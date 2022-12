Buts et tour d’horizon de la Ligue 1 et de la Ligue 2: Sheffield Wednesday rate l’occasion d’aller en tête | Nouvelles du football

Sheffield Wednesday a raté la chance de prendre la tête de la Sky Bet League One après avoir été tenu à un match nul et vierge à Derby.

Dans un jeu de peu d’occasions, le gardien des Owls David Stockdale a refusé David McGoldrick et le stoppeur du Derby Joe Wildsmith a sauvé de Fisayo Dele-Bashiru en seconde période.

Mercredi, ils ont deux points de retard sur Plymouth, qui a perdu contre Port Vale vendredi, et un sur Ipswich.

Forest Green a quitté le pied de table avec une victoire spectaculaire 2-1 sur ses compatriotes en difficulté Cambridge.

L’attaquant Connor Wickham a scellé la victoire sur place à la troisième minute du temps d’arrêt peu de temps après que Saikou Janneh ait annulé le premier match de Josh March en première mi-temps.

Les Rovers ont terminé le match avec 10 hommes après que Corey O’Keeffe ait reçu un deuxième carton jaune alors que Cambridge protestait contre la décision de sanction.

L’égalisation tardive de Bradley Johnson a empêché MK Dons de glisser au bas de la table après un match nul 1-1 avec les autres lutteurs de relégation Burton.

Le penalty de Victor Adeboyejo à la 29e minute – son 11e but de la saison – a mis les Brewers sur la bonne voie pour une précieuse victoire, mais le milieu de terrain Johnson a bondi avec une tête à la 84e minute pour sauver un point inestimable.

Luke Leahy a marqué son quatrième penalty de la saison pour mettre Shrewsbury sur la voie d’une victoire 2-0 contre Lincoln.

Le skipper Leahy a gardé son sang-froid pour ouvrir le score de 12 mètres après que Jamie Robson eut inexplicablement manipulé dans la surface une minute avant la mi-temps.

Shrewsbury a continué de s’améliorer après la pause et a obtenu ses trois premiers points depuis la mi-octobre lorsque Tom Bayliss a marqué à l’heure de jeu.

Une égalisation tardive d’Accrington leur a valu un match nul 1-1 à domicile contre Oxford.

James Henry a ouvert le score à la 58e minute mais Stanley a été récompensé de ses efforts par l’effort lointain d’Ethan Hamilton à la 84e minute.

Sky Bet Ligue Deux

Leyton Orient a restauré son avance de cinq points en tête de la Sky Bet League Two avec une victoire 3-0 à domicile contre Bradford.

Le prêteur QPR Charlie Kelman a ouvert l’impasse après 24 minutes lorsqu’il s’est accroché à un ballon défensif de Theo Archibald et les Londoniens ont doublé leur avance huit minutes plus tard lorsque Tom James, non marqué, a trouvé le coin supérieur à 20 mètres.

Orient a conclu une victoire décisive à la 85e minute lorsque le remplaçant Ruel Sotiriou, qui n’était sur le terrain que depuis trois minutes, a appliqué la touche finale après un effort contré.

Northampton a maintenant neuf points de retard sur la troisième place après avoir été tenu à un match nul et vierge par Tranmere alors qu’il y avait un drame tardif alors que les autres poursuivants des barrages Mansfield ont remporté une victoire 2-1 sur Colchester en difficulté.

L’équipe de Matt Bloomfield a pris les devants à la 10e minute grâce à Alex Newby, mais Will Swan a égalisé à la 34e minute et une autre tête de Lucas Akins dans le temps d’arrêt a valu aux Stags les points.

Le nouveau manager de Crawley, Matthew Etherington, a célébré la victoire lors de son premier match en charge grâce à un succès 2-0 contre Swindon.

Les deux buts sont arrivés tard, Nick Tsaroulla trouvant le filet via une déviation à la 79e minute avant que Jack Powell ne marque à 40 mètres après une confusion dans la défense de Swindon.

Il y a eu neuf minutes de temps additionnel après que Saidou Khan de Swindon a été emporté avec une blessure qui semblait grave.

Les meilleurs buteurs de la journée ont été Stockport, qui a battu Hartlepool en bas du tableau 5-0 dans le nord-est.

Kyle Wootton a marqué deux fois en 20 minutes et Paddy Madden, Callum Camps et Will Collar ont tous trouvé le chemin des filets en seconde période alors que l’ancien patron de Hartlepool du comté, Dave Challinor, est revenu au Suit Direct Stadium pour la première fois.

Harrogate s’est éloigné du danger et a laissé Rochdale au plus profond de lui avec une victoire 4-1 à la Crown Oil Arena.

James Ball a donné l’avantage à Dale dès le début, mais George Thomson a rapidement égalisé à distance, Luke Armstrong a ajouté un doublé rapide peu après la mi-temps et Sam Folarin a obtenu un quatrième à la 70e minute.

Theo Vassell, Ryan Watson et Callum Hendry ont tous marqué en seconde période alors que Salford a mis fin à une séquence de quatre matchs sans victoire avec une victoire 3-0 à l’avant-dernier Gillingham.

Le but de Will Randall a vu Sutton se battre par derrière pour assurer un point dans un match nul 1-1 avec Carlisle raté à Brunton Park.

Ryan Edmondson a ouvert le score pour les hôtes avec son quatrième but en six matchs à la demi-heure, mais Randall a égalisé sur le coup de la mi-temps.

Le but d’Ethan Chislett en seconde période a propulsé l’AFC Wimbledon vers une victoire 1-0 sur Grimsby.