Buts et résumé de l’EFL: Reading, victoire de Norwich; Sheffield United a tenu | Nouvelles du football

Norwich a réduit l’écart sur les leaders du championnat Sky Bet Sheffield United à un point avec une victoire 1-0 à Blackpool.

Le but de Teemu Pukki à la 21e minute, son quatrième en autant de matches pour les Canaris, a suffi à régler le match à Bloomfield Road et à donner aux visiteurs une septième victoire en huit matches de championnat.

Les Blades ont vu leur record de 100% à domicile disparaître avec un match nul 1-1 contre Birmingham.

Les hôtes, qui avaient remporté leurs quatre premiers matches à Bramall Lane, ont mené grâce au but d’Oli McBurnie à la 64e minute. Le cinquième but de l’attaquant en six matchs était un tir puissant en tournant.

Cependant, Troy Deeney a égalisé six minutes plus tard pour Birmingham en milieu de tableau.

Le nouveau manager de Huddersfield, Mark Fotheringham, a pris un départ perdant, Reading, troisième, l’emportant 3-1 dans le Berkshire.

Tom McIntyre a ouvert le score à la 29e minute, rentrant dans le corner de Tom Ince.

Un malheureux but contre son camp du gardien des Terriers Lee Nicholls a doublé la mise sept minutes plus tard et Yakou Meite a porté le score à 3-0 à neuf minutes de la fin, avant que Tom Lees ne réplique dans le temps additionnel.

Le but de Callum Robinson à la 90e minute a valu à Cardiff un match nul 1-1 avec Burnley, quatrième, qui avait mené à la 48e minute lorsque le milieu de terrain en prêt de Southampton, Nathan Tella, a tapé sur le centre de Ian Maatsen.

QPR a grimpé au cinquième rang avec une victoire 2-1 à Bristol City. Les buts de Stefan Johansen et Tyler Roberts en première mi-temps avaient le contrôle des visiteurs, avant que Nahki Wells ne recule contre son ancienne équipe juste après l’heure de jeu.

Les buts de Tyrhys Dolan (57) et Ben Brereton Diaz (63) ont donné à Blackburn une victoire 2-1 sur Millwall, ce qui les ramène dans les barrages. Jake Cooper a répondu pour les visiteurs à 15 minutes de la fin.

Swansea a remporté un thriller à West Brom 3-2, le penalty raté de Karlan Grant à la 81e minute s’avérant coûteux pour Albion.

Matty Sorinola a mené les visiteurs à la sixième minute, mais Jake Livermore (48) et Grady Diangana (65) ont devancé les hôtes, seulement pour qu’Olivier Ntcham égalise à la 71e minute.

Le gardien des Swans, Steven Benda, avait une autre raison de fêter son 24e anniversaire lorsqu’il a sauvé le coup de pied du remplaçant Grant – et l’équipe extérieure l’a remporté à une minute de la fin avec un tir puissant au tournant de Michael Obafemi.

Wigan a maintenu son record invaincu à l’extérieur avec une victoire 2-0 à Rotherham sans manager, avec Will Keane et Tom Naylor marquant les buts.

Le club inférieur de Coventry a gagné pour la première fois cette saison – à la huitième tentative – après avoir battu Middlesbrough 1-0.

Viktor Gyokeres a donné aux hôtes, qui ne disputaient que leur deuxième match à domicile de la campagne, une avance à la 17e minute et ils ont tenu tête à leurs troisièmes adversaires en partant du bas.

Sunderland a échappé aux barrages à la suite d’un match nul et vierge avec Preston, qui n’a maintenant concédé que quatre buts en 11 matchs – mais n’en a marqué que trois.

Sky Bet Ligue 1

Ipswich a battu ses rivaux de promotion Portsmouth dans un match passionnant au sommet de la Sky Bet League One.

Town a mené d’abord Marcus Harness puis Freddie Ladapo, ce dernier marquant une minute après son introduction en tant que remplaçant, mais une paire de pénalités de Colby Bishop a permis à Pompey d’égaliser à chaque occasion.

Wes Burns, cependant, a rétabli l’avance d’Ipswich à 10 minutes de la fin et ils ont tenu le coup pour une victoire 3-2.

Cela les a laissés deuxièmes du tableau derrière Plymouth, qui a gagné 1-0 à Wycombe grâce au penalty précoce de Sam Cosgrove.

Sheffield Wednesday a propulsé Pompey au troisième rang avec une victoire 1-0 à Port Vale grâce à la superbe frappe à longue portée de Will Vaulks.

James Collins a marqué deux fois alors que Derby marquait le premier match de Paul Warne en pirogue avec une victoire 2-0 à Cambridge.

En bas du tableau, le triplé de Victor Adeboyejo n’a donné à Burton que sa deuxième victoire de la saison en battant ses compatriotes Forest Green 3-2 malgré une chute à 10 hommes.

Le premier match de l’attaquant a été remanié par le but de Reece Brown et le penalty de Connor Wickham – qui a vu Tom Hamer expulsé – mais Adeboyejo a frappé deux fois dans les 10 dernières minutes pour soulever l’équipe de Dino Maamria du bas du tableau.

