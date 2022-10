Buts et tour d’horizon de la Ligue 1 et de la Ligue 2: Plymouth, Ipswich gagnent | Nouvelles du football

Le but tardif de Morgan Whittaker a permis à Plymouth de rester en tête de la Ligue 1 après avoir lancé une riposte spectaculaire pour battre Shrewsbury 2-1.

Les leaders ont pris du retard sur la frappe de Jordan Shipley à la demi-heure, mais le remplaçant Niall Ennis a ramené Argyle à 20 minutes de la fin avant que Whittaker ne remporte la victoire à sept minutes de la fin.

Ipswich devait être tout aussi résistant pour maintenir sa poursuite avec une victoire 3-2 à Port Vale après avoir gaspillé une avance de deux buts.

Town semblait être en croisière après les frappes en première mi-temps de Freddie Ladapo et Cameron Humphreys, mais il a fallu une seconde à Ladapo pour sécuriser les points après que Gavin Massey et Nathan Smith aient ramené l’équipe locale dedans.

Peterborough, quatrième, a dû revenir par derrière pour battre Accrington 3-1.

Stanley a pris une avance surprise à la 25e minute grâce à la tête de Harvey Rodgers, mais les buts d’Ephron Mason-Clark, Kwame Poku et Jonson Clarke-Harris ont renversé la tendance.

Colby Bishop a refusé la victoire de 10 hommes à Oxford alors que son égaliseur a décroché un match nul 1-1 pour Portsmouth.

Les visiteurs ont pris les devants grâce à la frappe à distance de Kyle Joseph à la 16e minute, mais six minutes après le renvoi de Billy Bodin pour une deuxième infraction réservable, Bishop est intervenu pour réclamer un point.

Les remplaçants Jon Bodvarsson et Amadou Bakayoko ont tous deux marqué tard alors que Bolton a arraché la victoire des mâchoires de la défaite à domicile contre Burton.

Avec son équipe à la traîne du premier match de Sam Hughes, Bakayoko a égalisé à trois minutes de la fin avant que Bodvarsson ne porte le score à 2-1 à la huitième minute du temps d’arrêt.

Danny Mandroiu a renvoyé Lincoln pour une victoire 1-0 à Barnsley, tandis que la tête de Ben Williams en première mi-temps a assuré la victoire par le même score pour Cheltenham sur ses compatriotes Morecambe.

Ryan Inniss a été expulsé alors que Charlton a glissé vers une défaite 2-0 à domicile contre MK Dons, le bas de la table.

La faute d’Inniss sur Louie Barry, sa deuxième infraction réservable, a entraîné le penalty à partir duquel Will Grigg a renvoyé les Dons devant avant que Bradley Johnson ne termine les points à 12 minutes de la fin.

Le but de Lloyd Jones à la 77e minute s’est avéré décisif alors que Cambridge s’imposait 3-2 à Wycombe.

Harvey Knibbs et le remplaçant Jack Lankester ont marqué de chaque côté de la tête de Sam Vokes avant que Lloyd Jones ne s’assure de la victoire malgré l’effort tardif de Lewis Wing.

Fleetwood et Forest Green ont terminé 1-1 après que Callum Morton a annulé le match d’ouverture de Harvey Bunker en première mi-temps, tandis que Derby et Exeter se sont battus dans une impasse sans but à Pride Park.

Sky Bet Ligue Deux

Leyton Orient a maintenu son emprise au sommet de la Ligue 2 avec une victoire 2-0 sur Gillingham.

Aaron Drinan a eu une bonne occasion de hocher la tête dans un premier match cinq minutes après le début de la deuxième mi-temps, mais c’est Paul Smyth qui a ouvert le score à la 52e minute, bondissant sur une passe de Theo Archibald et envoyant une frappe puissante devant Glenn Morris.

Archibald a préparé le deuxième but d’Orient lorsqu’il a choisi le remplaçant Ruel Sotiriou, qui a doublé l’avantage des hôtes de 10 mètres sur 11 minutes après être sorti du banc.

Stevenage, deuxième, a suivi le rythme des leaders de la ligue avec une victoire 1-0 à Doncaster.

