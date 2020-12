Butlins fermera deux de ses centres de villégiature dans le but de protéger son personnel et ses clients, car de plus en plus de zones sont plongées dans les restrictions de niveau 3 les plus strictes.

La firme de vacances a confirmé que ses stations balnéaires de Bognor Regis, dans l’ouest du Sussex, et de Minehead dans le Somerset, fermeraient à partir du 18 décembre afin de « limiter les contacts » et « d’éviter les voyages inutiles ».

Cette décision intervient alors que le gouvernement fait face à une pression croissante pour adopter une approche locale et diviser les comtés en différentes tranches de verrouillage après que certains villages ont affirmé qu’ils étaient injustement entraînés dans les restrictions les plus sévères.

Plus de 34 millions de personnes vivent désormais sous les règles de niveau 3, qui interdisent aux gens de rencontrer d’autres ménages à l’intérieur et signifient que les bars et les restaurants ne peuvent offrir que des services à emporter.

Butlins fermera deux de ses centres de villégiature à Bognor Regis, dans l’ouest du Sussex, et à Minehead dans le Somerset. (Image de stock)

Dans un message sur Twitter, la station balnéaire a annoncé qu’elle fermerait ses deux complexes dans le but de protéger ses clients et son équipe.

Dans une déclaration sur Twitter, Butlins a déclaré: « En raison du nombre de zones qui passent au niveau 3 et pour continuer à assurer la sécurité de nos invités et de notre équipe en suivant les dernières directives du gouvernement visant à limiter les contacts et à éviter les déplacements inutiles, nous sommes tristes de dire que nous fermerons nos complexes Bognor Regis et Minehead à partir du vendredi 18 décembre pour le reste de 2020.

«Nous savons que cela sera décevant pour vous et votre famille, en particulier à cette période de l’année.

« Nous avons travaillé dur ces derniers mois pour être aussi flexibles que possible suite au changement de conseil du gouvernement, tout en continuant à offrir à nos clients une pause mémorable et amusante et à vous garder, vous et notre équipe.

«Comme toujours, nous vous contacterons par e-mail, SMS ou lettre pour discuter de vos options.

«Nous tenons à vous remercier tous pour votre soutien cette année et nous avons hâte de vous revoir tous en 2021. – Votre équipe Butlin.

Cela vient après que quatre employés de Butlins aient été testés positifs pour le coronavirus dans leur complexe de Skegness.

En octobre, la société a déclaré: « Nous pouvons confirmer que quatre membres de l’équipe ont été testés positifs pour le coronavirus dans notre station de Skegness.

La société a déclaré que les stations fermeraient à partir du 18 décembre pour le reste de l’année

«Nous avons pris des mesures immédiates pour les isoler dès que des symptômes ont été signalés, conformément aux directives du gouvernement et à nos protocoles de sécurité Covid.

Histoire de Butlin’s: Billy Butlin ouvre son premier site à Skegness en 1936 Billy Butlin a ouvert le premier site de Butlin à Skegness le 11 avril 1936, qui a doublé de taille au cours de sa première année. Deux ans plus tard, un deuxième camp a ouvert à Clacton-on-Sea dans l’Essex. M. Butlin a remis ses deux camps pour aider aux efforts de guerre dans les années 1940, avec Clacton devenant un camp militaire et Skegness HMS Royal Arthur. Il avait également des sites à Ayr, Pwllheli et Filey. Il a racheté tous les sites après la guerre et a ouvert des piscines couvertes chauffées dans les années 1950. Dans les années 1970, les gens ont commencé à partir en vacances à l’étranger plus fréquemment, perdant la particularité du bord de mer britannique. Les «camps de vacances» disparurent et les Butlins vendirent l’entreprise à l’organisation Rank. M. Butlin est mort en 1980 et Redcoats a aligné son cortège funèbre. Des redcoats ont été apportés après que les familles ne se soient pas mélangées comme M. Butlin l’espérait la première semaine. Il a ordonné à Norman Bradford, un ingénieur principal, de s’engager avec la foule, puis d’aller acheter un blazer distinctif. M. Butlin a décidé que le rouge représentait l’atmosphère joyeuse des vacances qu’il souhaitait. Les Redcoats sont nés à la fin de sa première semaine en affaires.

«Nous nous sommes pleinement conformés à toutes les procédures de test et de protocole du NHS nécessaires et, conformément aux exigences de suivi et de traçabilité, nous avons également isolé un certain nombre de nos équipes avec lesquelles ils auraient pu entrer en contact.

«Aucun autre cas n’a été signalé et les sites ont fait l’objet de routines de nettoyage robustes et fréquentes.

« La sécurité et le bien-être de notre équipe et de nos clients sont de la plus haute importance pour nous et nous tenons à rassurer tous les clients sur le fait que nous avons des protocoles stricts couvrant l’hygiène, la distance sociale et les EPI fermement en place pour protéger à la fois nos invités et notre équipe. »

Butlin’s a été ouvert en 1936, lorsque Billy Butlin a acheté un terrain à Skegness pour rendre accessible à tous une escapade en bord de mer britannique.

Il voulait que les familles se sentent prises en charge pendant leur absence et a formé une équipe – maintenant connue sous le nom de Redcoats – pour établir la norme pour fournir un service brillant aux clients.

Butlin’s possède trois stations balnéaires situées dans les villes balnéaires de Bognor Regis, Minehead et Skegness.

Ils organisent des divertissements et des activités tout au long de la journée pour divertir toute la famille, des séances d’entraînement aux spectacles en direct.

Le complexe Bognor Regis dans le West Sussex borde le parc national des South Downs et dispose de trois hôtels et d’une nouvelle piscine familiale.

Minehead est le plus grand des trois et se trouve sur les landes vallonnées d’Exmoor, dans le Somerset, tandis que Skegness est à côté de la plage de sable Pavillon Bleu.

Plus tôt dans la journée, Boris Johnson a laissé entendre que l’ensemble du Kent pourrait rester au niveau 3 malgré la pression croissante exercée sur le gouvernement pour qu’il adopte une approche locale et divise les comtés en différentes tranches de verrouillage.

Les règles, qui sont entrées en vigueur le mois dernier, ont déclenché un énorme contrecoup, avec de la colère face à l’absence de seuils fermes pour entrer et sortir de Tiers, et de nombreux députés locaux dans les zones à faible infection, furieux d’être regroupés avec les points chauds à proximité.

Malgré d’énormes disparités dans les taux d’infection, le Premier ministre a déclaré ce soir lors d’une conférence de presse à Downing Street que Kent assistait toujours à une augmentation « inquiétante » des infections.

Il a dit: «Il ne fait aucun doute que nous gagnons et nous gagnerons notre longue lutte contre ce virus, ce qui rend d’autant plus important que nous gardons notre sang-froid cet hiver.

«Parce que nous sommes maintenant dans une course pour nous protéger tout en faisant tout ce que nous pouvons pour garder le virus sous contrôle. Et grâce à l’effort collectif colossal en novembre, nous avons ramené le R en dessous de 1, nous avons fait baisser le taux d’infection.

«Mais je dois être franc avec vous, nous assistons déjà à des augmentations inquiétantes dans certaines régions du pays.

«Kent connaît toujours une augmentation des infections et le nombre de cas à Londres est de 270 pour 100 000 habitants.

Et c’est pourquoi nous avons agi rapidement en transférant Londres au niveau 3 à partir d’aujourd’hui. Et demain, le secrétaire à la Santé annoncera les résultats du dernier examen de la hiérarchisation.