Ils y sont remplacés par Morecambe, qui s’est incliné 3-1 à Accrington et a fait expulser Arthur Gnahoua. Le premier match de Liam Coyle a été annulé par le but contre son camp de Ryan Astley, mais Ethan Hamilton et Tommy Leigh ont valu à Stanley les points.

Peterborough a résisté à une riposte tardive spectaculaire pour compléter une victoire 3-2 à MK Dons.

Jonson Clarke-Harris, le meilleur buteur de la division, et Kwame Poku ont marqué avant la mi-temps et Ricky-Jade Jones a ajouté au score après la pause – mais Daniel Harvie et Matt Smith ont marqué dans le temps d’arrêt pour donner aux hôtes un espoir improbable.

Jack Aitchison de Barnsley a remporté un vainqueur de dernière minute en battant Fleetwood 1-0 et Bristol Rovers a également laissé tomber tard pour arracher un match nul à Exeter.

Malgré le premier match de John Marquis, les Rovers ont été menés jusqu’au penalty de Jevani Brown et au but de Sam Nombe, mais la tête de Ryan Loft à la dernière minute a porté le score à 2-2.

Cheltenham a gagné 2-0 contre Shrewsbury, Sean Long et Alfie May marquant en succession rapide de chaque côté de la mi-temps, tandis que Bolton a battu Lincoln par le même score que Jon Dadi Bodvarsson ajouté au penalty de Dion Charles.

Charlton a fait match nul 1-1 avec Oxford, Jayden Stockley annulant le premier but de Marcus Browne.

Sky Bet Ligue Deux

Leyton Orient a subi une première défaite de la saison de la Sky Bet League Two alors que les leaders se sont inclinés 2-1 à domicile contre Newport.

La tête de Will Evans a placé les Exiles devant après 22 minutes, avec un penalty d’Omar Bogle peu après avoir doublé leur avance à Londres.

Aaron Drinan a tonné dans une réponse pour Orient à la 64e minute, mais ce n’était pas suffisant pour l’équipe de Richie Wellens, qui avait remporté neuf de ses 10 matches d’ouverture.

Mitch Pinnock a frappé à mort pour s’assurer que Northampton a réduit l’écart au sommet à deux points avec une victoire de retour 2-1 à Swindon.

Jonny Williams a marqué à la maison pour Swindon à la 61e minute, mais Ben Fox a lancé le coup franc de Pinnock à la 68e minute et le fournisseur est devenu le buteur avec un tap-in à la 88e minute.

Stevenage, troisième, a également profité de la défaite d’Orient alors qu’un penalty tardif de Luke Norris a assuré un succès 2-1 à Crawley, ce qui met plus de pression sur le patron des Red Devils sous le feu, Kevin Betsy.

Jordan Roberts a donné l’avantage à Boro à la 23e minute et bien qu’Ashley Nadesan en ait dévié un pour Crawley deux minutes après la pause, Norris a envoyé le gardien dans le mauvais sens à la 85e minute.

Le premier match de Matt Bloomfield avec Colchester s’est soldé par une défaite 2-1 pour les visiteurs de l’AFC Wimbledon. Josh Davison a égalisé pour les hôtes après la tête de Kwesi Appiah à la 18e minute avant que l’attaquant des Dons n’attrape un vainqueur du point de penalty à la 66e minute.

Bradford a remporté un troisième match consécutif pour la première fois depuis 2017 après que l’ailier prêté d’Aston Villa, Tyreik Wright, ait remporté un triomphe 2-1 à Harrogate avec un vainqueur à la 73e minute.

Andy Cook avait auparavant ouvert le score depuis le point de penalty avec son 12e but de la saison avant que Jaheim Headley n’égalise pour les hôtes lors des échanges d’ouverture de la seconde mi-temps.

Josh Hawkes a récupéré la passe de Kieron Morris pour tirer avec précision sur le gardien Paul Farman à la 25e minute à Prenton Park alors que Tranmere battait Barrow 1-0 pour assurer une troisième victoire consécutive.

George Miller a placé le vainqueur dans les jambes du gardien à la 68e minute alors que Doncaster battait Rochdale 2-1 en difficulté à la Crown Oil Arena.

Kieran Agard avait trouvé le coin inférieur pour Donny à la 39e minute, avec Scott Quigley en tête dans un niveleur juste avant la mi-temps.

Le spectaculaire vainqueur du dernier souffle d’Alex MacDonald n’a valu à Gillingham que sa deuxième victoire de la saison dans une défaite 1-0 contre Sutton à Priestfield.

Le milieu de terrain écossais MacDonald a réagi le plus rapidement pour ramener le rebond à la première minute du temps d’arrêt de la seconde mi-temps après que le tir de Scott Kashket ait été arrêté.

Un égaliseur tardif du remplaçant Andy Williams a vu Walsall arracher un point à un match nul 1-1 avec Stockport, pour qui Paddy Madden a tonné dans un premier match de la tête à la 27e minute.

Salford et Grimsby se sont partagé le butin d’un match nul 1-1 au Peninsula Stadium. La tête de Theo Vassell sur corner à la deuxième minute a été annulée par Lewis Richardson juste avant la demi-heure de jeu.

Ailleurs, Carlisle et Crewe n’ont pas pu être séparés lors d’un match nul et vierge en Cumbrie.