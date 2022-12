Buts et bilan de l’EFL : Plymouth perd et Ipswich tient ; Barnsley gagne | Nouvelles du football

Ipswich n’a pas pleinement profité de la erreur de Plymouth contre Port Vale après avoir concédé l’égalisation à Fleetwood à la sixième minute du temps additionnel.

Alors que les leaders de Sky Bet League One subissaient leur première défaite en championnat à domicile de la saison grâce aux buts de Tom Conlon et James Wilson en seconde période, les Tractor Boys étaient sur la bonne voie pour prendre la première place.

Luke Woolfenden avait donné aux hôtes une avance de deuxième minute, mais dans le temps additionnel, Cian Hayes a égalisé pour Fleetwood via une déviation, et il était encore temps pour Josh Earl des visiteurs de recevoir un carton rouge.

Peterborough raté l’occasion de combler l’écart en s’inclinant 2-1 à domicile contre Barnsleyqui les a remplacés à la quatrième place en conséquence.

Le premier match de Luca Connell pour les visiteurs a été annulé par la tête de Jack Taylor à la 21e minute, mais Adam Phillips a marqué le vainqueur de Barnsley au milieu de la seconde période.

Dion Charles a arraché un match nul 1-1 pour la cinquième place Boulonner à la quatrième minute du temps additionnel à domicile pour Routiers de Bristolqui avait mené dès la deuxième minute après le but de Josh Coburn.

Le but d’Alfie May à la 84e minute a donné Cheltenham une victoire 1-0 à Charltontandis que de Morecambe série sans victoire prolongée à un sixième match après un match nul 1-1 à domicile contre Exeter après que le but de Cole Stockton à la 34e minute ait été annulé par Joshua Key deux minutes plus tard.

Sky Bet Ligue Deux

Deuxième place Stevenage fermé à moins de deux points du leader de la Sky Bet League Two, Leyton Orient, avec une victoire 5-0 à domicile contre Brouette.

Saxon Earley a ouvert le score à longue distance de Jake Reeves à la 18e minute et Jamie Reid a doublé l’avantage de l’équipe locale cinq minutes après le début de la seconde période.

Dan Sweeney a hoché la tête dans un corner pour en faire trois avant que Luke Norris ne se convertisse sur place et que le but contre son camp de Tyrell Warren enterre complètement Barrow, qui reste à la quatrième place, à un point d’avance sur Bradford, cinquième.

Walsall a bondi de trois places à la huitième place avec une victoire 2-0 à Doncaster grâce aux buts en deuxième mi-temps de Tom Knowles et du prêté de Mansfield Danny Johnson.

Autre part, Newport a effectué un retour spectaculaire en seconde période et a grimpé d’une place à la 17e place avec une victoire 2-1 sur Crewe.

Cameron Norman a annulé le premier match de Lachlan Brook à la 13e minute avant qu’Offrande Zanzala ne tire à la 85e minute.