgrove ont assuré une victoire 2-1 sur Morecambe à Home Park.

Après que le penalty de Morgan Whittaker à la 44e minute ait été sauvé par le gardien des Shrimps Connor Ripley, Argyle a pris la tête à 20 minutes de la fin lorsque Ennis a terminé au premier poteau sur un centre de Ryan Hardie et Cosgrove a ensuite ajouté une seconde après 84 minutes.

Anthony O’Connor a retiré un but pour Morecambe dans le temps d’arrêt, mais l’équipe de Steven Schumacher a tenu bon pour la victoire pour prendre deux points d’avance au sommet, en remplacement d’Ipswich.

Les Tractor Boys ont perdu 1-0 à Wycombe, Brandon Hanlan marquant à la 40e minute.

Sheffield Wednesday est à deux points d’Ipswich en troisième position après avoir fait match nul 0-0 à Hillsborough avec Oxford, qui s’est vu refuser la victoire lorsque Cameron Dawson a repoussé un penalty de Josh Murphy à la septième minute du temps d’arrêt.

Devante Cole a marqué à chaque mi-temps alors que Barnsley, quatrième, battait Burton en difficulté 2-0 à Oakwell, la cinquième victoire consécutive des Tykes en championnat.

Bolton, cinquième, a également gagné 2-0 à domicile, battant Exeter, avec Conor Bradley et Dion Charles au filet en première mi-temps.

David McGoldrick a réussi un triplé alors que Derby se dirigeait vers les places de barrage avec un 4-0 contre Forest Green à Pride Park.

McGoldrick a décroché son triplé, couronné par un effort à la 87e minute, après que Nathaniel Mendez-Laing eut mis les Rams en tête cinq minutes après le début du match.

MK Dons a remporté son premier match de championnat depuis le limogeage du patron Liam Manning, triomphant 2-0 à Portsmouth.

Bradley Johnson et Jack Tucker ont marqué les buts alors que les Dons, sous la direction intérimaire de Dean Lewington, ont grimpé d’une place au 22e rang, échangeant des places avec Burton.

Charlton, également sans manager après avoir limogé Ben Garner, a mené à domicile contre les Bristol Rovers avant d’être battu 2-1.

Ryan Inniss a dirigé les Addicks devant avant que les visiteurs ne ripostent grâce à un doublé en seconde période du remplaçant John Marquis.

Sky Bet Ligue Deux

Leyton Orient a prolongé son avance au sommet de la Sky Bet League Two à sept points alors qu’un étourdissant de Paul Smyth et le but contre son camp d’Alastair Smith ont assuré une victoire 2-0 à domicile contre Sutton.

Smyth a ouvert le score après 61 minutes lorsqu’il a récupéré une passe de Theo Archibald et a envoyé le ballon dans le coin supérieur droit à 20 mètres pour son neuvième but de la saison.

Le résultat a été réglé par un but contre son camp à la 79e minute. Une remise en jeu de Tom James depuis la droite a été aidée par Omar Beckles et Smith a dévié le ballon dans son propre filet.

Le penalty de Louis Reed à la septième minute a vu Swindon battre Barrow 1-0 et passer au quatrième rang de la Ligue deux.

C’était l’un des deux seuls matchs à être disputés dans le quatrième niveau en raison de la météo.