Jordan Roberts a marqué le seul but du match au stade Eco-Power, hochant la tête sur le centre d’Arthur Read à la 25e minute.

Les rovers n’ont pas manqué d’occasions de niveler les choses de chaque côté de la mi-temps et ont continué à appliquer la pression, mais la ligne arrière de Boro a dégagé chance après chance de garder la feuille blanche.

Mansfield a tenu Newport à un match nul 0-0 malgré le fait qu’il ait joué avec 10 hommes pendant une grande partie de la seconde mi-temps à Field Mill.

Le défenseur vétéran James Perch a entraîné l’attaquant de Newport Omar Bogle à la 59e minute et a reçu un deuxième carton jaune de l’arbitre.

Newport a eu les meilleures chances tout au long et a presque marqué avec le premier tir du match lorsque Will Evans a sauté sur une passe lâche uniquement pour que le gardien de but en prêt de Mansfield, Christy Pym, fasse un arrêt intelligent.

Walsall a scellé l’une des victoires les plus décisives de la soirée, éjectant Harrogate en première mi-temps pour enregistrer une troisième victoire consécutive à domicile en Ligue 2.

Le penalty de Danny Johnson, son neuvième but en championnat de la saison, ainsi que les efforts de Liam Gordon et d’Isaac Hutchinson ont fait de la réponse tardive de Matty Daly une simple consolation dans une victoire 3-1.

Les buts de Myles Hippolyte et Kyle Wootton ont scellé une deuxième victoire consécutive en Ligue 2 pour Stockport dans une victoire convaincante 2-0 sur Carlisle, tandis que Salford est revenu dans les barrages avec une victoire 2-0 à Hartlepool. .

Billy Waters a marqué le seul but du match alors que Barrow a mis fin à sa séquence de cinq matchs sans victoire avec une victoire vitale 1-0 sur Grimsby.

L’attaquant Waters a marqué son premier but depuis la première journée pour assurer la première victoire des Bluebirds contre les Mariners depuis 1968 dans une Holker Street détrempée.

C’était autrement une soirée de matchs nuls à travers la ligue.

Bradford avait semblé sur la bonne voie pour prendre les trois points de Swindon grâce au troisième de la saison de Tyreik Wright en 31 minutes.

Mais Luke Jephcot avait d’autres idées et a marqué un égaliseur passionnant deux minutes après le début du temps d’arrêt de la seconde mi-temps pour s’assurer que les équipes se partagent le butin.

Ayoub Assal a envoyé l’AFC Wimbledon dans la seconde moitié de leur rencontre avec Crewe avec une avance de 1-0, mais l’a vu annulé par la tête glaçante de Rio Adebisi depuis un corner.

Le gardien de Crewe, Arthur Okonkwo, a sauvé un penalty de Josh Davison alors que son équipe se ralliait pour sceller le match nul 1-1 à Plough Lane.

Le superbe égaliseur de Junior Tchamadeu a sauvé un point de Colchester en difficulté dans un match nul 2-2 divertissant avec Crawley.

Après qu’Alex Newby ait mis United devant, Town a renversé la vapeur grâce aux buts d’Ashley Nadesan et James Tilley de part et d’autre de la mi-temps.

Mais Tchamadeu a obtenu un point pour le deuxième Colchester, qui est à trois points de la sécurité en Ligue Deux.

Sutton a lancé une excellente riposte en seconde période pour sauver un point d’un match nul 2-2 en Ligue 2 contre Northampton à Sixfields.

Marc Leonard a tiré le premier des hôtes à la 15e minute avant que Mitch Pinnock ne double avant la pause.

Mais les visiteurs sont revenus en tirant, Omar Bugiel en a récupéré un dans les deux minutes suivant la pause et Donavan Wilson s’est assuré que les équipes étaient à égalité au coup de sifflet final.

Les barrages à la poursuite de Tranmere ont prolongé leur invaincu en Ligue 2 à un septième match, mais ont dû se contenter d’un point après un match nul 1-1 avec Rochdale à Prenton Park.