Buts du championnat et tour d’horizon: Burnley prolonge son avance après un drame tardif | Nouvelles du football

Les buts dans le temps additionnel des remplaçants Manuel Benson et Halil Dervisoglu ont vu Burnley revenir par derrière pour gagner alors qu’ils battaient Rotherham 3-2 dans le championnat pour se déplacer cinq points d’avance au sommet.

Les Miller semblaient avoir remporté une superbe victoire à l’extérieur alors que les buts de Cohen Bramall et du remplaçant Chiedozie Ogbene les ont devancés à deux reprises, Jay Rodriguez fournissant la réponse de Burley.

Mais l’équipe du Yorkshire a finalement succombé après que Bramall ait été expulsé pour deux cartons jaunes à la 75e minute, préparant Benson pour un autre acte de sauvetage tardif.

Le Belge était sorti du banc pour fournir un but et une passe décisive et renverser le match de samedi contre Reading, et cette fois il s’est bouclé dans un bel effort dans la première minute du temps additionnel avant de jouer un rôle dans le vainqueur de Dervisoglu à la 10e minute de temps d’arrêt alors que les Clarets ont prolongé leur séquence sans défaite à 16 matchs.

Watford a remporté des victoires consécutives à l’extérieur en battant Cardiff 2-1 pour se qualifier pour les barrages.

C’était une quatrième victoire consécutive à Cardiff pour les visiteurs et une cinquième victoire en huit matchs sous le nouveau patron Slaven Bilic.

Les Hornets ont remplacé Swansea à la sixième place avec des buts de Francisco Sierralta et Ismaila Sarr complétant leur combat après que Cedric Kipre ait donné l’avantage à l’équipe locale.

Le premier but du milieu de terrain de Sunderland Alex Pritchard depuis février a contribué à contraindre son ancien club Huddersfield à une défaite 2-0 à domicile.

L’ancien international anglais U21 Pritchard a marqué au début de la seconde période et l’ailier prêté de Manchester United, Amad Diallo, a conclu les choses à la sixième minute du temps d’arrêt pour laisser Huddersfield ancré au bas du tableau du championnat.

Le but de Josh Tymon juste après l’heure de jeu a été suffisant pour donner à Stoke une victoire massive 1-0 sur les autres lutteurs du championnat Sky Bet Wigan.

Norwich et QPR ont fait match nul 0-0 à Carrow Road, tout comme Birmingham et Millwall à St Andrew’s.